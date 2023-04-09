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Пойти с ума: что покажут туристам на научно-популярных маршрутах

Первые путешественники смогут посетить коллайдер, увидят работу авиационных тренажеров и поучаствуют в экспериментах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России по указу президента запущена программа по развитию научно-популярного туризма. На этой неделе состоялся первый пресс-тур национального проекта «Наука и университеты» в Москве и Московской области. Объединенный институт ядерных исследований и МАИ, а также университет «Дубна» показали современные разработки, лаборатории, установки класса мегасайенс и многое другое. Что именно смогут увидеть первые туристы, выбравшие этот маршрут, — в материале «Известий».

Путешествие с наукой

В этом году в 10 регионах России запустили 21 научно-популярный маршрут. Такие познавательные туры открыты в Москве, Московской, Калининградской, Иркутской, Нижегородской, Амурской, Новосибирской, Калужской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В 2023 году в программу войдет еще 10 субъектов. В настоящее время формируется программа тура в Томской области.

Маршруты создаются по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в России, объявленного указом президента. Инициатива призвана повысить доступность информации о достижениях российской науки. В четверг, 6 апреля, журналисты смогли посетить первый тур по Москве и Подмосковью и оценить его программу.

Коллайдер Nica

Коллайдер Nica

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Научные и образовательные организации, которые вошли в программу первого пресс-тура по такому маршруту, получают поддержку нацпроекта «Наука и университеты» и активно участвуют в инициативах Десятилетия науки и технологий, — сказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Гости побывали в Московском авиационном институте, который входит в научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Сверхзвук», увидели установку класса мегасайенс — коллайдер NICA, который строится на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

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Тайна коллайдера

Важно, что эти уникальные научные объекты в обычное время закрыты для широкой публики. Как уверяют организаторы, участники программы смогут взглянуть с неожиданной стороны на науку и погрузиться в увлекательный мир открытий и перспектив будущего.

Участники пресс-тура могли примерить на себя роль оператора NICA, проследить полную цепочку синтеза новых элементов на модели этого коллайдера, поприсутствовать при запуске Байкальского нейтринного телескопа с помощью VR-очков, побывать в настоящей орбитальной станции и совершить виртуальный полет, управляя самолетом, рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Подробная информация о главных исследованиях Объединенного института ядерных исследований и истории развития института была представлена на Интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ». Посетители экскурсии получили возможность увидеть макеты установок: циклотрон, коллайдер с детектором частиц, импульсный реактор ИБР-2 и другие. А также глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, расположенный в Иркутской области.

Интерактивная модель циклотрона

Интерактивная модель циклотрона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представители СМИ посетили Лабораторию физики высоких энергий ОИЯИ и увидели уникальную мегасайенс-установку — ускорительный комплекс NICA. Проект нацелен на исследования критических состояний ядерной материи в экстремальных условиях, возникших после Большого взрыва на ранних этапах эволюции Вселенной.

Побывать в роли ученого можно было в виртуальной лаборатории университета «Дубна», созданной при содействии ОИЯИ. Посетители приняли участие в экспериментах по ядерной физике, а также увидели реальные физические и химические эксперименты. Например, с помощью опытов с жидким азотом ученые показали, как материалы меняют свои свойства при сверхнизких температурах.

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Крутое пике

В Московском авиационном институте (МАИ) участники научно-популярного тура посетили орбитальную станцию «Алмаз» — полноразмерный космический наблюдательный и разведывательный пункт. Станция рассчитана на экипаж из двух-трех человек, время работы на орбите — до 410 дней. На аппаратах такого типа космонавты отрабатывают действия, имитируя различные этапы полета, а также работу при нештатных и аварийных ситуациях. Орбитальная станция также активно используется в учебном процессе будущих инженеров.

Следующей площадкой стала учебная лаборатория кафедры 101 «Проектирование и сертификация авиационной техники», где участники мероприятия смогли осмотреть реальные образцы: Як-40, МАИ-890, Су-27, МиГ-29, Як-38, Миг-23, МИ-24 и другие.

Эти локации включены в тур «Москва космическая» в рамках научно-популярных маршрутов, которые успешно проходят в МАИ с начала года.

Авиационный ангар МАИ

Авиационный ангар МАИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В центре «Авионика», созданном в рамках программы «Приоритет-2030» и реализующего проекты в области разработки перспективного бортового оборудования, гостям продемонстрировали стенд прототипирования человеко-машинного интерфейса для сверхзвукового пассажирского самолета.

Заключительной локацией в рамках пресс-тура стала лаборатория «Пилотажные стенды и система «самолет-летчик», где участники смогли попробовать себя в качестве пилотов воздушных судов. На ее базе проводятся исследования в рамках Научного центра мирового уровня «Сверхзвук».

Подробнее ознакомится со всеми маршрутами можно на сайте наука.рф.

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