«Никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет»
Запад оказывает прямое давление на банки и правительство ОАЭ, чтобы страна прекратила сотрудничество с Россией. Однако Эмираты придерживаются нейтралитета в политических вопросах — потому в деловой сфере именно эта страна стала воротами РФ в арабский мир. Об этом в интервью «Известиям» заявил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов. Он уточнил: за год количество российских компаний, открывающих представительства в ближневосточной стране, выросло в семь раз — с начала этого года запустилось свыше 700 фирм. В свою очередь число компаний из ОАЭ, пришедших на российский рынок, за это время возросло на 15%. Он также подчеркнул: проблем с оплатой картой «Мир» в ОАЭ нет, банки по-прежнему продолжают ее принимать.
«Давление оказывается на банки ОАЭ и правительство»
— Как санкции Запада сказались на сотрудничестве России и ОАЭ?
— На самом деле санкции действительно повлияли на бизнес, причем достаточно серьезно: увеличились сроки открытия компаний в Эмиратах, есть проблемы с открытием счетов, наши компании проходят повышенный комплаенс (приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных норм. — «Известия»). Но прежде всего надо понимать, что в прошлом ОАЭ были английской колонией, связи определенно остались и влияние английского, американского бизнеса достаточно серьезно в Эмиратах. И тем не менее хотел бы отметить, что работа ведется, компании открываются. В целом бизнес проникает, скажем так, против всяких препятствий, которые создаются.
— Было ли прямое давление со стороны западных стран на ОАЭ, чтобы они перестали сотрудничать с Россией?
— Такое давление постоянно идет, чуть ли не каждую неделю приезжают делегации различного состава из Америки, достаточно высокопоставленные. Например [вице-президент США] Камала Харрис приезжала с целой группой сенаторов, которые отвечают за госбезопасность. И давление оказывается постоянно на банки ОАЭ и правительство.
Визит Камалы Харрис и Энтони Блинкена в Объединенные Арабские Эмираты, май 2022 года
— Но тем не менее ОАЭ продолжают сотрудничать с Россией?
— Да. Арабские Эмираты совместно с Лигой арабских государств объявили о своем нейтралитете в данном конфликте и заявили, что они идут своим путем и выступают за развитие нормальных, хороших отношений с Россией.
«Арабские Эмираты занимают лидирующую позицию среди стран залива»
— Если мы посмотрим на этот год, на отношения между ОАЭ и Россией в сфере бизнеса за последние семь-восемь месяцев, какие тенденции можно отметить? В каких сферах товарооборот увеличился, а в каких уменьшился?
— Про товарооборот пока сложно говорить, потому что статистика еще подводится и каждый месяц ситуация меняется. Буквально за год у нас товарооборот с ОАЭ увеличился почти в два раза (в 2021 году он превысил $4 млрд. — «Известия»). Хотел отметить, что расцвет отношений в последние два-три года у нас за счет большого внимания нашего президента к этой стране, большого количества поездок, создания межправительственной комиссии и интенсивной работы. У нас действительно сложились хорошие, дружеские отношения с Арабскими Эмиратами.
— Если говорить конкретно про этот год, увеличился ли интерес компаний из ОАЭ к российскому рынку после ухода с него западных фирм?
— Конечно, их стало больше примерно на 10–15%. Это не носит такой лавинообразный характер. Но, с другой стороны, хотел отметить: благодаря тому, что сейчас российский бизнес переориентировался в работе с внешними странами на Арабские Эмираты, то есть большое количество бизнесменов приехали сюда, перевели деньги, открыли счета, то число компаний, конечно, растет. Для ОАЭ это, скажем, очень выгодное сотрудничество.
— Какие российские компании и из каких сфер сейчас открываются в ОАЭ?
— Абсолютно все сферы. Все компании стремятся открыть какие-то представительства, создать совместные производства с арабами. И в общем-то я хотел отметить, что Арабские Эмираты — это такие ворота в арабский мир, то есть страны мусульманского мира. Поэтому для нас это очень интересная страна.
— Если сравнивать количество открывшихся компаний в этом году и в прошлом, насколько вырос интерес к ОАЭ?
