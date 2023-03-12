С восточным акцентом: российские ритейлеры выходят на рынок ОАЭ

Российские сети готовятся к выходу в Дубай — варианты развития бизнеса в этом городе уже рассматривают магазины косметики «Л'Этуаль» и одежды 12 storeez . Об этом «Известиям» рассказали в Союзе торговых центров. Первые точки могут распахнуть двери уже в начале осени, уточнили там. Розница держится своих покупателей: если в ОАЭ появляются граждане РФ, там открываются и офисы отечественных компаний, подчеркнули брокеры торговой недвижимости.

Для своих

Сразу несколько российских ритейлеров, среди которых сети одежды 12 storeez и косметики «Л'Этуаль», готовы выйти на рынок Дубая . Сейчас компании рассматривают этот вопрос, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых сетей Павел Люлин. Вряд ли стоит ждать открытия точек раньше конца лета — начала осени , добавил он. Это связано с тем, что переговорный процесс, отделка магазинов и организация работы точек займет от двух до пяти месяцев, заметил он.

Форматы таких магазинов по размеру и ассортименту будут аналогичны тем, которые работают в отечественных ТЦ . Например, торговые точки 12 storeez обычно развиваются на площадях около 300 кв. м, «Л'Этуаль» — от 300 кв. м , плюс флагманы — около 2 тыс. кв. м.

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— Российский бизнес и многие наши сограждане уже работают в Дубае , поэтому выход на этот рынок станет логичным и рациональным с точки зрения развития компаний. Тем более что в прошлом году рекордное количество фирм РФ открыли там офисы , — пояснил Павел Люлин. — В ОАЭ большой русскоязычный анклав, который как минимум положительно встретит знакомые имена .

В Дубае работают европейские и американские марки от Burberry до Calvin Klein, напомнил Павел Люлин. Конкуренция с ними будет похожа на ту, что была в России до 2019 года, хотя в части случаев она будет более жесткой.

— Нашим брендам придется доказать, что они не хуже, и побороться за своего покупателя . Но с учетом того, что они развивались в похожей среде, это посильная задача. К числу рисков можно отнести, как и в любом стартапе, высокий уровень конкуренции с международными марками, сложности логистики , — добавил он.

«Известия» направили запрос «Л'Этуаль» и 12 storeez.

Восточные акценты

На рынке ОАЭ уже представлены такие отечественные марки, как Lichi, Sodamoda, Nikita Efremov, Post Meridiem, Belle YOU , сказала «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Бренды выходят на те площадки, где есть их клиенты : в Дубае живет много граждан РФ, отметила она. Кроме того, это самый популярный маршрут для наших состоятельных туристов и одно из активных направлений по покупке зарубежной недвижимости: там открылось много российских ресторанных проектов.



— Эмираты уже 20 лет заявляют о планах стать глобальным инновационным и коммерческим центром и предоставляют иностранным компаниям много комфортных возможностей, адаптируя к этому свое законодательство . У страны удобная правовая и административная инфраструктура для открытия зарубежных филиалов и ведения международных проектов, — подчеркнула эксперт.

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Действительно, в 2022 году на рынок торговой недвижимости Дубая вышло большое количество компаний, для экспансии арендаторы выбирали ключевые ТЦ: Dubai Mall и Marina Mall , напомнила «Известиям» региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Это связано с большим потоком релокации россиян: сети следуют за своими покупателями.

— Например, в Marina Mall уже сформировался кластер в Дубае, поэтому российские операторы стремятся открывать именно там свои магазины и компании ориентируются преимущественно на наших потребителей, — подчеркнула эксперт.

Цена выхода в Дубай — серьезная, ставки аренды высокие, такими же будут и затраты на развитие , рассказала «Известиям» старший директор, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Компаниям стоит учитывать, что для работы в городе нужна масштабная программа развития, которая позволит окупать расходы .

Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jochen Tack