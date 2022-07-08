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Берите больше: кабмин поддержал увеличение микрозаймов для бизнеса

Хватит ли предпринимателям лимита в 7 млн
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Правительство поддержало увеличение микрозаймов для малого и среднего бизнеса до 7 млн рублей. Отзыв кабмина имеется в распоряжении «Известий». Как сообщили в Госдуме, законопроект, который установит этот лимит, может быть принят в окончательном чтении в приоритетном порядке в осеннюю сессию парламента. Хотя во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Представители бизнеса же считают, что воспользоваться возможностью оформить такой заем смогут не все предприниматели.

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В приоритетном порядке

По информации «Известий», законопроект «О внесении изменения в статью 12 закона «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций» получил положительный отзыв кабмина.

«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается», — говорится в документе.

Новые нормы внесли в Госдуму главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков и по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«Законопроект предусматривает увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн рублей, что обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы микрофинансовых организаций, созданных в рамках государственной программы поддержки МСП», — уточняют авторы в пояснительной записке.

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Сейчас бизнесменам МФО вправе выдать кредит на сумму не более 5 млн рублей. По словам депутатов, необходимость повышения максимального размера микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства продиктована также ростом инфляции за последние годы. Так, в 2019-м она составила 3%, в 2020 году — 4,9%. В 2021-м стала рекордной за последние шесть лет — 8,4%, отмечают парламентарии.

«Больше всего за год подорожали продукты питания — на 10,6% в сравнении с декабрем 2020 года. В секторе услуг инфляция оказалась на уровне почти 5%, то есть даже услуги подорожали больше, чем целевой ориентир ЦБ РФ (4%). При этом ожидается рост расходов из всех звеньев рынка — в производстве сырья, переработке, логистике и так далее», — подчеркивают депутаты.

Как сообщили «Известиям» в комитете по финансовому рынку, законопроект будет в приоритетном порядке принят в осеннюю сессию.

Инициатива уже прошла процедуру первого чтения. До августа в наш комитет могут поступить поправки, после чего законопроект будет предложен на рассмотрение парламенту. С учетом важности оказания помощи малому и среднему бизнесу очень большая вероятность, что законопроект будет принят сразу после начала осенней сессии, — пояснил «Известиям» источник в комитете.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев сообщил, что партия законопроект поддерживает.

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Всё, что касается помощи бизнесу, экономике, рассматривается Госдумой очень оперативно. Этот законопроект в том числе. Он поможет бизнесу ускорить восстановление после воздействия на нашу экономику санкций. Это очень важно, так как будет способствовать восстановлению рабочих мест и повышению уровня социальной стабильности, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также сообщил, что либерал-демократы эту инициативу поддержали, так как бизнес нуждается в дополнительных средствах.

7 млн — это сегодня даже слишком маленькая сумма, так как цены на многие товары выросли весьма значительно. Возможно, для малого бизнеса, который торгует отечественной продукцией, например овощами, это подойдет. Но вот если это импортные товары, то вряд ли, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

Первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов заявил «Известиям», что партия выступает против любого вида микрокредитования граждан и бизнеса.

Это ростовщичество чистой воды. Наша позиция категорически против всего микрокредитования, — заявил он «Известиям».

Кому хватит

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что такое микрокредитование необходимо, так как востребовано бизнесом.

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— Тем более что государство создало сеть микрофинансовых организаций, где ставка кредита значительно ниже, чем в коммерческих банках. В них деньги можно взять под 15 или даже под 3%. А если речь идет о производственной деятельности, то и под 0,1% годовых, — пояснил он «Известиям».

По его словам, 7 млн — сегодня вполне достаточная сумма для микрокредитования. При этом он отметил, что эта цифра обусловлена объемами средств, которые могут быть выданы предпринимателям.

— Если сумму увеличить, например, до 10 млн и более, то таких денег всем желающим не хватит, — пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что в период пандемии срок возврата кредитов был сокращен правительством с трех до двух лет.

— Это очень небольшой период. Причем платить ежемесячно приходится больше, чем если бы кредитование было рассчитано на три года. Хорошо бы вернуться к тому, что было раньше, — добавил глава бизнес-объединения.

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мастерская
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Некоторые предприниматели считают, что 7 млн микрокредита им будет недостаточно. Так, по словам бизнесмена Алексея Петрова, «если человек захочет открыть чебуречную или несколько ларьков, то ему этих денег хватит. Если же речь идет о сети маленьких магазинчиков, то этой суммы явно недостаточно, особенно в нынешней экономической реальности». По его словам, возможности использования этих микрозаймов будут зависеть от вида бизнеса и сроков его окупаемости.

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