Падать от ставки: потребкредиты и ипотека подешевели на 0,2-1,5 п.п.
Более 30 банков после снижения ключевой ставки скорректировали условия по своим потребительским и жилищным кредитам. Это следует из данных финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия». Ставки на эти продукты упали в диапазоне 0,2–1,5 процентного пункта (п.п.). Например, предложения по ипотеке улучшили «Сбер», ВТБ, «Открытие» и ДОМ.РФ. Смягчение условий по займам поддержит восстановление экономики, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Дальнейшая динамика ставок будет зависеть от ключевой, а при принятии решения ЦБ будет ориентироваться на инфляцию.
Ставки вниз
За последние восемь дней условия по ипотеке улучшила 21 кредитная организация — ставки снизились в диапазоне 0,25–1,5 п.п., следует из данных «Сравни». Из них девять скорректировали их на прошлой неделе (18–24 июля), а оставшиеся, в том числе десять участников из числа топ-30, — в понедельник, 25 июля, уточнили в маркетплейсе. За это время условия по потребкредитам пересмотрели 22 банка, включая девять крупных игроков, из которых семеро изменили ставки в период с 18 по 24 июля, а двое — 25-го числа. Проценты по этому продукту уменьшены в коридоре от 0,2 до 1,4 п.п., добавили в пресс-службе «Сравни». В совокупности ставки хотя бы по одному из рассматриваемых видов займов снизили в 34 банках.
«Известия» запросили крупные банки об изменении ставок на кредитные продукты. С 22 июля Альфа-банк снизил ставки по всем потребительским ссудам. Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию составила 5,5%, сообщили в организации, не уточнив, насколько уменьшены проценты по ним.
С 25 июля снижены ставки по ипотеке на 0,6 п.п., до 9,9%, рассказали в «Сбере», уточнив, что изменения не затрагивают предложения по льготным программам. Также запущена акция на оформление потребзаймов со ставкой 4,9% годовых, добавили в банке. Об аналогичных улучшениях по жилищным кредитам рассказали и в ВТБ. В ближайшее время будут снижены проценты по потребительским ссудам на 0,5 п.п. — до 5,4%, подчеркнули в организации.
Ставки по жилищным кредитам с 26 июля пересмотрели «Открытие» и ДОМ.РФ. Улучшены предложения по классическим ипотечным программам: ставки снижены на 0,6 п.п., сообщили в «Открытии». Новая минимальная ставка — 9,39% годовых — действует на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынках. В ДОМ.РФ рассказали, что на 0,4 п.п. уменьшили ставки по всей линейке рыночных ипотечных продуктов: кредит на новостройки доступен от 9,7%, «вторичку» и строительство или покупку индивидуального дома — от 9,9%, рефинансирование — от 10,4%.
В ближайшее время в Газпромбанке планируют улучшить условия по ссудам наличными, в крымском РНКБ — по потребкредитам, а в «Зените» — по всем розничным программам, включая ипотеку, потребительские и автозаймы. В МКБ не исключили снижения ставок по своим кредитным продуктам. Действовать в зависимости от конъюнктуры рынка готовы в Росбанке, Почта Банке и УБРиР.
Центробанк 22 июля в пятый раз подряд снизил размер ключевой ставки после его резкого повышения в конце февраля с 9,5% до рекордных 20%. В этот раз — сразу на 150 базисных пунктов — до 8%. Участники рынка не ожидали столь широкого шага со стороны регулятора. Согласно консенсус-прогнозу «Известий», они готовились к менее значимым изменениям — в пределах 50–100 базисных пунктов.
Ожидания и прогнозы
Большинство участников рынка последуют за крупнейшими банками и тоже снизят ставки по основным кредитным продуктам на 0,5–1 п.п., считает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако, по его мнению, более значимого их удешевления пока ждать всё же не стоит. Потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года будет ограничен инфляцией, которая в годовом выражении всё еще высока, пояснил эксперт. По данным Росстата, к 20 июля рост цен в РФ составил 15,55% в годовом выражении. Наблюдавшуюся в последний месяц дефляцию едва ли можно считать устойчивой и не связанной преимущественно с сезонными факторами, влияющими на продуктовую корзину, добавил Юрий Беликов.
— Показатели стоимости и устойчивости фондирования банков еще не вернулись на докризисный уровень. Кроме того, выросла требуемая премия за риск по кредитам. Эти факторы ограничат потенциал снижения ставок по розничным займам в среднесрочной перспективе, — оценил Юрий Беликов.
По словам эксперта, ставки по депозитным и сберегательным продуктам быстрее и более существенно отреагируют на снижение ключевой. Средняя и максимальная доходности по вкладам физлиц в июле замедлили падение и начали выходить на плато, но по итогам этого месяца и в августе они продолжат снижаться в ответ на пересмотр базовой ставки, подчеркнул Юрий Беликов. При этом к ухудшению условий по депозитам располагают и снизившиеся опасения относительно оттока средств населения, констатировал он.
Снижение процентных ставок по кредитам — позитивный тренд для экономики России и всех хозяйствующих субъектов, так как более доступные займы поддержат бизнес и поспособствуют запуску новых проектов, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Также «дешевые» кредиты помогут гражданам быстрее решать бытовые и жизненные вопросы, уверен он.
— Дальнейшая динамика ставок по кредитам зависит от ключевой, на изменение которой будут влиять темпы инфляции и макроэкономическая ситуация, — добавил Максим Марков.
К концу года средние ставки по долгосрочным кредитам, выданным физлицам, будут равны 13–14% годовых, по автозаймам — 17–18%, спрогнозировал Юрий Беликов. По его словам, средние ставки по ипотеке достаточно инертны и в значительной степени определяются льготными программами: скорее всего, они будут колебаться вблизи нынешнего уровня. А максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках будет находиться в диапазоне 6,2–6,7% годовых, заключил он.
По данным «Сравни», средняя маркетинговая ставка (процент, который банк предлагает в рамках акций и партнерских программ) по потребкредитам равна 21,2%, а по ипотеке — 12,5%. На сайте маркетплейса ставки на них варьируются от 5,5 до 26% и от 1,99 до 15% соответственно.