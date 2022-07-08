Берите больше: кабмин поддержал увеличение микрозаймов для бизнеса

Правительство поддержало увеличение микрозаймов для малого и среднего бизнеса до 7 млн рублей . Отзыв кабмина имеется в распоряжении «Известий». Как сообщили в Госдуме, законопроект, который установит этот лимит, может быть принят в окончательном чтении в приоритетном порядке в осеннюю сессию парламента . Хотя во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Представители бизнеса же считают, что воспользоваться возможностью оформить такой заем смогут не все предприниматели.

В приоритетном порядке

По информации «Известий», законопроект «О внесении изменения в статью 12 закона «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций» получил положительный отзыв кабмина.

«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается », — говорится в документе.

Новые нормы внесли в Госдуму главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков и по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

« Законопроект предусматривает увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн рублей, что обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы микрофинансовых организаций, созданных в рамках государственной программы поддержки МСП», — уточняют авторы в пояснительной записке.

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Сейчас бизнесменам МФО вправе выдать кредит на сумму не более 5 млн рублей . По словам депутатов, необходимость повышения максимального размера микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства продиктована также ростом инфляции за последние годы . Так, в 2019-м она составила 3%, в 2020 году — 4,9%. В 2021-м стала рекордной за последние шесть лет — 8,4%, отмечают парламентарии.

«Больше всего за год подорожали продукты питания — на 10,6% в сравнении с декабрем 2020 года. В секторе услуг инфляция оказалась на уровне почти 5%, то есть даже услуги подорожали больше, чем целевой ориентир ЦБ РФ (4%). При этом ожидается рост расходов из всех звеньев рынка — в производстве сырья, переработке, логистике и так далее», — подчеркивают депутаты.

Как сообщили «Известиям» в комитете по финансовому рынку, законопроект будет в приоритетном порядке принят в осеннюю сессию.

— Инициатива уже прошла процедуру первого чтения. До августа в наш комитет могут поступить поправки , после чего законопроект будет предложен на рассмотрение парламенту. С учетом важности оказания помощи малому и среднему бизнесу очень большая вероятность, что законопроект будет принят сразу после начала осенней сессии , — пояснил «Известиям» источник в комитете.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев сообщил, что партия законопроект поддерживает.

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— Всё, что касается помощи бизнесу, экономике, рассматривается Госдумой очень оперативно. Этот законопроект в том числе . Он поможет бизнесу ускорить восстановление после воздействия на нашу экономику санкций. Это очень важно, так как будет способствовать восстановлению рабочих мест и повышению уровня социальной стабильности, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также сообщил, что либерал-демократы эту инициативу поддержали, так как бизнес нуждается в дополнительных средствах.

— 7 млн — это сегодня даже слишком маленькая сумма, так как цены на многие товары выросли весьма значительно . Возможно, для малого бизнеса, который торгует отечественной продукцией, например овощами, это подойдет. Но вот если это импортные товары, то вряд ли, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

Первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов заявил «Известиям», что партия выступает против любого вида микрокредитования граждан и бизнеса.

— Это ростовщичество чистой воды. Наша позиция категорически против всего микрокредитования , — заявил он «Известиям».

Кому хватит

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что такое микрокредитование необходимо, так как востребовано бизнесом .

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— Тем более что государство создало сеть микрофинансовых организаций, где ставка кредита значительно ниже, чем в коммерческих банках . В них деньги можно взять под 15 или даже под 3%. А если речь идет о производственной деятельности, то и под 0,1% годовых, — пояснил он «Известиям».

По его словам, 7 млн — сегодня вполне достаточная сумма для микрокредитования . При этом он отметил, что эта цифра обусловлена объемами средств, которые могут быть выданы предпринимателям .

— Если сумму увеличить, например, до 10 млн и более, то таких денег всем желающим не хватит, — пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что в период пандемии срок возврата кредитов был сокращен правительством с трех до двух лет.

— Это очень небольшой период. Причем платить ежемесячно приходится больше, чем если бы кредитование было рассчитано на три года. Хорошо бы вернуться к тому, что было раньше, — добавил глава бизнес-объединения.

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