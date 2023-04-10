Морем намазано: спрос на туры за рубеж в апреле вырос на 30%

Спрос на путешествия за границу в начале апреля вырос до 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили «Известиям» туроператоры. Это произошло несмотря на увеличение стоимости туров на фоне падения курса рубля. Высок интерес и к поездкам по России — их стали покупать на 15% чаще. Туристы демонстрируют все большую уверенность в завтрашнем дне, отмечают представители туркомпаний — глубина бронирований за год увеличилась с 1-2 недель до полтора месяцев. А вот оплачивают его не сразу: большинство ловят момент для более выгодной оплаты рублями тура, забронированного в валюте.

Валютные горки

Снижение курса рубля по отношению к доллару и евро сказалось на стоимости зарубежных поездок — они стали на 30-40% дороже, чем в апреле 2022 года, рассказали «Известиям» представители туристических компаний.

По состоянию на 10 апреля курс доллара составляет почти 82 рубля, евро — превышал 89 рублей. За последний месяц валюта подорожала на 7%. При этом стоимость туров выросла не только в рублях, но и валюте, отметили в пресс-службе Anex Tour.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— В среднем поездка в Турцию за год подорожала в валюте на 9% — с €2,2 тыс. до €2,4 тысяч. В Египет цена выросла на 55% — до €1,7 тыс. за тур, — пояснили в компании.

Но и сами россияне готовы платить за отдых на популярных курортах всё больше: по сравнению с апрелем прошлого года средний чек на путешествия в Турцию вырос на 26%, в Египет и ОАЭ — на 16%, на Мальдивы — на 76%, в Таиланд — на рекордные 109%, рассказали в туристическом сервисе «Слетать.ру».

— При этом количество бронирований за первые пять дней месяца год к году увеличилось: темпы продаж поднялись на 13%, — отметили там.

Тенденцию подтвердили и в компании «Интурист».

— Курс евро уже близок к 90 рублям, соответственно, и рублевые цены на туры за границу существенно повысились. Тем не менее, продажи туров в Турцию по сравнению с прошлым годом выросли на 30% , — рассказали в пресс-службе туроператора.

Россияне активно покупают поездки не только в Турцию, а по всем доступным зарубежным направлениям, отметили там. В лидерах спроса — Объединенные Арабские Эмираты, а интерес к Абхазии за год и вовсе вырос в три раза.

Лови момент

Год назад в начале апреля россияне находились в состоянии неопределенности из-за начала специальной военной операции на Украине, но сейчас уверенность людей в завтрашнем дне выросла, поэтому и туры бронируют значительно активнее, уверены представители туркомпаний.

— По сравнению с прошлым годом продолжительность отдыха осталась на прежнем уровне: люди не стали сокращать отпуск в целях экономии. А вот глубина бронирований выросла в полтора раза — до 42 дней. Это прежде всего связано со стабилизацией ситуации в стране и большей готовностью наших соотечественников к планированию отдыха заранее, — пояснили в «Слетать.ру».

В Anex Tour рассказали, что в прошлом апреле глубина бронирований туров в Египет была девять дней, а сейчас — 29.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В компании сообщили о кратном росте продаж путешествий за границу в марте-апреле — однако связали это с увеличением полетной программы по сравнению с прошлым годом. На лето туроператор запланировал рейсы, которых год назад не было, — в Таиланд, Шри-Ланку, Казахстан, а также чартеры в Стамбул.

И хотя интерес россиян к путешествиям высок, подорожание туров все равно сказалось на потребительском поведении. Так, многие стали ждать момента для оплаты в рублях уже забронированного в валюте тура , рассказали в «Интуристе».

— По всем турам действует гибкая системе оплаты, фактически беспроцентная рассрочка. И на практике туристы стараются оплачивать тур в момент, когда курс идет вниз, — пояснили там.

Отечественный продукт

Спрос на поездки по России тоже вырос, рассказали «Известиям» в Альянсе турагентств России (АТА).

— По сравнению с прошлым годом бронирования туров по РФ выросли на 15%. Стоимость отдыха тоже подросла, но не так заметно, как при поездках за границу. Весенний Крым и вовсе подешевел на 20-30%, — сообщил вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

На других популярных направлениях цены выросли в среднем на 10-15%, заметил он. Речь о Дагестане, одно- двух- и трехзвездочных отелях в Сочи, Анапе, Геленджике. В Санкт-Петербурге и сочинских отелях категорий «четыре» и «пять звезд» цены по сравнению с прошлым годом выше на 30%, в Калининграде — на 20%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— К сожалению, в России остро не хватает качественных гостиниц уровня «четыре звезды» и «пять звезд». Все существующие — нарасхват, поскольку в них едут россияне, которые раньше отдыхали в условной Греции и на Кипре и привыкли к определенному уровню сервиса. Конечно, цены в условиях такого дефицита растут, — пояснил эксперт.