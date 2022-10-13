Дом-привидение: как россиян обманывают с покупкой недвижимости в ОАЭ

Ни квартиры у моря, ни денег — десятки россиян стали жертвами «черных риелторов» в ОАЭ. Некоторые из пожелавших купить недвижимость фактически стали заложниками в чужой стране и не могут выехать, пока не уплатят миллионные долги. Они платили за свои квартиры посредникам из фирмы «Дубайское агентство недвижимости», но до арабских застройщиков доходило в лучшем случае 40%, а то и ничего. «Известия» побеседовали с пострадавшими и выяснили, каким образом их обманывало агентство, которое в рекламе уверяло, что является лучшим на рынке.

«Встречал как дорого гостя и поил чаем»

Александр Журин «купил» квартиру в Эмиратах еще в 2014 году. В офис компании «ДАН» — «Дубайское агентство недвижимости» — он обратился в Шарже. В своей рекламе та уверяла, что является лучшей на рынке.

— Мне предложили приобрести квартиру в эмирате Аджман, в строящемся доме. Комплекс называется Orient Towers. Красочно расписывали все привилегии, условия приобретения этих квартир, инвестиционную привлекательность проекта в плане того, что там ежегодно растут цены на недвижимость, — рассказал он «Известиям».

Условия Александру понравились, он заключил договор купли-продажи и перечислил стоимость квартиры на счет «ДАН». Сроком сдачи объекта на тот момент значился декабрь 2015 года. Однако, своевременно объект не сдали, на что владелец агентства недвижимости Исмагил Шангареев предложил мужчине подождать. Это «нужно подождать» продлилось до 2018 года.

— Шангареев в Эмиратах встречал меня как дорогого гостя, вел к себе домой и угощал чаем. При разговоре присутствовали его сыновья, и в какой-то момент мне предложили оформить доверенность на сына Шангареева, Джалиля. После этого обещали прислать документ, который подтверждает мою собственность на квартиру. Но этого не произошло, — рассказал Александр.

Терпение мужчины лопнуло в 2020 году — он решил обратиться к русскоговорящим юристам в Эмиратах.

— После этого Шангареев наконец прислал мне сертификат о том, что квартира оформлена на меня. Однако юрист мне объяснил, что это лишь начальный регистрационный сертификат, а не окончательный, и квартира, согласно ему, оплачена на 40% , — продолжил Александр.

Мужчине показалось, что он связался с мошенниками, и начал разбираться. Он выяснил, что недостроенные объекты по законам ОАЭ имеет право продавать только застройщик с соответствующей лицензией.

— То есть, моя квартира в Аджмане существует в природе, но принадлежит застройщику. Компания «ДАН» просто продала мне воздух. Я оставил об этом отзыв в интернете со своими контактами, и начался шквал звонков! Видимо, люди искали отзывы об этой компании, наткнулись на мой, и тут началось , — поделился Александр.

Звонили с разных концов страны, из Казахстана, Белоруссии, Украины. Ситуация у всех была аналогичная, и это в лучшем случае. У некоторых на руках были начальные регистрационные сертификаты, а у кого-то — вообще ничего , продолжает мужчина. Всего позвонило около 50 человек.

Еще и должны

Но самые интересные обстоятельства стали известны позже. Александр выяснил, что за его квартиру в Эмиратах было оплачено 42% стоимости, а остальные 58% — это задолженность. Поэтому, если бы он прилетел в ОАЭ, у него изъяли бы паспорт. И вылететь обратно он бы не смог до тех пор, пока не «вернул» долги.

По оформленной им доверенности от имени Александра заключили контракт с рассрочкой до 2027 года, согласно которому он должен был ежемесячно переводить платежи за жилье.

В аналогичной ситуации оказалась Лариса Каткова. Она приехала принимать квартиру, а в итоге уже два месяца не может выехать из страны. Власти требуют сначала погасить задолженность.

— Мы получили документы из суда — там указаны неправильные мои данные. Телефон, почта — все не мое , — рассказала Лариса «Известиям».

Пострадавшие считают, что «ДАН» специально указывало в документах неверные контактные данные клиентов, чтобы застройщик не мог с ними связаться, и люди ничего не подозревали.

Дом-привидение Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Если они платили деньги третьим лицам за жилье, то нужно было советоваться с юристами для сопровождения сделки, — разводит руками директор юридической компании из Эмиратов Анна Макаренко, которую «Известия» попросили прокомментировать ситуацию.

Более того, когда здание достраивали, агенты по той же доверенности начинали квартиру сдавать. Естественно, ранее заплатившие за жилье россияне про это не знали, и денег с аренды не получали.

На сегодняшний день «ДАН» обанкротилось. Сам Исмагил Шангареев уехал в Швецию, где попросил политическое убежище. С недовольными клиентами он иногда общается по телефону — впрочем, не говоря им ничего дельного.

При этом его дело живет. Сайт фирмы по-прежнему открывается, только теперь она сменила название на «Агентство недвижимости «Дубай».

Корреспондент «Известий» позвонил в компанию — и ему ответили сын Шангареева и его жена.

— Мы являемся вашим агентом! Мы для вас получаем лучшие условия, лучшие квартиры! — уверяет пара.

Они заверили, что с документами у агентства все в порядке. И предложили купить жилье по той же схеме, что ранее использовал Исмагил Шангареев.