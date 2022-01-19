Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся , показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.

Перебрали

Почти три четверти (74%) россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит (так называемый кредит наличными) , показал опрос КонфОП. Общественники решили выяснить, на какие цели занимают люди у банков. Чаще всего (44%) заемщиками становятся люди в возрасте 35–44 лет. Самым тревожным и значимым результатом опроса в КонфОП считают ответ на вопрос, зачем россияне прибегают к заимствованиям.

Около половины (45%) респондентов заявили, что берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам . То есть люди с высокой долговой нагрузкой уже не могут самостоятельно, без заемных средств обслуживать имеющиеся долги. Что свидетельствует не только о высоком уровне закредитованности граждан, но и фактически об их преддефолтном состоянии . Отказ в новом кредите может привести к ситуации, когда люди не смогут выплачивать долги.

Интересно, что этот тревожный ответ стал абсолютным лидером, значительно опередив другие цели. Так, на втором месте в опросе КонфОП оказались кредиты на лечение и ремонт (по 13% респондентов). По 10% ответов пришлось на заимствования на образование и покупку бытовой техники . Еще 8% людей берут в долг у банков на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля (невысокий результат в этом пункте можно объяснить тем, что для приобретения автомобиля люди обычно используют залоговый вид по более низкой ставке).

— Объемы потребкредитования продолжают расти. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,64 млн потребкредитов, что на 5% больше, чем годом ранее, — прокомментировал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. — По данным исследования КонфОП, большинство россиян берут кредит для погашения уже имеющейся задолженности. Это означает высокую степень закредитованности заемщиков, которые оказываются не в состоянии справиться со своими долговыми обязательствами.

Глава КонфОП подчеркнул, что в результате такого «повторного» кредитования граждане лишь увеличивают кредитную нагрузку, всё больше загоняя себя в финансовую петлю.

Работать на банк

Ситуация с необеспеченным кредитованием давно вызывает беспокойство у ЦБ. Например, 31% новых выдач в III квартале 2021-го приходилось на заемщиков с показателем ПДН 80% и выше . Проще говоря, почти треть новых кредитов получали люди, которые платят по долгам 80% и более своих доходов. Хуже того, примерно каждая пятая выдача (19,5%) приходилась на людей с ПДН в 100% и более . Эти заемщики просто работают на выплату долгов. Но это не останавливает россиян: рост потребкредитования в прошлом году составлял порядка 2% в месяц.

Поэтому для охлаждения рынка в прошлом году ЦБ ужесточил требования по резервированию рискованных кредитов заемщикам с высоким ПДН, а с середины этого года начнет применять запреты банкам и МФО на сверхлимитные выдачи новых таких кредитов.

Дополнительное давление на заемщиков оказывает и ужесточение денежно-кредитной политики регулятора. В прошлом году он повысил ключевую ставку (с 4,25% до 8,5%), что привело к удорожанию стоимости и банковских кредитов.

— Рост ставок резко ограничивает возможности рефинансирования задолженности заемщиков с высокой долговой нагрузкой, поскольку банки уже в силу экономических обстоятельств не могут предложить более выгодные условия , — отметил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Действительно, в нынешней экономической ситуации на фоне роста уровня инфляции реальные располагаемые доходы населения если и увеличиваются, то незначительно, подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

— Рост объема выдач необеспеченных кредитов беспокоит Банк России, в первую очередь за счет их рискованности, и, как показывают исторические данные, именно в данном виде кредитования в первую очередь наблюдается рост просроченной задолженности на фоне нестабильной экономической ситуации , — сказал он.

По мнению представителя НРА, в случае если ЦБ начнет применять ограничения во второй половине этого года на выдачу рискованных кредитов, то можно ожидать некоторого снижения их доступности. Также вероятен рост процентных ставок и ужесточение требований к заемщикам, добавил Константин Бородулин.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева обратила внимание еще на одну опасность для заемщиков.

— Ситуация гораздо плачевнее и опаснее, чем видится на первый взгляд. К сожалению, в общем объеме заемщиков, перекредитовывающихся для обслуживания своих прежних долгов, примерно треть тех, кто обращаются за заемными средствами уже не в банки , — сообщила она.

