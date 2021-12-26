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Жил бы в Сочи: где темпы роста цен на недвижимость опережают московские

Столицы оказались лишь в третьей десятке рейтинга дороговизны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жил бы в Сочи: где темпы роста цен на недвижимость опережают московские
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2021-12-24 17:27:10
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С начала 2021 года «квадрат» жилья в 50 городах России подорожал в среднем до 79,2 тыс. рублей (на 22,43%). Быстрее всего растут цены в Краснодаре. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами консалтинговой группы SRG. Подробности — в материале «Известий».

Кто выбился вверх

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Лидером рейтинга оказался Краснодар, где жилье подорожало на 69,92% с января 2021 года. Стоимость «квадрата» — 94,3 тыс. рублей. На втором месте — Сочи, где за 1 кв. м жилья просят 193,9 тыс. рублей, что на 54,24% дороже относительно начала года. Третьим стал Севастополь, где жилье стало дороже на 42,95% (136,2 тыс. рублей за квадратный метр).

В топ-10 также вошли Улан-Удэ, Калининград, Омск, Нижний Новгород, Курск, Казань и Тверь. Любопытно, но Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге стремительно дорожающих с точки зрения жилья не оказалось даже в первой двадцатке. Москва — на 22-м месте, Санкт-Петербург — на 27-м. За квадратный метр в столице придется заплатить 287,3 тыс. рублей (+20,07% относительно начала 2021 года), в Питере — 166,7 тыс. рублей (+18,11%).

Ни в одном из рассматриваемых в исследовании городов цены не упали, однако следует учесть, что изучался лишь вторичный рынок жилья. Что касается новостроек, в 2021 году стоимость «квадрата» в городах с населением от 0,5 млн жителей перевалила за 100 тыс. рублей (согласно декабрьскому исследованию ЦИАН).

Жил бы в сочи
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Поддержать туризм

Рост цен на вторичную недвижимость в Краснодаре и Сочи, вероятно, связан с высоким спросом на туризм в курортные регионы России, полагает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

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— Россияне увидели будущие инвестиционные перспективы в покупке недвижимости на море, поскольку внутренний туризм развивается, турпоток увеличивается, цены растут.

Немалую роль, по мнению аналитика, сыграли коронавирусные ограничения и популярность дистанционки.

— Из-за этого некоторые столичные жители перебираются с ноутбуком жить поближе к морю и более мягкому климату. В сезон квартиру можно сдавать по высокому прайсу, а в несезон — самостоятельно проживать в ней.

По оценкам эксперта, цены на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге в первой половине 2022 года останутся на достигнутых высоких значениях.

— Ближе ко второй половине года произойдет стабилизация на фоне ослабевшего спроса и высоких ставок. При этом на фоне роста ставок и удорожания ипотеки снизится совокупная доля ипотечных сделок. Бурного роста цен в среднесрочной перспективе не ожидаем, повышение будет соответствовать уровню инфляции.

Кто покупает недвижимость

Очевидно, что жилье поближе к морю стремятся приобрести те, у кого сохраняется такая возможность, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Жил бы в сочи
Фото: Global Look Press/Victor Klyushkin

Скорее всего, большинство покупателей — это москвичи и петербуржцы. Причины разные: сохранить деньги, инвестировав в перспективную недвижимость, заняться бизнесом по сдаче в аренду отдыхающим, переехать самим сейчас или потом, обеспечить себя жильем на время отдыха на море, перевезти родителей.

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По мнению аналитика, бум на покупку жилья также объясняется рекордно низкими ставками по ипотеке.

— Такой грандиозной раздачи ипотечных кредитов от банков при господдержке не придется ожидать еще очень долго, с учетом растущей ключевой ставки.

Между тем в резко дорожающем жилье эксперт видит риски для этих регионов.

Условный москвич или питерец привык к дорогому жилью и морально готов выплачивать ипотеку или выделить сбережения на покупку. Однако популярность [Краснодара и Сочи] обернулась кошмаром для местных жителей. Разница в зарплатах может быть кратной. Теперь, чтобы отделиться, молодой семье придется испытать огромную финансовую нагрузку. Решать проблему нужно системно, на региональном уровне, например, продумать поддержку «своих» — возможно, за счет льготного кредитования или других мер, — заключает эксперт.

Рынок подстроился под спрос

Темпы роста цен в каждом конкретном городе определяются индивидуально и зависят от баланса спроса и предложения, утверждает старший преподаватель инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Кирилл Сиволапов.

Жил бы в сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Краснодар и Сочи — особенные города. Там недвижимость покупают зачастую не местные жители, а иногородние, рассматривающие недвижимость как инвестиционный инструмент. Это создает дополнительный спрос и приводит к более высокому темпу роста цен.

По мнению собеседника «Известий», резерв по росту цен уже практически выбран и вряд ли продолжится в будущем году.

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— Тем не менее предпосылок для коррекции цен в сторону снижения в Москве и Санкт-Петербурге также пока нет.

Перегрев вторички

Наблюдаемый рост цен обусловлен тем, что в регионах, как правило, предложение жилья на вторичном рынке очень небольшое, особенно в таких привлекательных для переселения городах, как Краснодар и Сочи, говорит директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

— Это объясняется тем, что в Москве и Санкт-Петербурге рынок жилья перегрет постоянно, так что цены и так близки к пределу покупательной способности.

Говоря о региональных рынках, главным фактором развития эксперт считает программу льготной ипотеки.

Госпрограмма сильно сократила предложение на первичном рынке. Также в этом году цены на новостройки ускорились за счет роста стоимости стройматериалов. Соответственно, вторичный рынок тоже начал перегреваться, и относительный рост цен на нем оказался существенно выше, чем в столицах, где цены и до того были высоки.

Жил бы в сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Аналитик ожидает охлаждения первичного и вторичного рынков недвижимости в 2022 году.

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— Скажутся и удорожание кредитов, и ужесточение политики ведущих мировых центробанков, — подытоживает эксперт.

Все в Москву

Несмотря на отсутствие Москвы в топ-20 регионов с самыми высокими темпами роста цен на вторичку, подорожание на 20% — всё равно очень высокий результат, полагает младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.

— В отсутствии Москвы на первых позициях виноват эффект высокой базы на фоне отсутствия значительных колебаний покупательской способности населения. Цена квадратного метра в столице в разы выше, чем в регионах, лидирующих по росту цен в процентном выражении. Кроме того, в первом полугодии 2021 года условия программы льготной ипотеки позволяли использовать ее для покупки жилья в Москве, что стимулировало выбор граждан в пользу первичного жилья. Также определенный эффект могло оказать развитие удаленной занятости.

По оценке НРА, в 2022 году рост цен замедлится из-за растущих ставок по кредитам.

— В целом рынок вторичного жилья менее волатилен с точки зрения ценовой динамики по сравнению с первичным. Для многих граждан квартира — основной актив, и при неблагоприятной ценовой конъюнктуре они не выходят на сделку, — говорит эксперт.

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