«Никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет»

Запад оказывает прямое давление на банки и правительство ОАЭ, чтобы страна прекратила сотрудничество с Россией. Однако Эмираты придерживаются нейтралитета в политических вопросах — потому в деловой сфере именно эта страна стала воротами РФ в арабский мир. Об этом в интервью «Известиям» заявил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов. Он уточнил: за год количество российских компаний, открывающих представительства в ближневосточной стране, выросло в семь раз — с начала этого года запустилось свыше 700 фирм. В свою очередь число компаний из ОАЭ, пришедших на российский рынок, за это время возросло на 15%. Он также подчеркнул: проблем с оплатой картой «Мир» в ОАЭ нет, банки по-прежнему продолжают ее принимать.

«Давление оказывается на банки ОАЭ и правительство»

— Как санкции Запада сказались на сотрудничестве России и ОАЭ?

— На самом деле санкции действительно повлияли на бизнес, причем достаточно серьезно: увеличились сроки открытия компаний в Эмиратах, есть проблемы с открытием счетов, наши компании проходят повышенный комплаенс (приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных норм. — «Известия»). Но прежде всего надо понимать, что в прошлом ОАЭ были английской колонией, связи определенно остались и влияние английского, американского бизнеса достаточно серьезно в Эмиратах. И тем не менее хотел бы отметить, что работа ведется, компании открываются. В целом бизнес проникает, скажем так, против всяких препятствий, которые создаются.

— Было ли прямое давление со стороны западных стран на ОАЭ, чтобы они перестали сотрудничать с Россией?

— Такое давление постоянно идет, чуть ли не каждую неделю приезжают делегации различного состава из Америки, достаточно высокопоставленные. Например [вице-президент США] Камала Харрис приезжала с целой группой сенаторов, которые отвечают за госбезопасность. И давление оказывается постоянно на банки ОАЭ и правительство.

Никаких вопросов политического характера Визит Камалы Харрис и Энтони Блинкена в Объединенные Арабские Эмираты, май 2022 года Фото: Global Look Press/White House/Lawrence Jackson

— Но тем не менее ОАЭ продолжают сотрудничать с Россией?

— Да. Арабские Эмираты совместно с Лигой арабских государств объявили о своем нейтралитете в данном конфликте и заявили, что они идут своим путем и выступают за развитие нормальных, хороших отношений с Россией.

«Арабские Эмираты занимают лидирующую позицию среди стран залива»

— Если мы посмотрим на этот год, на отношения между ОАЭ и Россией в сфере бизнеса за последние семь-восемь месяцев, какие тенденции можно отметить? В каких сферах товарооборот увеличился, а в каких уменьшился?

— Про товарооборот пока сложно говорить, потому что статистика еще подводится и каждый месяц ситуация меняется. Буквально за год у нас товарооборот с ОАЭ увеличился почти в два раза (в 2021 году он превысил $4 млрд. — «Известия»). Хотел отметить, что расцвет отношений в последние два-три года у нас за счет большого внимания нашего президента к этой стране, большого количества поездок, создания межправительственной комиссии и интенсивной работы. У нас действительно сложились хорошие, дружеские отношения с Арабскими Эмиратами.

— Если говорить конкретно про этот год, увеличился ли интерес компаний из ОАЭ к российскому рынку после ухода с него западных фирм?

— Конечно, их стало больше примерно на 10–15%. Это не носит такой лавинообразный характер. Но, с другой стороны, хотел отметить: благодаря тому, что сейчас российский бизнес переориентировался в работе с внешними странами на Арабские Эмираты, то есть большое количество бизнесменов приехали сюда, перевели деньги, открыли счета, то число компаний, конечно, растет. Для ОАЭ это, скажем, очень выгодное сотрудничество.

Никаких вопросов политического характера Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Artur Widak

— Какие российские компании и из каких сфер сейчас открываются в ОАЭ?

— Абсолютно все сферы. Все компании стремятся открыть какие-то представительства, создать совместные производства с арабами. И в общем-то я хотел отметить, что Арабские Эмираты — это такие ворота в арабский мир, то есть страны мусульманского мира. Поэтому для нас это очень интересная страна.

— Если сравнивать количество открывшихся компаний в этом году и в прошлом, насколько вырос интерес к ОАЭ?

