Рубль на грани: где дно для курса российской валюты

Курс рубля в первые месяцы 2023 года продолжил падать. С 1 января по 5 апреля доллар вырос к рублю более чем на 10%, юань — почти на 13%, а евро — на 16%. Рубль ослаб даже по отношению к постоянно страдающей турецкой лире. Особенно неожиданно, что российская валюта падает на фоне усилий ЦБ, с февраля продающего валюту. «Известия» выяснили у российских аналитиков, почему рубль снижается, насколько долго продлится это падение и какой курс основных валют установится к концу квартала.

Качели на валютном рынке не являются чем-то необычным, но неуклонное снижение рубля в январе–марте (и начале апреля) выглядит достаточно неожиданным. Во-первых, оно слабо коррелирует с графиком цен на нефть, который все эти месяцы колебался в коридоре от $70 до $80 за баррель с коротким заходом ниже в середине марта. Разумеется, российское черное золото часто продавалось с дисконтом, но схожая ситуация наблюдалась и до введения потолка цен.

Во-вторых, в положительной зоне оставался платежный баланс страны, хотя заметное падение было зафиксировано как к началу, так и к середине 2022 года (за счет восстановления импорта). В-третьих, в рамках бюджетного правила Банк России начиная с середины января активно продавал валюту (юани), тем самым стабилизируя валютный рынок. Таким образом, серьезное снижение нефтегазовых доходов опять же не должно было, по идее, сказаться на курсе.

Спад рубля по отношению буквально ко всем валютам вызывает обеспокоенность россиян накануне сезона отпусков. При этом нельзя сказать, что такое ослабление выгодно национальным производителям, так как они по-прежнему завозят комплектующие, оборудование и некоторые материалы и сырье из-за рубежа. Если полгода назад проблемой был слишком сильный рубль, то теперь ей может стать слишком слабый.

Сможет ли доллар взять отметку в 80 или даже 90 рублей и на какой отметке стабилизируется курс? Эксперты поделились с «Известиями» разными мнениями.

Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам»:

— Рубль снижается, в то время как цены на нефть отреагировали резким ростом на 7% на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи черного золота на 1,657 млн баррелей в сутки. Это происходит, так как участники рынка, судя по всему, предпочитают закупаться иностранной валютой в преддверии возможного обострения конфликта на Украине. Также возможной причиной ослабления российской валюты стало и то, что Кремль разрешил британской Shell вывести за границу 95 млрд рублей. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон получил от президента РФ разрешение на покупку у компании Shell доли в проекте «Сахалин-2» с условием, что британская компания выведет все полученные средства за границу. Это, конечно, простимулировало покупку валюты, что могло оказать давление на рубль.

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Налоговый период не оказал должного эффекта в этот раз, собственно, как и в предыдущие разы за последний год. Это связано в том числе и с тем, что многие транснациональные корпорации, которые пополняют бюджет налогами, оставляют значительную часть прибыли за рубежом.

Бюджетное правило не дает возможность Минфину РФ просто продавать юани из структуры ФНБ для пополнения бюджета. Но эти объемы невелики и не влияют на курс. Кроме того, в апреле стоит ждать сокращения дисконта нефти Urals относительно Brent, что снизит продажи валюты из резервов.

Чтобы рубль показал значимое укрепление, нужно, чтобы нефть Brent устойчиво закрепилась выше $85 за баррель хотя бы в течение месяца-двух. В таком случае можно говорить о возвращении к привычному курсу в 75–77 рублей за доллар. Мы ожидаем, что период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев, после чего ситуация с притоком валюты может улучшиться, а курс рубля весной стабилизируется и немного укрепится летом этого года. Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на ближайший квартал — 72–80 рублей, а до конца года котировки рубля будут в районе 72–85 рублей.

Павел Бирюков, экономист Газпромбанка:

— Рубль пока слабо реагирует на восстановление котировок Brent до «зимних» значений в $80–90 за баррель. Причиной его ослабления являются другие факторы, среди которых ключевую роль играет отток средств в рамках процесса продажи активов иностранными инвесторами. Сохраняющиеся опасения реализации внешних рисков также продолжают довлеть над котировками рубля.

