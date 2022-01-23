Сделка с разумом: спрос на продление микрозаймов упал до минимума

В 2021-м спрос на продление срока выданных микрозаймов снизился до рекордного минимума за последние три года , говорится в исследовании группы IDF Eurasia в России. Так, средний показатель доли займов, по которым запрошена пролонгация срока их возврата, по итогам прошлого года составил 3,2% против 5% в 2020-м и 7,5% в 2019-м . Тенденцию подтверждают крупные участники микрофинансового рынка. На подобную динамику повлиял рост уровня финграмотности населения, а также ужесточение требований к заемщикам, уверены опрошенные эксперты.

С чувством, толком и погашением

Средний показатель доли займов, по которым запрашивалось продление срока возврата, в 2021-м составил 3,2% от общего объема выдач МФО. Это стало минимумом за последние три года — с момента начала проведения подобных замеров, говорится в исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman), составленном на основе анализа поведения 250 тыс. пользователей сервисов альтернативного кредитования по рынку РФ. Для сравнения: в 2020-м доля пролонгированных микрозаймов достигала 5%, а в 2019 году — 7,5%.

Сделка с разумом Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Снижение спроса в прошлом году относительно предыдущего обусловлено ужесточением скоринга и изменением в клиентском поведении , поясняют авторы исследования. Тогда как в уменьшении показателя в 2020 году к 2019-му сыграли роль меры господдержки заемщиков в виде кредитных каникул и различных выплат, а также программы самих микрофинансовых организаций по частичному списанию задолженности, предоставлению отсрочек, реструктуризации, указано в материалах.

« В 2021-м даже на фоне повсеместного роста цен заемщики стали осмотрительнее подходить к долговой нагрузке и тщательнее рассчитывать нужные для получения суммы и свои возможности по их погашению , — отмечается в исследовании. — Так, по итогам прошлого года уровень фактически выбираемых гражданами сумм от одобренного объема упал до 75,8%, а годом ранее был 78,5% и 81,2% в 2019-м».

Вместе со снижением спроса на услуги продления сократился и средний срок использования микрозаймов, уточнили в компании: в прошлом году — 24 дня, в 2020-м и 2019-м — 27 и 28 дней соответственно .

В крупных МФО «Известиям» подтвердили тенденцию . Спрос на продление займов среди клиентов сократился с 57% в 2020 году до 34% в прошлом, рассказал гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов, а в 2019-м он составлял 56%. По его словам, основная причина снижения объема заявок на пролонгацию — переориентация бизнеса и клиентов на долгосрочные займы, обслуживание которых закрывает потребности населения на более длительный срок.

Сделка с разумом Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Доля займов с пролонгацией в общем портфеле действительно сокращается, подчеркнул гендиректор Webbankir Андрей Пономарев: в прошлом году она снизилась на 2 п.п. по сравнению с 2020-м. Этот позитивный тренд связан с общим повышением финграмотности населения и взвешенной политикой кредиторов, уверен он. Среднее значение доли пролонгированных займов в 2021-м составило 16,3% против 19,3% и 19,6% в 2020 и 2019 годах соответственно, поделился глава МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, за последние два года на рынок пришли новые, более качественные заемщики. Это произошло за счет ужесточения требований, а также притока клиентов банков. В результате с лета пандемийного года растет доля досрочных выплат.

В Центробанке «Известиям» отметили, что тенденция снижения количества займов с запросом на услугу пролонгации с 2019 года может быть связана с последовательным вступлением в силу ограничений процентной ставки и предельного размера задолженности . Тогда нагрузка на заемщиков МФО была выше, чем в последующие 2020 и 2021 годы, и, соответственно, процедура продления срока займа была более востребованной, добавили в регуляторе.

Ставка на рациональность

Сложившаяся на рынке тенденция связана с изменениями портрета и поведения заемщиков МФО, отметил председатель совета саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев. Пандемия поневоле научила многих рациональности и люди в целом стали более осознанно относиться к финансовым продуктам , уверен он. Тогда как, по мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, текущий тренд связан не столько с изменением спроса, сколько с повсеместным удлинением продуктовых линеек на рынке МФО в 2021-м .

— Клиенту могут одобрить более высокую сумму или более продолжительный срок микрозайма, нежели изначально запрошенные им параметры. При этом некоторые компании в погоне за маржой даже не оставляют физлицам возможности уменьшить срок в момент одобрения, поэтому граждане прибегают к досрочным погашениям или не продлевают займы так активно, как это наблюдалось ранее , — подчеркнул он.

Тенденции 2021-го продолжатся и в этом году , а развитие отрасли будет сильно зависеть от макроэкономической ситуации, а также регулятивного воздействия со стороны Центробанка, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его оценкам, сейчас причин для увеличения доли пролонгированных кредитов немного. Действительно, пока предпосылок для роста нет, согласился и Эльман Мехтиев: дальнейшая динамика зависит от развития пандемии и мер по ее сдерживанию. Сами участники рынка ожидают, что в этом году тренд на снижение спроса на пролонгацию займов продолжится.

Сделка с разумом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На фоне предстоящих регуляторных изменений в 2022-м участники рынка сконцентрируются на проверенных заемщиках , отметила гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. Одновременно в том или ином виде будет происходить перераспределение клиентской базы покинувших сектор компаний, а оставшиеся игроки получат приток спроса от новых клиентов, полагает она.

— Всё будет зависеть от «аппетита к риску» кредиторов по отношению к новым клиентам. Снижение доли займов с запросом на продление — прямое следствие повышения уровня качества портфеля. Но даже если этот показатель вырастет, то, по наиболее пессимистичным оценкам, он не превысит вышеупомянутого значения 2019 года (7,5%), — подытожила эксперт.

По данным «МиР», к середине 2020-го количество клиентов МФО достигло почти 12 млн человек.