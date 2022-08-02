Осень дорого: к концу года цены на жилье могут вырасти до 10%

Осень может стать переломным моментом на рынке недвижимости: из-за повышения спроса цены на жилье вновь начнут увеличиваться, к концу года рост способен достигнуть 10% . Такой прогноз «Известиям» дали девелоперы и риелторы. Сейчас цены стагнируют, а на вторичку падают. Но по итогам июля в России зафиксирована рекордная одобряемость ипотеки с начала пандемии — 85% . Рынок ведет себя более оптимистично, чем предполагалось, восстанавливается баланс спроса между новостройками и вторичкой, что порождает конкуренцию и пока позволяет сдерживать быстрый рост цен.

Новое дыхание

В июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85% , рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Последний раз пик отмечался в ноябре 2021 года, когда банки утверждали 83,5% заявок , добавила она.

— По итогам июля продажи жилья выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20% по сравнению с апрелем , — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Относительная стабилизация ситуации, тренд на снижение ключевой ставки, а также уменьшение стоимости льготной ипотеки позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее, отметили в девелоперской компании Level Group. Рост спроса, который отмечался в июне-июле, продолжится и во втором полугодии, считает Сергей Нюхалов. Так, наиболее ликвидные проекты могут подорожать из-за возвращения отложенного спроса, полагает он.

Дорого к дому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5–7% до конца года , — полагает Татьяна Решетникова.

Качественные жилые комплексы востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены будут расти — к осени они могут увеличиться на 3–5% , считают в Level Group. По итогам года , согласно прогнозу коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, цены на первичное жилье вырастут на 10–12% .

Предпосылок к снижению цен нет — рост себестоимости проектов логично ведет к подорожанию жилья, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. В ближайшие месяцы стоит ожидать плавного увеличения цены от 2% в большинстве проектов , считает она.

По мнению директора по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Романа Амелина, осенью многие люди вернутся из отпусков с желанием купить недвижимость. Застройщики будут поднимать цены на 5−10% , полагает он. Поэтому объем продаж окажется не столь высоким, как спрос, основная активность на рынке будет к концу года, добавил эксперт.

Конкурентные преимущества

Количество заявок на ипотеку в июле уже превысило на 16% показатели января этого года , сказала Татьяна Решетникова. При этом она отметила, что доля ипотечных сделок выросла до 45%, тогда как в мае она была на рекордно низком уровне — 30% .

— На рынке постепенно восстанавливается баланс спроса между первичным и вторичным жильем , и это положительный тренд, поскольку порождает конкуренцию и позволяет сдерживать цены от более активного роста, — сказала она.

Дорого к дому1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как ранее писали «Известия», средняя стоимость вторичного жилья в России в апреле–июне снизилась на 4%. На первичном рынке наблюдается стагнация. Но осенью может произойти перелом этой ситуации, и цены начнут расти, отметила Татьяна Решетникова.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

— Мы ожидаем, что восстановление рынка новостроек продолжится. Программы ипотечного кредитования с господдержкой останутся драйвером развития отрасли . После трансформации логистических цепочек и решения основных вопросов по импортозамещению отрасль приобретет дополнительную устойчивость, — рассказал Сергей Нюхалов.

Спрос действительно может остаться на хорошем уровне: сейчас недвижимость для многих — фактически единственный способ инвестирования , полагает коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Раньше люди делали вклады, хранили деньги в банке, покупали валюту, а теперь это уже не так актуально, пояснил он. Впрочем, в стремительный рост цен на новостройки девелопер не верит: в ближайшие месяцы стоимость будет колебаться в пределах 1–1,5%.

— До конца года мы ожидаем умеренную ценовую динамику — в 1–2% в месяц. Девелоперам сейчас важно сохранить имеющийся спрос, не отталкивая его стремительно растущими ценами , — добавил руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков.

Дорого к дому12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Во многом дальнейшее развитие рынка недвижимости будет зависеть от общеэкономической и политической ситуации, отметил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Положительным аспектом становится открывающееся окно возможностей для устойчивых компаний: для достижения эффекта роста им потребуется оптимизация и адаптация продуктовых решений и инструментов, сбалансированного подхода к развитию новых проектов, полагает он.