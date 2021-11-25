Бесконечный переезд: почему россияне стали чаще жаловаться на жилье

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в этом году почти в три раза увеличилось число жалоб по поводу переселения из аварийного жилья. Люди сталкиваются с тем, что их дома не включают в программу, также недовольны они и сроками, установленными для расселения, и выкупной стоимостью квартир в таких домах. Почему увеличилось число жалоб и как решать проблему — в материале «Известий».

Почему растет число жалоб

«Люди жалуются на отказы включать дома, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в адресные программы переселения и на длительные сроки, которые устанавливают для расселения , — цитирует Москалькову «Парламентская газета». — Также серьезное недовольство вызывает размер выкупной стоимости за «ветхие квадратные метры».

Всего, сказала Москалькова, за девять месяцев этого года в аппарат омбудсмена поступило более 3 тыс. жалоб, что в два раза больше, чем за прошлый год. В 2,5 раза выросло количество обращений относительно предоставления жилых помещений льготным категориям граждан.

В аппарате уполномоченного и Минстрое на момент публикации материала не ответили на запросы «Известий» о ситуации с обращениями жителей страны относительно программы переселения из аварийного жилья.

Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева замечает, что каких-то особенных факторов, которые могли бы повлиять на увеличение жалоб на программу переселения, нет.

— Возможно, на жалобы, касающиеся выкупного размера стоимости, повлиял рост цен на жилье , — сказала она «Известиям». — В крупных городах в последние два года он составил до 20–30% , и на этом фоне гражданам может казаться, что и сумма компенсации должна индексироваться.

Бесконечный переезд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов отмечает, что в их организации не заметили какого-то серьезного роста обращений.

— По обращениям, которые поступают на горячие линии и в приемные региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ, а такие центры есть практически в каждом субъекте РФ, столь существенного роста мы не заметили , — сказал он «Известиям». — Программа переселения в целом — одна из самых успешных, которые реализуются нашим государством. Это отработанный механизм — от момента признания дома аварийным до осуществления контроля за выделенным жильем.

По его словам, ключевой вопрос существования таких программ переселения — это участие в них средств федерального бюджета . Пока, говорит Сохранов, финансирование идет нарастающими темпами, но многое зависит от региональных и муниципальных властей.

Как работает программа расселения

Программа переселения из аварийного жилья в России действует с 2008 года. Сейчас завершается расселение домов, которые признаны аварийными до 2017 года, ряд регионов приступил к программе, касающейся домов, признанных аварийными после 2017 года. Всего с 2018 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, расселено 1,23 млн человек. Большинство из них — 710 тыс. человек — по программе 2014–2018 годов. Нынешняя программа рассчитана на 2019–2025 годы. Общий объем финансирования за эти годы — 838 млрд рублей, из которых 530 млрд рублей — федеральные средства.

В этом году расселить людей должны с 1,92 млн кв. м, по объемам — это пятый результат в истории программы. Пока программа этого года, как утверждалось в сентябре, исполняется с опережением. Наибольшие объемы расселения запланированы на 2024 год.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные деньги на расселение аварийного жилья в регионах при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Он отметил, что необходимо ликвидировать жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию на 1 января 2021 года, — это более 11 млн кв. м жилья. Для сравнения, с 2008 по 2021 год расселили 19,3 млн кв. м жилья.

Бесконечный переезд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В октябре Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщил о начале финансирования программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2021 года . Первой была одобрена заявка Сахалинской области.

Что делать, если дом не признают аварийным

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова поясняет, что признание домов аварийными относится к полномочиям органов местного самоуправления. Решение принимается межведомственной комиссией, которая занимается в том числе оценкой и обследованием помещения .

— Основанием для признания дома аварийным является аварийное техническое состояние его несущих конструкций или многоквартирного дома в целом, характеризующееся их разрушением либо повреждениями и деформациями, — сказала она «Известиям». — Это свидетельствует об исчерпании несущей способности и опасности обрушения дома.

