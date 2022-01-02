С новым ростом: девелоперы ждут подорожания новостроек на 15% в 2022 году
Девелоперы ожидают роста цен на жилье в 2022 году на 10–15%, сообщили «Известиям» застройщики. В числе причин — высокая инфляция, дефицит рабочих, подорожание земли. В профильном комитете Госдумы считают, что, если не снизить темпы увеличения стоимости стройматериалов и не нивелировать другие проблемы, цены на первичное жилье действительно продолжат расти. Как следствие, площадь квартир в новых проектах может сократиться, чтобы лоты оставались доступными, отмечают эксперты.
Опять и снова
За прошедший год в городах-миллионниках стоимость «квадрата» в новостройках в среднем выросла на 29% — с 88 тыс. до 114 тыс. рублей, рассказала «Известиям» эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья увеличилась примерно на 25% — с 84 тыс. до 105 тыс. рублей, добавила она.
— Из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья появляется наценка, — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
В числе основных факторов роста цен на жилье в прошедшем году — ажиотажный спрос на фоне льготной ипотеки, удорожание стройматериалов, рост заработных плат рабочих из-за дефицита трудовых мигрантов и, в меньшей степени, продолжающийся переход на эскроу-счета, напомнил управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
По его мнению, в 2022 году спрос на новостройки стабилизируется и вернется к показателям доковидного 2019-го, поскольку большинство желавших купить новое жилье уже сделали это. Это может замедлить рост цен на новостройки, но останутся другие факторы — инфляция, удорожание стройматериалов, нехватка рабочих, считает Андрей Колочинский.
— В течение года стоимость первичного жилья может увеличиться на 10–15%, если не случится новых макроэкономических потрясений и локдаунов, — спрогнозировал девелопер.
Новые вводные
В числе существенных причин роста цен — удорожание земельных участков для новых проектов, добавил коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин.
По оценкам девелоперской компании «Сити – XXI век», в 2022 году в среднем по рынку рост цен составит 10%, по отдельным проектам — до 15–20%. Темпы подорожания будут зависеть от объемов строительства, реализации девелоперами совместных с банками ипотечных программ, инфляции, доходов населения и других социально-экономических факторов, сказала директор по продукту компании Мария Могилевцева-Головина.
Себестоимость стройки для девелоперов повысилась на 30–100%, поэтому в следующем году цены на жилье продолжат рост, уверен управляющий партнер группы компаний «GGroup — управление активами», член пермского регионального отделения «Деловой России» Евгений Протопопов. По его прогнозу, квартиры в новостройках могут подорожать еще на 10–30% за год.
Один из ключевых факторов, который будет определять ситуацию на первичном рынке в 2022-м, — рост ставок по ипотеке, отметила директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова. Того ажиотажа, который наблюдался в 2020–2021 годах, ожидать не стоит, считает она.
Значительное увеличение цен на новостройки — на 12% и более — возможно в случае усиления пандемии коронавируса, резкого подорожания стройматериалов, полагает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Вероятнее, цены вырастут примерно на 10%, добавил он.
По словам коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, повышение стоимости недвижимости будет варьироваться в зависимости от региона, но пока предпосылок для остановки роста цен не наблюдается.
— В новых проектах девелоперы продолжат сокращать площадь квартир и будут закладывать больше однокомнатных вариантов и студий, чтобы удержать их стоимость на относительно доступном для клиентов уровне, — отметил Андрей Колочинский.
«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и Минстрой с просьбой прокомментировать прогнозы о вероятном подорожании жилья в 2022-м и сообщить о мерах, которые могут быть приняты для сдерживания роста цен.
Волевым решением
Если не снизить темпы увеличения стоимости стройматериалов, а также не нивелировать другие проблемы в отрасли, цены на первичное жилье действительно продолжат расти, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Чтобы исправить ситуацию, необходимо наращивать предложение, открывать новые производства стройматериалов для сдерживания их стоимости и запускать программу подготовки квалифицированных кадров, уверен парламентарий. Стимулами для инвесторов могут стать налоговые послабления для новых производств в течение пяти лет, субсидирование процентных ставок по кредитам на тот же срок, компенсация прямых капитальных вложений на создание предприятий, считает депутат.
Для минимизации зависимости от мигрантов следует запускать федеральные программы по подготовке и повышению квалификации отечественных кадров, добавил Владимир Кошелев. Также депутат считает, что для стабилизации спроса и предложения в 2022 году необходимо установить на массовое жилье бессрочную льготную ипотеку на уровне не выше 5%.
По мнению руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, повышение ипотечных ставок — не лучший инструмент регулирования цен, поскольку в долгосрочной перспективе мера может привести к очередному дефициту предложения из-за снижения объемов стройки. Для стабилизации цен в России необходима понятная и долгосрочная стратегия стимулирования спроса, в том числе за счет управления ипотечными ставками, полагает эксперт.