— Я думаю, в 5–7 раз по открытию компаний вырос интерес. Буквально за последний год [переехали] порядка 700 компаний.
— Помимо того что в ОАЭ низкие налоговые ставки, почему российские компании выбирают именно эту страну, а не другие арабские государства?
— Сегодня Арабские Эмираты занимают лидирующую позицию среди стран залива, потому что они действительно сделали очень большой шаг в своем развитии. Они максимально собирают все технологии в мире, всё, что им интересно, они стараются адаптировать на своей земле, стараются быть передовыми. И действительно, по показателям технологического развития сегодня ОАЭ — это номер один. И другие страны на них ориентируются.
«По политическим моментам они абсолютно нейтральны»
— Сейчас говорят о том, что российские компании стали, условно говоря, «токсичными». И многие фирмы, страны стараются с ними не сотрудничать. Возникают ли из-за этого сложности у российских предприятий?
— Нет, откровенно говоря, таких проблем, как в Европе, у российских компаний в ОАЭ нет. Если честно, и сами европейцы хотели бы работать с российскими компаниями, но общий настрой руководства европейских стран препятствует этому. То есть официально никто не сотрудничает, но неофициально мы в близких отношениях с теми же европейцами.
А с арабами ситуация кардинально лучше. Хотел отметить: абсолютно никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет.
Они прекрасно понимают тот расклад сил, который сегодня в мире есть, и изменения, которые идут. Поэтому они, скажем, не смешивают политические отношения и деловые, по политическим моментам они абсолютно нейтральны. По деловым отношениям я тоже ничего такого не ощущаю. Откровенно говоря, понятно, что на официальном уровне они не могут выражать определенную точку зрения. Но при личном общении арабы всё прекрасно понимают и даже выражают нам поддержку.
— В Турции все пять банков, сотрудничавших с системой «Мир», постепенно отказались от этого под давлением США. Как обстоит ситуация с «Миром» в ОАЭ?
— Я сам пользовался недавно картой «Мир» в Дубае. Да, были определенные сложности, не все банкоматы принимали ее. Я думаю, что сейчас можно рассматривать карты «Мир» в качестве платежного инструмента в ОАЭ, пока я не слышал, чтобы ее заблокировали и отказались работать. Просто работали с ней не все банки, это надо учитывать.
— 28 марта крупнейший инвестфонд ОАЭ Mubadala Investment Company сообщил, что приостанавливает инвестиции в РФ из-за ситуации, которая сложилась на российском рынке. Есть ли какие-то подвижки к тому, чтобы этот фонд вернулся в нашу страну?
— На российском рынке этот фонд работал с крупными корпорациями и в общем-то вкладывался в крупные проекты. Для малого и среднего бизнеса я почти не видел, чтобы где-то были какие-то совместные проекты. Меня, конечно, больше интересует именно малый и средний бизнес. Я надеюсь, что именно туда он (фонд. — «Известия») пойдет, потому что эта сфера высокодоходная. А по крупным проектам, конечно, они в большей мере политические. И да, не то чтобы фонд совсем ушел из РФ, просто проекты заморозили.
— Вы упомянули про малый и средний бизнес. Возвращаясь к вопросу про релокацию, за последний год регистрируются в ОАЭ именно малые и средние бизнесы или чаще крупные корпорации?
— У нас малый и средний бизнес более подвижные. Поэтому, конечно, в первую очередь они релоцируются. Крупные корпорации, я думаю, тоже со временем подтянутся. Но, скажем так, пока мы находимся в таком формате — у нас идет постепенный слом всех старых связей, логистических цепочек, создаются новые. Но этот процесс еще не завершился. Поэтому мы пока находимся на переходном этапе.
— Какие проекты в России интересны инвесторам из ОАЭ и в целом, в какие сферы они предпочитают вкладываться?
— Сейчас наиболее для них важный вопрос — это всё, что связано с пищевой промышленностью, потому что Арабские Эмираты 98% продуктов питания закупают на внешнем рынке. Для них безопасность пищевых продуктов — это номер один. Также ОАЭ интересуют современные технологии. Западный мир с ними этими технологиями не делится, но они хотят иметь технологическую независимость. И потому им интересно сотрудничать в этом плане с Россией.