По словам Евгении Лазаревой, анализ дел по банкротству физлиц показывает, что некоторые дефолтные заемщики в своей кредитной истории имеют два-три крупных кредита, иногда несколько кредиток и 20–30 займов в МФО.

— Важно объяснить должникам, чего делать не стоит ни в коем случае. Если потребитель не справляется с долгами, не смог перекредитоваться и реструктуризовать свои банковские долги, то ему под страхом смерти нельзя идти за деньгами в МФО. Этот инструмент уже не для них и ситуацию исправить не поможет, а наоборот, — уточнила эксперт.

Имеется в виду, что микрозаймы, причем самые долгосрочные, гораздо короче и дороже, чем банковские кредиты.

Лучше новых двух

Правда, как напомнила пресс-служба Центробанка в ответ на запрос «Известий», заемщики не потеряют возможность рефинансировать ранее полученные кредиты либо их реструктурировать.

— При рефинансировании банком кредита, который заемщик получил ранее в другом банке, для расчета ПДН можно не учитывать старый кредит, который будет погашен за счет вновь полученного заемщиком кредита. Таким образом, банки не столкнутся с проблемой увеличения значения ПДН при рефинансировании, если новые условия кредита являются более благоприятными для заемщика, — объяснили в Центробанке.

Однако на практике даже при рефинансировании скоринг-системы организаций учитывают уровень долговой нагрузки. Кроме того, если люди занимают не на погашение предыдущих обязательств, а для обслуживания платежей по ним, то рефинансирование их не спасет.

В этом случае есть другой вид реструктуризации, когда по обоюдной договоренности банк идет на увеличение срока кредита, что способствует снижению ежемесячного платежа. Или предоставляет кредитные каникулы.

— В случае если после реструктуризации среднемесячный платеж по кредиту не увеличивается, банк вправе не пересчитывать ПДН и таким образом сохранить прежний уровень требований к капиталу по кредиту. Реструктурированные кредиты также не включаются в расчет макропруденциальных лимитов, — рассказали в Центробанке.

Кроме того, там напомнили, что регулятор концептуально поддерживает закрепление в законодательстве механизма кредитных каникул для потребкредитов по аналогии с ипотечными каникулами. И сейчас готовятся изменения нормативной базы.

Выход есть?

Опрошенные «Известиями» эксперты дали свои советы для людей, которые оказались в сложной ситуации с кредитами. Прежде всего, считают они, нужно проанализировать причину проблемы. Так, если необходимость в новых заимствованиях возникает из-за временного ухудшения платежеспособности, то имеет смысл попытаться договориться с банком . Например, как предложил Анатолий Перфильев из «Эксперт РА», можно попросить кредитора о послаблении в виде кредитных каникул или реструктуризации за счет увеличения срока кредитования.

— В большинстве случаев банки идут навстречу заемщикам и ищут взаимовыгодные условия, благодаря которым клиент получит возможность обслуживать долг, а банк не упустит свою маржу. Но послабления кредитных организаций имеют определенные сроки и рассчитаны на восстановление платежеспособности клиента на среднесрочном горизонте. Если по заемщику отсутствуют финансовые перспективы, следующим безысходным этапом становится передача долга коллекторам или судебное разбирательство с возможным банкротством, в зависимости от ситуации, — пояснил он.

Евгения Лазарева считает, что выход у не справляющихся со своими долгами заемщиков, которые из-за высокого коэффициента ПДН, очевидно, не смогут взять новые кредиты и займы в будущем году, только один — банкротство.

— К сожалению, этот инструмент не совершенен: судебная процедура для большинства россиян непозволительно дорога, а упрощенная — непозволительно недоступна. Однако на сегодняшний день, на наш взгляд, это единственный разумный выход из ситуации, — не сомневается она.

Глава КонфОП Дмитрий Янин тоже обратил внимание на то, что институт внесудебного банкротства, который мог бы стать реальным способом решения проблемы, в России так и не заработал в полной мере.