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Стоп, снято: в отелях Сочи распроданы почти все дешевые номера на лето

Нынешний год может стать рекордным для внутреннего туризма, говорят туроператоры
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Недорогие стандартные номера в популярных отелях Сочи на лето уже распроданы, в продаже остались только люксы, рассказали «Известиям» туроператоры. Причина — выросшая глубина бронирования. В условиях высоких цен на зарубежные туры, отсутствия авиасообщения с Крымом, Анапой и Геленджиком многие путешественники решили позаботиться об отдыхе на море заранее. Нынешний год может стать рекордным для внутреннего туризма — уже сейчас продажи превышают прошлогодние на 20%, выкуплено порядка 35% летних предложений туроператоров, отмечают в АТОР. Но самим путешественникам это не по нраву — многие переживают, что как минимум в Сочи летом «стоя будем загорать».

Погнались за дешевизной

В популярных сочинских отелях дешевые номера уже распроданы на всё лето, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В первую очередь речь идет о пляжных гостиницах так называемого Большого Сочи, куда входят Лазаревское, Хоста, непосредственно Сочи и Адлер.

— Во многих востребованных отелях номеров класса стандарт уже не осталось, как и комнат уровнем повыше. В наличии только люксы, но они стоят существенно дороже, — пояснил эксперт.

отель сочи
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Тенденцию «Известиям» подтвердила директор туроператора «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова.

— Я бы не сказала, что на всё лето в целом, но на некоторые периоды — например, когда в отеле проходят мероприятия, — популярные гостиницы Сочи сейчас распродают последние номера. Это дорогие люксы, стандартов уже нет, — отметила она.

Так, номеров бюджетных категорий на лето уже почти нет в «Жемчужине Сочи», немного недорогих мест осталось в пансионате «Аквамарин». Похожая ситуация с санаториями «Сочи» и «Авангард», следует из информации на из сайтах, выяснили «Известия».

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Думают наперед

Ситуация связана как с ростом спроса на отдых по России в целом, так и с увеличившейся глубиной бронирований: застолбить дешевые номера в Сочи смогли те туристы, которые позаботились о летнем отдыхе заранее, заметила Бэлла Тарасова.

По состоянию на конец апреля российские путешественники раскупили уже около 35% летнего предложения у туроператоров, добавил Сергей Ромашкин. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

— Наиболее предусмотрительные приобрели туры на лето еще в феврале-марте, но есть и те, кто задумается о покупке за неделю-две недели до поездки, — отметил Сергей Ромашкин.

Однако если прямо сейчас недорогой номер в востребованном отеле на лето при желании еще можно найти, то после майских праздников произойдет новый всплеск продаж и это станет совсем сложно, считает Бэлла Тарасова.

крым отели
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— В нынешней ситуации я могу посоветовать туристам проявить гибкость. Если в вашем любимом отеле не осталось мест — рассмотрите другие варианты. К примеру, дешевле, чем в Адлере, можно поселиться в курортных поселках Головинка, Вардане, — рассказала директор «Ривьера-Сочи».

Кроме того, путешественники могут отправиться отдыхать в Крым, Анапу или Геленджик, где свободные недорогие номера еще есть, отметили оба эксперта. Правда, дорога до этих курортов будет менее комфортной — самолеты туда по-прежнему не летают.

Загрузка в санаторно-курортном и оздоровительном сегментах Крыма сейчас тоже достаточно высокая, заметила Бэлла Тарасова. Также традиционно пользуются спросом отели категории четыре и пять звезд.

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— В Крым сейчас активно едут отдыхать жители ближайших регионов — Краснодарского края, Ростовской области. Это в первую очередь туристы на собственных автомобилях, для автопутешественников даже действуют специальные скидки, — пояснила она.

«Стоя будем загорать»

Продажи летних туров по России сейчас идут на 15–20% лучше, чем год назад, рассказал Сергей Ромашкин. Поездки на лето операторы начали реализовывать еще с января.

— Несомненно, этот год будет лучшим в истории российского внутреннего туризма, невзирая на рост стоимости отдыха. Мы обойдем показатели доковидного 2019 года, — уверен он.

Но не всегда рекорды — это хорошо. Сочи будущим летом рискует стать наиболее загруженным российским курортом, где отдыхать будет не просто дорого, но и не совсем комфортно из-за огромного числа гостей.

По данным туристических поисковиков, во второй половине июня за авиабилет туда-обратно с багажом из Москвы в Сочи придется отдать почти 20 тыс. рублей. Год назад можно было найти билеты за 10–12 тыс. Из Санкт-Петербурга добраться до южного курорта по воздуху можно минимум за 27 тыс. рублей.

сочи аэропорт
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В условиях высокого спроса о расширении полетной программы на лето объявил крупнейший перевозчик «Аэрофлот»: с 1 июня в Сочи будет выполняться свыше 30 рейсов в день из 12 городов России. Эту новость путешественники в соцсетях встретили с иронией.

«Стоя будут загорать в этом году», — написал один из комментаторов в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». «Аэропорт Сочи не резиновый, он и так до 130 вылетов и прилетов в сутки обслуживает», — заметил другой.

В этом году спрос на отдых в России действительно огромный, что во многом связано с недоступностью дешевого отдыха за границей, в том числе в Турции, заметил Сергей Ромашкин. Внутренний туризм — это своеобразный «лоукост». В результате растет нагрузка на популярные отели и курорты страны.

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