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С восточным акцентом: российские ритейлеры выходят на рынок ОАЭ

Когда «Л'Этуаль» и 12 storeez откроют свои магазины в Дубае
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Markus Mainka
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Российские сети готовятся к выходу в Дубай — варианты развития бизнеса в этом городе уже рассматривают магазины косметики «Л'Этуаль» и одежды 12 storeez. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе торговых центров. Первые точки могут распахнуть двери уже в начале осени, уточнили там. Розница держится своих покупателей: если в ОАЭ появляются граждане РФ, там открываются и офисы отечественных компаний, подчеркнули брокеры торговой недвижимости.

Для своих

Сразу несколько российских ритейлеров, среди которых сети одежды 12 storeez и косметики «Л'Этуаль», готовы выйти на рынок Дубая. Сейчас компании рассматривают этот вопрос, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых сетей Павел Люлин. Вряд ли стоит ждать открытия точек раньше конца лета — начала осени, добавил он. Это связано с тем, что переговорный процесс, отделка магазинов и организация работы точек займет от двух до пяти месяцев, заметил он.

Форматы таких магазинов по размеру и ассортименту будут аналогичны тем, которые работают в отечественных ТЦ. Например, торговые точки 12 storeez обычно развиваются на площадях около 300 кв. м, «Л'Этуаль» — от 300 кв. м, плюс флагманы — около 2 тыс. кв. м.

Женщины в магазине косметики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Российский бизнес и многие наши сограждане уже работают в Дубае, поэтому выход на этот рынок станет логичным и рациональным с точки зрения развития компаний. Тем более что в прошлом году рекордное количество фирм РФ открыли там офисы, — пояснил Павел Люлин. — В ОАЭ большой русскоязычный анклав, который как минимум положительно встретит знакомые имена.

В Дубае работают европейские и американские марки от Burberry до Calvin Klein, напомнил Павел Люлин. Конкуренция с ними будет похожа на ту, что была в России до 2019 года, хотя в части случаев она будет более жесткой.

Нашим брендам придется доказать, что они не хуже, и побороться за своего покупателя. Но с учетом того, что они развивались в похожей среде, это посильная задача. К числу рисков можно отнести, как и в любом стартапе, высокий уровень конкуренции с международными марками, сложности логистики, — добавил он.

«Известия» направили запрос «Л'Этуаль» и 12 storeez.

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Восточные акценты

На рынке ОАЭ уже представлены такие отечественные марки, как Lichi, Sodamoda, Nikita Efremov, Post Meridiem, Belle YOU, сказала «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Бренды выходят на те площадки, где есть их клиенты: в Дубае живет много граждан РФ, отметила она. Кроме того, это самый популярный маршрут для наших состоятельных туристов и одно из активных направлений по покупке зарубежной недвижимости: там открылось много российских ресторанных проектов.

Эмираты уже 20 лет заявляют о планах стать глобальным инновационным и коммерческим центром и предоставляют иностранным компаниям много комфортных возможностей, адаптируя к этому свое законодательство. У страны удобная правовая и административная инфраструктура для открытия зарубежных филиалов и ведения международных проектов, — подчеркнула эксперт.

ТЦ Marina Mall
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Egmont Strigl

Действительно, в 2022 году на рынок торговой недвижимости Дубая вышло большое количество компаний, для экспансии арендаторы выбирали ключевые ТЦ: Dubai Mall и Marina Mall, напомнила «Известиям» региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Это связано с большим потоком релокации россиян: сети следуют за своими покупателями.

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— Например, в Marina Mall уже сформировался кластер в Дубае, поэтому российские операторы стремятся открывать именно там свои магазины и компании ориентируются преимущественно на наших потребителей, — подчеркнула эксперт.

Цена выхода в Дубай — серьезная, ставки аренды высокие, такими же будут и затраты на развитие, рассказала «Известиям» старший директор, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Компаниям стоит учитывать, что для работы в городе нужна масштабная программа развития, которая позволит окупать расходы.

ТЦ Marina Mall
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jochen Tack
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В РФ уже реализуют национальной проект «Международная кооперация и экспорт», в его рамках отечественные экспортеры в том числе потребительских товаров могут использовать широкий набор инструментов поддержки, напомнили «Известиям» в Минпромторге. Ритейлеры вправе воспользоваться действующими мерами и в рамках нацпроекта. Тем более в ОАЭ функционирует российское торговое представительство — оно оказывает помощь компаниям при выходе на этот рынок.

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