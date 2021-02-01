Сломанному верить: россиянам сообщат о признании дома аварийным

Власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности домов. Как выяснили «Известия», такой законопроект в понедельник, 1 февраля, поддержит комиссия правительства по законопроектной деятельности. Документ имеется в распоряжении редакции. Кабмин также предлагает дополнить новые нормы положением, что аварийными могут признаваться жилые помещения в муниципальном и частном жилом фонде. Законопроект поддерживают в профильном комитете парламента и во всех фракциях. Эксперты считают, что это полезная инициатива, но важно, как именно будет происходить информирование.

Ничего не скроют

Как рассказал «Известиям» источник в комиссии правительства по законопроектной деятельности, кабмин принял решение поддержать законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Документом предлагается создать механизм информирования граждан об аварийном состоянии многоквартирных домов.

Согласно пояснительной записке, для этого предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных властей, принимающих решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, направлять эту информацию в Росреестр. Данная структура будет, в свою очередь, включать эти сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит гражданам при запросе выписки получить одновременно информацию об аварийном состоянии недвижимости.

Согласно проекту официального отзыва правительства, кабмин данную инициативу поддерживает и предлагает расширить ее действие.

«В соответствии с частью 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ непригодными для проживания могут быть признаны не только жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и иные помещения муниципального и частного жилищного фонда. В связи с этим представляется целесообразным распространить действие законопроекта на все виды жилых помещений», — говорится в проекте официального отзыва, который имеется в распоряжении «Известий».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе правительства изданию не удалось.

Как сообщила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, документ был внесен в нижнюю палату еще весной 2020 года. Летом он получил положительное заключение Минстроя.

— На его разработку подтолкнули две серьезные проблемы. Первая — то, что люди сначала приобретают жилплощадь и только потом узнают о ее аварийности. Ведь на этапе покупки состояние дома можно оценить лишь визуально. Вторая проблема — мошенники, которые зная, что жилье аварийное, покупают его, а потом подают на компенсации, — пояснила она «Известиям».

Согласно данным авторов законопроекта, политика расселения граждан из аварийного жилья в России последовательно реализуется с 2008 года. За этот период расселено уже 17 млн кв. м и 1,1 млн человек, на что было потрачено 544 млрд рублей. В ближайшие пять лет государство планирует расселить еще 11 млн кв. м и 600 тыс. человек. На реализацию этих планов предполагается потратить еще 458 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что законопроект надо принимать быстрее.

— Это очень правильная инициатива, так как сейчас получить эту информацию человеку невозможно. Если продавец скрывает от него состояние недвижимости, то он должен принимать соответствующие решения и отказываться от этой сделки, иначе потеряет деньги и сможет рассчитывать только на компенсацию, которая будет гораздо меньше, чем он заплатил, — заявила она «Известиям».

Как сообщили в Госдуме, законопроект может быть рассмотрен в рамках весенней сессии парламента.

Полезный для всех

Инициативу готовы поддержать также во всех фракциях Госдумы.

— Конечно, законопроект нужно принимать. На рынке недвижимости будет меньше манипуляций и обмана, а люди не потеряют деньги. Вообще чем больше в этой области будет публичности и гласности, тем лучше. Поэтому законопроект этот полезный и для граждан, и для государства, которое не будет платить мошенникам, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в целом законопроект можно поддержать, но главное — не только чтобы эта информация об аварийности недвижимости доводилась до населения, а чтобы из этих домов людей расселяли.

— Еще несколько лет назад в Архангельской области было вынесено несколько тысяч решений о необходимости расселения из так называемых ветхих деревяшек, но этого не происходило. Поэтому важна не информация, а предоставление хорошего жилья, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» парламентарий.

Глава комитета по региональной политике и проблемам Дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов считает, что власти и так обязаны информировать людей без всяких законов.

— Губернатор должен знать, где и какой дом у него аварийный, чтобы потом не было никаких трагедий. Ведь он несет ответственность не только за социально-экономическое развитие, но и за всё хозяйство в субъекте. Когда я был председателем совхоза с 1976 по 1994 год, у меня сгорела деревня, за это мне пришлось отвечать перед на тот момент председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным, — завил депутат.

Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева считает, что это полезная инициатива, но важно, как будет происходить информирование.

— Это полезный законопроект, так как много случаев, когда люди покупали жилье в домах, не зная, что они признаны аварийными. Или приобретали его, поддаваясь на уговоры риелторов, которые заверяли их, что им дадут новую квартиру. Поэтому важно, как будет происходить это информирование, — пояснила она «Известиям».

По ее словам, такая информация должна быть включена в документы, например, во время совершения или регистрации сделки о покупке недвижимости.