Платежные получения: россияне просят микрозаймы чаще, а получают реже

Спрос на микрозаймы в июне 2022 года вырос на 40% по сравнению с мартом, выяснили «Известия». После начала СВО на Украине обращение за такими ссудами снизилось из-за неопределенности ситуации, сейчас реализуется отложенный спрос, говорят эксперты. Кроме того, за микрозаймами пришли люди, которым в потребительских кредитах отказали банки. В среднем россияне просят у МФО 16–20 тыс. рублей, но получают вдвое меньше и далеко не всегда — 70% заявок отклоняются. Треть заемщиков, всё же получивших ссуду, в срок ее не возвращают.

Уплыли из банков

Спрос россиян на услуги микрофинансовых организаций (МФО) в июне 2022 года вырос на 40% по сравнению с мартом, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Юником24» по просьбе «Известий». После начала специальной военной операции на Украине люди отказывались от покупок, в том числе с использованием заемных средств, отметил гендиректор «Юником24»​​​​​​ Дмитрий Африканов. Теперь же наблюдается реализация отложенного спроса.

На популярности микрозаймов сказывается и ситуация на рынке потребительских кредитов. После того как 28 февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку, выросла их стоимость. Это, безусловно, снизило их привлекательность для населения, считает директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

платежные получения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— На микрофинансовом же рынке ставки ограничены законом. С 1 июля 2019 года ежедневная процентная ставка была снижена до 1% в день. Поэтому многие потребители посчитали, что займ в МФО будет дешевле и удобнее, чем потребительский кредит, одобрение на который можно и не получить. Кроме того, сказалось и ужесточение правил скоринга (оценка надежности заемщика. — «Известия») в банках. В результате выросло число отказов по заявкам на кредиты и часть отказников обратила свое внимание на микрофинансовый рынок, — подчеркнула она.

Однако, если потребители рассчитывали на более лояльное отношение к своим заявкам в МФО, они ошибись. Опасаясь массовых дефолтов, микрофинансовые организации тоже ведут сдержанную политику кредитования, доля одобрения заявок в среднем не превышает 30% , отметил Дмитрий Африканов. Средняя запрашиваемая сумма варьируется в пределах 16–20 тыс рублей, но размер выданного займа обычно составляет около 8–9 тыс рублей , добавил эксперт.

Пойдет в рост

Участники рынка в целом подтвердили данные «Юником24»​​​​​​. Суммы запрашиваемых денежных средств и количество заявок растут, но кредиторы, стремясь сократить возможные убытки, сокращают выдачи займов, заявила «Известиям» директор саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Елена Стратьева.

платежные получения Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По ее словам, скоринг постоянно ужесточается, компании ориентируются на работу с повторными клиентами, уже доказавшими свою платежеспособность, а средняя одобряемая сумма снижается. По прогнозам СРО «МиР», такой тренд в секторе микрофинансирования продлится по крайней мере до конца лета при условии стабилизации экономической ситуации.

В МФК «Займер» сообщили, что в июне 2022 года, по сравнению с июнем 2021-го, количество заявок увеличилось на 21,2%.

— Спрос на займы вырастет еще на 5–10% во второй половине августа, поскольку многие россияне выйдут из отпусков, начнут готовить детей к школе, обновлять сезонные гардеробы, проводить ремонты, совершать крупные покупки, — спрогнозировали в организации.

На финансовой онлайн-платформе Webbankir показатели выдач увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом. Там отметили, что традиционно летом заявок на займы становится меньше (многие находятся на отдыхе, за городом, они менее экономически активны), однако в 2022-м такой тенденции не наблюдается.

Увеличились запросы клиентов при подаче заявки на займ. Если год назад клиенты запрашивали в среднем 7,5 тыс. рублей, то сейчас сумма запроса увеличилась до 9,5 тыс., рассказали в группе компаний Eqvanta. При этом в организации добавили, что качество их клиентов в 2022 году выросло — просрочка уменьшилась на 7 п. п.

Переоценка ценностей

Чаще всего микрозаймы берут на непредвиденные расходы, повседневные траты и для покрытия предыдущих обязательств и процентов по ним, добавила Евгения Лазарева.

— Последнюю категорию мы расцениваем как весьма опасную практику и признак скорого дефолта заемщика. Реже микрозаймы используют для ремонта дома, покупки бытовой техники и подарков, — отметила она.



Порядка 70% россиян не имеют сбережений, поэтому в случае непредвиденных расходов и необходимости потратить в моменте крупную сумму обращаются в МФО, объяснил финансовый консультант, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

платежные получения Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— К сожалению, большинство людей не умеют правильно распределять свой бюджет и планировать траты. Зачастую именно это является причиной обращения их в МФО или банки. Если бы население более тщательно относилось к планированию бюджета, каждый второй заемщик мог бы избежать оформления ссуды, — считает он.

Пока же кредитование «без обязательств» нередко заканчивается просроченными задолженностями. На сегодня ее доля в сегменте МФО находится в пределах 25–30% , отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.