— Я думаю, в 5–7 раз по открытию компаний вырос интерес. Буквально за последний год [переехали] порядка 700 компаний.

— Помимо того что в ОАЭ низкие налоговые ставки, почему российские компании выбирают именно эту страну, а не другие арабские государства?

— Сегодня Арабские Эмираты занимают лидирующую позицию среди стран залива, потому что они действительно сделали очень большой шаг в своем развитии. Они максимально собирают все технологии в мире, всё, что им интересно, они стараются адаптировать на своей земле, стараются быть передовыми. И действительно, по показателям технологического развития сегодня ОАЭ — это номер один. И другие страны на них ориентируются.

Никаких вопросов политического характера Фото: REUTERS/Satish Kumar

«По политическим моментам они абсолютно нейтральны»

— Сейчас говорят о том, что российские компании стали, условно говоря, «токсичными». И многие фирмы, страны стараются с ними не сотрудничать. Возникают ли из-за этого сложности у российских предприятий?

— Нет, откровенно говоря, таких проблем, как в Европе, у российских компаний в ОАЭ нет. Если честно, и сами европейцы хотели бы работать с российскими компаниями, но общий настрой руководства европейских стран препятствует этому. То есть официально никто не сотрудничает, но неофициально мы в близких отношениях с теми же европейцами.



А с арабами ситуация кардинально лучше. Хотел отметить: абсолютно никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет.

Они прекрасно понимают тот расклад сил, который сегодня в мире есть, и изменения, которые идут. Поэтому они, скажем, не смешивают политические отношения и деловые, по политическим моментам они абсолютно нейтральны. По деловым отношениям я тоже ничего такого не ощущаю. Откровенно говоря, понятно, что на официальном уровне они не могут выражать определенную точку зрения. Но при личном общении арабы всё прекрасно понимают и даже выражают нам поддержку.

— В Турции все пять банков, сотрудничавших с системой «Мир», постепенно отказались от этого под давлением США. Как обстоит ситуация с «Миром» в ОАЭ?

— Я сам пользовался недавно картой «Мир» в Дубае. Да, были определенные сложности, не все банкоматы принимали ее. Я думаю, что сейчас можно рассматривать карты «Мир» в качестве платежного инструмента в ОАЭ, пока я не слышал, чтобы ее заблокировали и отказались работать. Просто работали с ней не все банки, это надо учитывать.

Никаких вопросов политического характера Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

— 28 марта крупнейший инвестфонд ОАЭ Mubadala Investment Company сообщил, что приостанавливает инвестиции в РФ из-за ситуации, которая сложилась на российском рынке. Есть ли какие-то подвижки к тому, чтобы этот фонд вернулся в нашу страну?

— На российском рынке этот фонд работал с крупными корпорациями и в общем-то вкладывался в крупные проекты. Для малого и среднего бизнеса я почти не видел, чтобы где-то были какие-то совместные проекты. Меня, конечно, больше интересует именно малый и средний бизнес. Я надеюсь, что именно туда он (фонд. — «Известия») пойдет, потому что эта сфера высокодоходная. А по крупным проектам, конечно, они в большей мере политические. И да, не то чтобы фонд совсем ушел из РФ, просто проекты заморозили.

— Вы упомянули про малый и средний бизнес. Возвращаясь к вопросу про релокацию, за последний год регистрируются в ОАЭ именно малые и средние бизнесы или чаще крупные корпорации?

— У нас малый и средний бизнес более подвижные. Поэтому, конечно, в первую очередь они релоцируются. Крупные корпорации, я думаю, тоже со временем подтянутся. Но, скажем так, пока мы находимся в таком формате — у нас идет постепенный слом всех старых связей, логистических цепочек, создаются новые. Но этот процесс еще не завершился. Поэтому мы пока находимся на переходном этапе.

— Какие проекты в России интересны инвесторам из ОАЭ и в целом, в какие сферы они предпочитают вкладываться?

— Сейчас наиболее для них важный вопрос — это всё, что связано с пищевой промышленностью, потому что Арабские Эмираты 98% продуктов питания закупают на внешнем рынке. Для них безопасность пищевых продуктов — это номер один. Также ОАЭ интересуют современные технологии. Западный мир с ними этими технологиями не делится, но они хотят иметь технологическую независимость. И потому им интересно сотрудничать в этом плане с Россией.