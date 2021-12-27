Ставка на ипотеку: что будет с ценами на жилье в 2022 году

Восстановление российской экономики в 2021 году имело один сопутствующий эффект, который можно оценивать как положительно, так и отрицательно. С начала года стали невиданными за многие годы темпами расти цены на жилье, причем по всей стране. В третьем квартале в годовом исчислении они прибавили 14,6%, несмотря на исторические объемы введения жилья. В новом году замедлится как строительство, так и рост цен, считают эксперты, но особых шансов, что он отстанет от инфляции нет, даже несмотря на резкое увеличение ставок по ипотеке. Подробности — в материале «Известий».

В 2021 году именно ипотека стала главной движущей силой рынка жилья. Льготная и семейная программы, финансируемые из бюджета, помогли радикально снизить ставки. К середине года средняя ипотечная ставка составляла в стране чуть больше 7%. Для сравнения, в июле 2019 года она достигала 10,3%. И это если оставить за скобками инфляцию, которая за последние два года ускорилась более чем вдвое.

Ставка на ипотеку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Параллельно резко увеличился объем ввода жилья в стране. В 2020 году было построено около 82 млн кв. м жилплощади, что уже само по себе хороший показатель, третий в истории после 2014 и 2015 годов. В 2021 году этот результат будет гарантированно превзойден: к концу ноября построено уже 83 млн кв. м, а по итогам года цифра, скорее всего, достигнет 95 млн м, что будет с большим отрывом лучшим результатом всех времен.

Несмотря на ударные темпы ввода жилья (особенно характерно, что фантастические результаты показало индивидуальное строительство — 56–58% введенной жилплощади приходится на частные дома), спрос благодаря ипотеке оказался еще сильнее. В результате цены росли намного быстрее инфляции, особенно на новостройки: в средних городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек рост, по оценкам ЦИАН, дошел до 38%, хотя и в целом по итогам третьего квартала темпы роста были сопоставимыми с бурными 2000-ми годами. Это общемировая тенденция — Россия по данному показателю не находится даже в десятке стран с наиболее быстро дорожающим жильем. Свою роль здесь сыграли не только высочайший спрос, но и рост себестоимости из-за увеличения цен на материалы и энергоносители, а также стоимости рабочей силы.

В результате жилье стало еще менее доступным, чем до кризиса. В 2019 году среднестатистический россиянин мог купить небольшую квартиру на восемь годовых зарплат, а в 2021 году ему бы понадобилось от 9 до 11 годовых доходов. Именно льготы сгладили эту недоступность. Программы семейной ипотеки в конечном итоге были продлены, несмотря на оживленную дискуссию. Сохранилась и льготная ипотека — правда, ставка по ней была повышена до 7%.

Ставка на ипотеку Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Ставки будут неизбежно расти: согласно прогнозу главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, в следующем году они могут вернуться к докризисным двузначным показателям — 10,2%. Банки так или иначе вынуждены ориентироваться на ключевую ставку ЦБ, которая составила 8,5% и, вероятно, будет повышаться и дальше.

— Очень существенно воздействует на рынок увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, цикл которого, вероятно, продолжится в 2022 году, — объяснил «Известиям» главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман. — Она может подняться до 9%, чтобы сбить «накал» инфляции и инфляционных ожиданий. Но данный процесс наряду с ужесточением условий льготного жилищного кредитования с госучастием резко поднимает ставки по ипотеке в прямом и переносном смысле. Средние ставки к середине декабря достигли 9,58%. В 2022 году они могут подняться выше 11%. Учитывая, что более половины покупок жилья проходит с использованием ипотечных кредитов, их удорожание заметно снизит спрос, тем более при нынешних ценах недвижимости, уже с трудом приемлемых для покупателей.

На первый взгляд это должно существенно снизить спрос на жилье, поскольку занимать под такой процент тяжело.

Ставка на ипотеку Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Тем не менее аналитики считают, что остановки цен на жилые помещения ожидать не стоит. В лучшем случае речь может идти о замедлении этого роста. Картина, впрочем, будет разниться в зависимости от конкретных регионов, считает эксперт «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов.

— Дешевая ипотека была одним из ключевых драйверов цен на недвижимость в 2020– 2021 годах. Удорожание жилищных кредитов позволяет ожидать замедления ценовой динамики в 2022-м или даже локального снижения в наиболее перегретых регионах. Однако в масштабе страны снижения цен не ожидается, поскольку возросшая себестоимость строительства и сохраняющийся дефицит предложения от девелоперов будут поддерживать котировки. В сухом остатке мы можем увидеть выход цен на плато или незначительный рост в пределах инфляции.

— На текущем этапе даже повышение ставок не оказывает сильного влияния на динамику цен, поскольку и ключевая, и ипотечная ставки все еще ниже «доковидных» уровней, — отметила аналитик «Финам» Наталья Пырьева. — Рост цен продолжается за счет по-прежнему высокого уровня спроса, удорожания стройматериалов и рабочей силы на фоне нехватки кадров. Ранее было предположение, что в начале 2022 года произойдет некоторая стабилизация цен, но потребительский спрос остается высоким, вероятно, на это влияют сохраняющаяся неопределенность относительно экономики, ускорение инфляции, продление всевозможных ограничений, связанных с коронавирусом.

По ее словам, спрос в любом случае охлаждается и по мере удовлетворения жилищных вопросов, и за счет сворачивания льготной ипотеки, и из-за высоких цен. Тем не менее, учитывая обстоятельства с ростом цен на стройматериалы и рабочую силу, ожидается, что в течение первого полугодия 2022 года цены останутся на достигнутых уровнях или несколько снизятся, поскольку ожидается уменьшение спроса, а также за счет роста предложения на рынке. А в целом по России рост цен на недвижимость в течение 2022 года будет на уровне инфляции, считает собеседница «Известий».

Ставка на ипотеку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Падение спроса из-за роста ставок будет компенсировано за счет более слабого предложения, соглашается Марк Гойхман.