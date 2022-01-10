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Встроились в ряд: девелоперам хотят упростить доступ к кредитам

Позволит ли эта мера снизить цены на жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Встроились в ряд: девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
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2021-12-30 17:26:31
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Девелоперам хотят дать послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%. Речь об упрощении получения кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса. Агрегатор и унифицированную заявку на получение проектного финансирования разработает соответствующая комиссия общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов в I квартале 2022 года, сообщили «Известиям» в организации. Сервис позволит подавать заявки сразу в несколько банков, минуя ряд административных барьеров. Упрощение процессов существенно снизит затраты застройщиков, указали эксперты.

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Девелоперам хотят упростить получение кредитов на стройку, для этого планируется внедрить специальный электронный сервис. Такой агрегатор и унифицированную заявку на получение кредита разработает комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участи банков и экспертов в I квартале 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии Рифат Гарипов.

Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков. Рабочая группа с участием экспертов комиссии и представителей банков определит минимально возможный пакет документов, который удовлетворит требования разных кредитных организаций, — рассказал он.

Разработанные технологии направят в регионы для апробации и обкатки, сообщили в общественном совете при Минстрое. «Известия» направили запросы в Банк России и Минстрой.

Встроились в ряд_2
Строительство жилого комплекса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Инструмент позволит сократить сроки вывода проектов на рынок и трудозатраты застройщиков, что в итоге положительно отразится на расходной части. Сокращение сроков означает более выгодный и эффективный процесс девелопмента, — сказала директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина.

На первый взгляд прямой связи между кредитными нововведениями и конечной стоимостью квадратного метра нет, отметил Рифат Гарипов. Но трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% в расходах девелоперов, 11% приходится на получение технических условий, сказал он. Получение проектного финансирования связано и с согласованием технических условий на объекты залога, и с затратами на сбор и подготовку документов, с преодолением админбарьеров. Внедрение новых механизмов сэкономит до 10–15% бюджета застройщика, что может сказаться и на конечной стоимости жилья, полагает Рифат Гарипов.

— Сложнее всего застройщикам обосновать выбранную финансовую модель и убедить банк выдать необходимые средства. Унифицированная форма подачи документов, возможно, позволит устранить эту проблему, — считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Строительство жилого комплекса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Среди очевидных плюсов сервиса — повышение конкуренции между банками, что может привести к появлению дополнительных бонусных программ и снижению ставок, отметил он. А девелоперы получат возможность снизить цены на квартиры на 5–10%, полагает Сергей Зайцев.

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В первую очередь сервис поможет небольшим застройщикам в регионах, которые впервые получают банковское финансирование для реализации своих проектов, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В столичном регионе, а также у крупных российских девелоперов получение проектного финансирования сегодня не вызывает особых трудностей, отметил он.

Учесть всё

Предложения общественного совета при Минстрое своевременны — сейчас, когда доля проектного финансирования растет, важно уделить внимание оптимизации процессов, считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Внедрение единого сервиса позволит не только упростить процедуру получения проектного финансирования, но и действительно снизить расходы застройщиков, уверен он.

Приведет ли внедрение нового механизма к снижению стоимости жилья — вопрос неоднозначный, отметила Мария Могилевцева-Головина. Например, в 2022 году девелоперы прогнозируют дальнейший рост цен. Снижение расходов застройщиков благодаря агрегатору скажется на маржинальности отдельно взятых проектов, у них появится возможность для предоставления покупателю скидок, полагает она.

— Процесс ценообразования предполагает учет множества факторов. Не стоит сбрасывать со счетов рост цен на строительные материалы, топливо, транспортные услуги, — сказал Владимир Щекин.

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Строительство жилого комплекса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запуск унифицированных процессов даст возможность ускорить принятие решений со стороны банка, сказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Оптимизация процедуры позволит снизить трудоемкость, но положительный эффект в ценообразовании может быть нивелирован ростом стоимости строительных материалов и топлива, считает он.

Также на принципы предоставления проектного финансирования в скором времени может глобально повлиять ESG-фокус, сказал коммерческий директор девелоперской компании Coldy Максим Каварьянц. Такие принципы получают всё большее распространение в бизнесе, включая строительный, пояснил эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа» Павел Склянчук.

По его мнению, от строительной отрасли во многом зависит, насколько снизится энергоемкость российской экономики, поэтому в будущем каждый новый дом должен быть с высоким классом энергоэффективности. Для наращивания доли «зеленых» домов должны тиражироваться соответствующие финансовые продукты, отметил Павел Склянчук.

Развитие практики ответственного финансирования включено в число основных приоритетов ESG-политики ПСБ, сообщили «Известиям» в банке. Для развития принципа при проектном финансировании необходимо нормативное закрепление характеристик «зеленого» жилищного строительства, считают в Промсвязьбанке. В Совкомбанке уже рассматривают ESG-подходы к проектному финансированию. В ВТБ считают, что в России стоит создать единую государственную программу экоипотеки с льготной ставкой. Также банк при определении условий выдачи кредитов девелоперам учитывает ESG-факторы. В будущем их влияние в отрасли будет расти, добавили в кредитной организации.

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