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Мы ожидаем, что на горизонте ближайших недель рубль сможет стабилизироваться, и затем фундаментальные факторы воплотятся в его укрепление. К концу года мы ожидаем укрепления до 74–75 рублей за доллар, чему поспособствует сокращающийся дисконт цены экспортируемой нефти к мировым ценовым индексам.

Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade:

— Для ослабления рубля в последние дни сошлись воедино фундаментальные факторы и текущая конъюнктура. Причем называемое в качестве одного из важных драйверов окончание 28 марта налогового периода продажи валюты едва ли существенно повлияло. Ведь данный фактор проявляется каждый месяц, но не приводит к значительному ослаблению рубля.

Нет, причины глубже. Среди них можно выделить следующее. Минфин обнародовал цифры дефицита бюджета за I квартал. Он оказался более 4 трлн рублей, что превысило его размер, предполагаемый на весь 2023 год. Сокращается и положительное сальдо торгового баланса. Происходит относительное снижение поступлений от экспорта при увеличении импорта. Это создает и негатив в соотношении предложения валюты и спроса на нее.

Свою роль играет локальный фактор подготовки сделок по выкупу российских активов у ряда иностранных компаний, покидающих наш рынок. Аккумулирование средств для таких сделок увеличивает спрос на валюту. К схожим драйверам стоит отнести и подготовку к выплатам по еврооблигациям России. Минфин 31 марта перечислил для этих целей 17 млрд рублей в Национальный расчетный депозитарий.

Увеличение нефтяных цен, казалось бы, должно противодействовать данным процессам. Это действительно так, но с отложенным по времени эффектом. Уже в первой декаде апреля оно должно привести к сокращению продаж валюты Минфином по «бюджетному правилу». Рынок ожидает объявление об этом на текущей неделе и заранее пытается отработать данный драйвер.

Но в ближайшей перспективе свое действие станут оказывать и противоположные факторы, играющие на приостановку ослабления рубля. Повышение нефтяных цен, вероятно, продолжится в связи с решением стран ОПЕК и России о снижении добычи с мая. Это уже в апреле станет сказываться постепенно на повышении притока валюты, относительном увеличении доходов бюджета.

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Его повышенные расходы в начале года, отразившиеся на напугавшем рынок бюджетном дефиците, в значительной степени были связаны с масштабными предоплатами, как утверждает Минфин. И во II квартале наращивание расходов замедлится. В то же время повысится в апреле приход от налогов, начисленных за I квартал.

Кроме того, важен психологический фактор. Есть определенная реперная точка для курса доллара. Это 80 рублей, которые правительство называло приемлемыми для бюджета. Перехлест может привести к определенному «срыву» на рынке, беспорядочным покупкам, всплеску инфляции. Поэтому пока, вероятно, данный рубеж экономические власти станут стремиться удержать, в том числе за счет операций Минфина с валютой.

Из-за указанных разнонаправленных факторов, многие из которых носят локальный характер, можно предположить приостановку ослабления рубля уже в ближайшей перспективе. На предстоящие несколько месяцев при отсутствии явного форс-мажора диапазон колебаний курса, вероятно, останется в основном в пределах 75–80 рублей за доллар.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:

— В первые дни апреля российская валюта продолжила сдавать позиции, несмотря на резкое повышение на нефть и в целом позитивный общерыночный фон. Причины снижения рубля к основным валютам имеют фундаментальную природу и комплексно взаимосвязаны — геополитический дисконт на продаваемое за рубеж сырье и санкционные ограничения (потолок цен, эмбарго) привели к сокращению объема поступающей валютной выручки, в то время как импорт в Россию восстановился практически до уровней 2021 года. Это привело к тому, что профицит счета текущих операций, обеспечивавший нацвалюте во второй половине прошлого года крепкую опору, существенно сократился. Вместе с тем в начале года мы увидели резкое наращивание бюджетных расходов, обусловленных геополитической необходимостью, что также негативно для рубля.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков