С новым ростом: девелоперы ждут подорожания новостроек на 15% в 2022 году

Девелоперы ожидают роста цен на жилье в 2022 году на 10–15% , сообщили «Известиям» застройщики. В числе причин — высокая инфляция, дефицит рабочих, подорожание земли. В профильном комитете Госдумы считают, что, если не снизить темпы увеличения стоимости стройматериалов и не нивелировать другие проблемы, цены на первичное жилье действительно продолжат расти. Как следствие, площадь квартир в новых проектах может сократиться, чтобы лоты оставались доступными, отмечают эксперты.

Опять и снова

За прошедший год в городах-миллионниках стоимость «квадрата» в новостройках в среднем выросла на 29% — с 88 тыс. до 114 тыс. рублей, рассказала «Известиям» эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья увеличилась примерно на 25% — с 84 тыс. до 105 тыс. рублей, добавила она.

— Из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья появляется наценка , — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В числе основных факторов роста цен на жилье в прошедшем году — ажиотажный спрос на фоне льготной ипотеки, удорожание стройматериалов, рост заработных плат рабочих из-за дефицита трудовых мигрантов и, в меньшей степени, продолжающийся переход на эскроу-счета , напомнил управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

С новым ростом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его мнению, в 2022 году спрос на новостройки стабилизируется и вернется к показателям доковидного 2019-го, поскольку большинство желавших купить новое жилье уже сделали это. Это может замедлить рост цен на новостройки, но останутся другие факторы — инфляция, удорожание стройматериалов, нехватка рабочих, считает Андрей Колочинский.

— В течение года стоимость первичного жилья может увеличиться на 10–15% , если не случится новых макроэкономических потрясений и локдаунов, — спрогнозировал девелопер.

Новые вводные

В числе существенных причин роста цен — удорожание земельных участков для новых проектов, добавил коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин.

По оценкам девелоперской компании «Сити – XXI век», в 2022 году в среднем по рынку рост цен составит 10%, по отдельным проектам — до 15–20%. Темпы подорожания будут зависеть от объемов строительства, реализации девелоперами совместных с банками ипотечных программ, инфляции, доходов населения и других социально-экономических факторов , сказала директор по продукту компании Мария Могилевцева-Головина.

Себестоимость стройки для девелоперов повысилась на 30–100%, поэтому в следующем году цены на жилье продолжат рост, уверен управляющий партнер группы компаний «GGroup — управление активами», член пермского регионального отделения «Деловой России» Евгений Протопопов. По его прогнозу, квартиры в новостройках могут подорожать еще на 10–30% за год.

С новым ростом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Один из ключевых факторов, который будет определять ситуацию на первичном рынке в 2022-м, — рост ставок по ипотеке, отметила директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова. Того ажиотажа, который наблюдался в 2020–2021 годах, ожидать не стоит, считает она.

Значительное увеличение цен на новостройки — на 12% и более — возможно в случае усиления пандемии коронавируса, резкого подорожания стройматериалов , полагает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Вероятнее, цены вырастут примерно на 10%, добавил он.

По словам коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, повышение стоимости недвижимости будет варьироваться в зависимости от региона, но пока предпосылок для остановки роста цен не наблюдается .

— В новых проектах девелоперы продолжат сокращать площадь квартир и будут закладывать больше однокомнатных вариантов и студий, чтобы удержать их стоимость на относительно доступном для клиентов уровне, — отметил Андрей Колочинский.

«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и Минстрой с просьбой прокомментировать прогнозы о вероятном подорожании жилья в 2022-м и сообщить о мерах, которые могут быть приняты для сдерживания роста цен.

Волевым решением

Если не снизить темпы увеличения стоимости стройматериалов, а также не нивелировать другие проблемы в отрасли, цены на первичное жилье действительно продолжат расти, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Чтобы исправить ситуацию, необходимо наращивать предложение, открывать новые производства стройматериалов для сдерживания их стоимости и запускать программу подготовки квалифицированных кадров, уверен парламентарий. Стимулами для инвесторов могут стать налоговые послабления для новых производств в течение пяти лет, субсидирование процентных ставок по кредитам на тот же срок, компенсация прямых капитальных вложений на создание предприятий, считает депутат.

С новым ростом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Для минимизации зависимости от мигрантов следует запускать федеральные программы по подготовке и повышению квалификации отечественных кадров, добавил Владимир Кошелев. Также депутат считает, что для стабилизации спроса и предложения в 2022 году необходимо установить на массовое жилье бессрочную льготную ипотеку на уровне не выше 5%.

По мнению руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, повышение ипотечных ставок — не лучший инструмент регулирования цен, поскольку в долгосрочной перспективе мера может привести к очередному дефициту предложения из-за снижения объемов стройки. Для стабилизации цен в России необходима понятная и долгосрочная стратегия стимулирования спроса, в том числе за счет управления ипотечными ставками, полагает эксперт.