Решение межведомственной комиссии можно обжаловать в суде. При рассмотрении таких дел проверяется, как правило, соблюдение порядка заключения комиссии и соответствие ее выводов требованиям к оценке пригодности помещений для проживания, прописанным в нормативных актах.

Рамзенкова отмечает, что собственник жилого помещения в таком доме, когда он включается в региональную адресную программу по переселению граждан, вправе требовать либо выплаты выкупной цены за жилое помещение, либо предоставления другого благоустроенного жилья на праве собственности.

Порядок постановки дома в очередь на жилье подробно описывает компания ДОМ.РФ. Жители сами могут направить в муниципалитет или региональную жилищную инспекцию письмо с просьбой провести обследование дома и признать его аварийным. В таком письме нужно описать дефекты дома — например, трещины в стенах, частичное обрушение, отклонение стен от вертикали, а также по возможности приложить фото. Заявление рассматривается в течение 30 дней.

Тут могут возникнуть сложности. Например, муниципалитет может предложить провести обследование за свой счет. В ответ на это требование можно обратиться в суд, чтобы тот обязал чиновников найти бюджетные деньги на экспертизу. Также администрация может заявить, что экспертизы ранее проводились и дом аварийным не признан. Здесь снова поможет обращение в суд, но предварительно следует пожаловаться в надзорные органы.

В суд можно обратиться и в случае, если человек не согласен с оценкой стоимости жилья, — тогда будет назначена новая экспертиза. Если и после нее собственник не согласится с определенной суммой, деньги могут просто принудительно перевести на депозит нотариуса — тут долго спорить не получится.

Почему люди жалуются на программу переселения

Надежда Косарева замечает, что признанием многоквартирного дома аварийным занимается специальная комиссия в муниципалитете и, с одной стороны, местные власти не всегда заинтересованы в появлении нового аварийного дома .

— С другой стороны, при использовании средств фонда ЖКХ появляется хотя бы возможность решить эту проблему , в чем муниципалитеты, конечно, заинтересованы, — говорит она. — Ранее уже поднимали тему недостаточного контроля над решением муниципалитетов: не всегда соблюдается порядок, установленный правительством, не проводится независимая экспертная оценка износа или проводится неаттестованными экспертами. Но этими проблемами Фонд ЖКХ сейчас занимается.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили «Известиям», что сейчас Фонд не наделен полномочиями по контролю за этими решениями муниципалитетов.

— Однако Фонд ведет систематическую работу по мониторингу соблюдения предусмотренного законодательством порядка признания жилых многоквартирных домов аварийными , — отмечают в Фонде. — Результаты этой работы предоставляются соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и самим муниципалитетам вместе с рекомендациями по устранению существенных нарушений, если таковые обнаруживаются в ходе мониторинга.

Также, указывает Фонд, ведется работа по методологическому обеспечению процесса признания домов аварийными — так, летом 2020 года был введен в действие свод правил по обследованию технического состояния жилых домов.

Председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский поясняет: как только дом приобретает статус аварийного, администрация населенного пункта уже юридически несет ответственность за всё, что может произойти с людьми в этих домах.

— И как только вы присваиваете этот статус, вы обязаны заложить в бюджете все необходимые денежные средства на переселение людей в новое жилье, — сказал он «Известиям». — В том числе и обеспечить подготовку площадок под снос этого жилья и строительство нового жилья. Однако, я думаю, это вопрос не наличия денежных средств, а больше вопрос административного ресурса — нужно всё делать своевременно, постоянно следить за тем, чтобы количество аварийных объектов находилось на каком-то минимально допустимом уровне.

Бесконечный переезд Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Котровский считает задачу административной, потому что «тот объем квадратных метров, который строится в Российской Федерации, абсолютно способен перекрыть нужды людей, живущих в аварийных домах».

Сергей Сохранов отмечает и другие негативные тенденции, связанные с реализацией программ переселения граждан из аварийного жилья.

— В первую очередь они связаны с тем, что регионы сейчас предпочитают не строить новые дома, а выкупать квартиры на вторичном рынке , — говорит он. — Учитывая, что для каждого субъекта установлены предельные стоимости, во сколько может обходиться квадратный метр жилья, квартиры также покупаются в далеко не новых и лучших домах. Есть случаи, когда муниципальные власти предлагали переселенцам квартиры в домах 1950-х, 1960-х и даже 1930-х годов постройки.

