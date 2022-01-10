Встроились в ряд: девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Девелоперам хотят дать послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%. Речь об упрощении получения кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса. Агрегатор и унифицированную заявку на получение проектного финансирования разработает соответствующая комиссия общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов в I квартале 2022 года, сообщили «Известиям» в организации. Сервис позволит подавать заявки сразу в несколько банков, минуя ряд административных барьеров. Упрощение процессов существенно снизит затраты застройщиков, указали эксперты.
По примеру
Девелоперам хотят упростить получение кредитов на стройку, для этого планируется внедрить специальный электронный сервис. Такой агрегатор и унифицированную заявку на получение кредита разработает комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участи банков и экспертов в I квартале 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии Рифат Гарипов.
— Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков. Рабочая группа с участием экспертов комиссии и представителей банков определит минимально возможный пакет документов, который удовлетворит требования разных кредитных организаций, — рассказал он.
Разработанные технологии направят в регионы для апробации и обкатки, сообщили в общественном совете при Минстрое. «Известия» направили запросы в Банк России и Минстрой.
— Инструмент позволит сократить сроки вывода проектов на рынок и трудозатраты застройщиков, что в итоге положительно отразится на расходной части. Сокращение сроков означает более выгодный и эффективный процесс девелопмента, — сказала директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина.
На первый взгляд прямой связи между кредитными нововведениями и конечной стоимостью квадратного метра нет, отметил Рифат Гарипов. Но трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% в расходах девелоперов, 11% приходится на получение технических условий, сказал он. Получение проектного финансирования связано и с согласованием технических условий на объекты залога, и с затратами на сбор и подготовку документов, с преодолением админбарьеров. Внедрение новых механизмов сэкономит до 10–15% бюджета застройщика, что может сказаться и на конечной стоимости жилья, полагает Рифат Гарипов.
— Сложнее всего застройщикам обосновать выбранную финансовую модель и убедить банк выдать необходимые средства. Унифицированная форма подачи документов, возможно, позволит устранить эту проблему, — считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Среди очевидных плюсов сервиса — повышение конкуренции между банками, что может привести к появлению дополнительных бонусных программ и снижению ставок, отметил он. А девелоперы получат возможность снизить цены на квартиры на 5–10%, полагает Сергей Зайцев.
В первую очередь сервис поможет небольшим застройщикам в регионах, которые впервые получают банковское финансирование для реализации своих проектов, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В столичном регионе, а также у крупных российских девелоперов получение проектного финансирования сегодня не вызывает особых трудностей, отметил он.
Учесть всё
Предложения общественного совета при Минстрое своевременны — сейчас, когда доля проектного финансирования растет, важно уделить внимание оптимизации процессов, считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Внедрение единого сервиса позволит не только упростить процедуру получения проектного финансирования, но и действительно снизить расходы застройщиков, уверен он.
Приведет ли внедрение нового механизма к снижению стоимости жилья — вопрос неоднозначный, отметила Мария Могилевцева-Головина. Например, в 2022 году девелоперы прогнозируют дальнейший рост цен. Снижение расходов застройщиков благодаря агрегатору скажется на маржинальности отдельно взятых проектов, у них появится возможность для предоставления покупателю скидок, полагает она.
— Процесс ценообразования предполагает учет множества факторов. Не стоит сбрасывать со счетов рост цен на строительные материалы, топливо, транспортные услуги, — сказал Владимир Щекин.
Запуск унифицированных процессов даст возможность ускорить принятие решений со стороны банка, сказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Оптимизация процедуры позволит снизить трудоемкость, но положительный эффект в ценообразовании может быть нивелирован ростом стоимости строительных материалов и топлива, считает он.
Также на принципы предоставления проектного финансирования в скором времени может глобально повлиять ESG-фокус, сказал коммерческий директор девелоперской компании Coldy Максим Каварьянц. Такие принципы получают всё большее распространение в бизнесе, включая строительный, пояснил эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа» Павел Склянчук.
По его мнению, от строительной отрасли во многом зависит, насколько снизится энергоемкость российской экономики, поэтому в будущем каждый новый дом должен быть с высоким классом энергоэффективности. Для наращивания доли «зеленых» домов должны тиражироваться соответствующие финансовые продукты, отметил Павел Склянчук.
Развитие практики ответственного финансирования включено в число основных приоритетов ESG-политики ПСБ, сообщили «Известиям» в банке. Для развития принципа при проектном финансировании необходимо нормативное закрепление характеристик «зеленого» жилищного строительства, считают в Промсвязьбанке. В Совкомбанке уже рассматривают ESG-подходы к проектному финансированию. В ВТБ считают, что в России стоит создать единую государственную программу экоипотеки с льготной ставкой. Также банк при определении условий выдачи кредитов девелоперам учитывает ESG-факторы. В будущем их влияние в отрасли будет расти, добавили в кредитной организации.