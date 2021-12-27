Ставка на ипотеку: что будет с ценами на жилье в 2022 году
Восстановление российской экономики в 2021 году имело один сопутствующий эффект, который можно оценивать как положительно, так и отрицательно. С начала года стали невиданными за многие годы темпами расти цены на жилье, причем по всей стране. В третьем квартале в годовом исчислении они прибавили 14,6%, несмотря на исторические объемы введения жилья. В новом году замедлится как строительство, так и рост цен, считают эксперты, но особых шансов, что он отстанет от инфляции нет, даже несмотря на резкое увеличение ставок по ипотеке. Подробности — в материале «Известий».
В 2021 году именно ипотека стала главной движущей силой рынка жилья. Льготная и семейная программы, финансируемые из бюджета, помогли радикально снизить ставки. К середине года средняя ипотечная ставка составляла в стране чуть больше 7%. Для сравнения, в июле 2019 года она достигала 10,3%. И это если оставить за скобками инфляцию, которая за последние два года ускорилась более чем вдвое.
Параллельно резко увеличился объем ввода жилья в стране. В 2020 году было построено около 82 млн кв. м жилплощади, что уже само по себе хороший показатель, третий в истории после 2014 и 2015 годов. В 2021 году этот результат будет гарантированно превзойден: к концу ноября построено уже 83 млн кв. м, а по итогам года цифра, скорее всего, достигнет 95 млн м, что будет с большим отрывом лучшим результатом всех времен.
Несмотря на ударные темпы ввода жилья (особенно характерно, что фантастические результаты показало индивидуальное строительство — 56–58% введенной жилплощади приходится на частные дома), спрос благодаря ипотеке оказался еще сильнее. В результате цены росли намного быстрее инфляции, особенно на новостройки: в средних городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек рост, по оценкам ЦИАН, дошел до 38%, хотя и в целом по итогам третьего квартала темпы роста были сопоставимыми с бурными 2000-ми годами. Это общемировая тенденция — Россия по данному показателю не находится даже в десятке стран с наиболее быстро дорожающим жильем. Свою роль здесь сыграли не только высочайший спрос, но и рост себестоимости из-за увеличения цен на материалы и энергоносители, а также стоимости рабочей силы.
В результате жилье стало еще менее доступным, чем до кризиса. В 2019 году среднестатистический россиянин мог купить небольшую квартиру на восемь годовых зарплат, а в 2021 году ему бы понадобилось от 9 до 11 годовых доходов. Именно льготы сгладили эту недоступность. Программы семейной ипотеки в конечном итоге были продлены, несмотря на оживленную дискуссию. Сохранилась и льготная ипотека — правда, ставка по ней была повышена до 7%.
Ставки будут неизбежно расти: согласно прогнозу главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, в следующем году они могут вернуться к докризисным двузначным показателям — 10,2%. Банки так или иначе вынуждены ориентироваться на ключевую ставку ЦБ, которая составила 8,5% и, вероятно, будет повышаться и дальше.
— Очень существенно воздействует на рынок увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, цикл которого, вероятно, продолжится в 2022 году, — объяснил «Известиям» главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман. — Она может подняться до 9%, чтобы сбить «накал» инфляции и инфляционных ожиданий. Но данный процесс наряду с ужесточением условий льготного жилищного кредитования с госучастием резко поднимает ставки по ипотеке в прямом и переносном смысле. Средние ставки к середине декабря достигли 9,58%. В 2022 году они могут подняться выше 11%. Учитывая, что более половины покупок жилья проходит с использованием ипотечных кредитов, их удорожание заметно снизит спрос, тем более при нынешних ценах недвижимости, уже с трудом приемлемых для покупателей.
На первый взгляд это должно существенно снизить спрос на жилье, поскольку занимать под такой процент тяжело.
Тем не менее аналитики считают, что остановки цен на жилые помещения ожидать не стоит. В лучшем случае речь может идти о замедлении этого роста. Картина, впрочем, будет разниться в зависимости от конкретных регионов, считает эксперт «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов.
— Дешевая ипотека была одним из ключевых драйверов цен на недвижимость в 2020– 2021 годах. Удорожание жилищных кредитов позволяет ожидать замедления ценовой динамики в 2022-м или даже локального снижения в наиболее перегретых регионах. Однако в масштабе страны снижения цен не ожидается, поскольку возросшая себестоимость строительства и сохраняющийся дефицит предложения от девелоперов будут поддерживать котировки. В сухом остатке мы можем увидеть выход цен на плато или незначительный рост в пределах инфляции.
— На текущем этапе даже повышение ставок не оказывает сильного влияния на динамику цен, поскольку и ключевая, и ипотечная ставки все еще ниже «доковидных» уровней, — отметила аналитик «Финам» Наталья Пырьева. — Рост цен продолжается за счет по-прежнему высокого уровня спроса, удорожания стройматериалов и рабочей силы на фоне нехватки кадров. Ранее было предположение, что в начале 2022 года произойдет некоторая стабилизация цен, но потребительский спрос остается высоким, вероятно, на это влияют сохраняющаяся неопределенность относительно экономики, ускорение инфляции, продление всевозможных ограничений, связанных с коронавирусом.
По ее словам, спрос в любом случае охлаждается и по мере удовлетворения жилищных вопросов, и за счет сворачивания льготной ипотеки, и из-за высоких цен. Тем не менее, учитывая обстоятельства с ростом цен на стройматериалы и рабочую силу, ожидается, что в течение первого полугодия 2022 года цены останутся на достигнутых уровнях или несколько снизятся, поскольку ожидается уменьшение спроса, а также за счет роста предложения на рынке. А в целом по России рост цен на недвижимость в течение 2022 года будет на уровне инфляции, считает собеседница «Известий».
Падение спроса из-за роста ставок будет компенсировано за счет более слабого предложения, соглашается Марк Гойхман.
— Инфляция приводит к заметному повышению затрат застройщиков на материалы, работы, услуги, энергию, оборудование и пр. Она выступает и ограничением уровня рентабельности, ниже которого строитель не смогут опускать цены. Таким образом, зажатые с двух сторон — сверху и снизу — цены жилья, вероятно, проявят стагнацию в следующем году. Не исключено и некоторое проседание их примерно на 5%, увеличение сроков продажи, формирование различных проявлений скрытого удешевления — скидок, подарков и пр.