Однако, замечает он, и граждане бывают неправы, отказываясь переезжать из аварийного дома в предоставляемое жилье в другом районе. Жителям может не нравиться дом или социальная инфраструктура, однако выбирать тут зачастую не приходится, говорит Сохранов.

— У муниципалитета просто нет такого запаса жилого фонда, чтобы предоставлять широкий выбор для переселения, — сказал он. — Давайте не будем забывать, что основная задача программы — устранить угрозу жизни и здоровью граждан, которые представляет аварийный дом, а не улучшить их жилищные условия.

Когда решится проблема аварийного жилья

Сохранов замечает: проблема останется острой еще долгое время, так как дома, построенные во время массовой индустриальной застройки в 1960–1970-е годы, подошли к рубежу своей эксплуатации . О постепенном приросте числа аварийных домов говорят и другие эксперты.

— Нынешняя программа объема аварийного жилья не потянет, хотя каждый год нам докладывают о миллионах квадратных метров, которые пошли под переселение аварийного жилья, — сказал «Известиям» председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. — Аварийное жилье у нас из года в год прибавляется — примерно по 0,4% от уже имеющегося жилья.

Надежда Косарева отмечает, что ежегодно признается аварийным почти 2 млн кв. м жилья. Более того, замечает она, кроме этой программы есть масса других социальных обязательств государства перед людьми по улучшению жилищных условий.

— Сейчас более 2 млн семей стоит в очереди на улучшение жилищных условий, а если включать все программы, в том числе аварийное жилье, то уже порядка 4 млн семей получается , — говорит она. — Если все эти обязательства выполнять, предоставляя квартиры в собственность или по договору социального найма с правом приватизации, нужно почти 9 трлн рублей. Пока очевидно, что в обозримой перспективе справиться с этой задачей невозможно.

Сохранов замечает: одной только действующей программой расселения эту проблему не решить — в ближайшее время предстоит разработать новые дополнительные инструменты.

Бесконечный переезд Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Они уже предлагаются: это и внедрение инструментов комплексного развития территорий, и увеличение доли арендного жилья, в том числе предоставляемого по субсидируемой арендной ставке, и развитие инструментов адресной помощи нуждающимся гражданам, — сказал он.

Как можно поддержать жителей аварийных домов

Косарева отмечает, что необходимость иных видов поддержки жителей аварийных домов очевидна для снижения бюджетных расходов. И сейчас многие эксперты говорят о том, что переселение из аварийного жилья — это помощь тем, кто не может сам решить проблемы, а не просто подарок в виде предоставления новой квартиры .

По словам Широкова, если дом не признают аварийным, то на это есть, как правило, одна причина: муниципалитет не берет на себя обязательства по расселению этого объекта, потому что у него просто нет средств.

— Это тупик. Значит, надо искать новые модели для расселения аварийного жилья, в которых будут заинтересованы как девелоперы-строители, так и банки, которые их будут финансировать, при наличии некой системы преференций со стороны государства, — замечает он. — А мы всё решаем старым дедовским способом, покупая у бизнеса за счет бюджета жилье.

Широков считает, что нужно вообще пересмотреть модель, а в новой определить, что расселение аварийного дома — это задача не муниципалитета и государства, а задача в первую очередь людей, которые в этом доме живут. Государство в этой модели должно продвигать инвестиционные проекты на территорию, где надо один дом — аварийный — заменить другим, новым.

— И бизнес пойдет туда, где он получит свою прибыль, — замечает он. — Где он получит оптимальные модели по земле под строительство, оптимальные модели по присоединению к коммунальной инфраструктуре, какие-то преференции по налогам федерального, регионального и муниципального уровня. Это экономическое решение вопроса, мы же просто закачиваем бюджетные деньги. Ведь бюджету нужно еще и тянуть обязательства, например, перед детьми-сиротами — там та же история.