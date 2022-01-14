Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс ., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий» .

Убыло, но прибыло

По итогам 2021 года суды признали несостоятельными 192,8 тыс. граждан, включая ИП, что в целом на 62% больше показателей предыдущего года , отметили в «Федресурсе». При этом темпы роста личных банкротств по сравнению с 2020-м замедлились. Тогда к 2019 году показатель равнялся 72,6% .

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов по-прежнему лидируют Москва и Московская область — 10,2 тыс. и 10 тыс. соответственно . Пятерку замыкают Краснодарский край (9,8 тыс.), Санкт-Петербург (8,2 тыс.) и Самарская область (7,9 тыс.). Подавляющую часть процедур о несостоятельности (95%), как и до этого, инициировали сами должники. За год доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 4,6 до 3,9%, ФНС — выросла с 1 до 1,1%, следует из материалов.

В то же время к внесудебному банкротству с сентября 2020 года допущены почти 6,5 тыс. граждан , сообщается в данных «Федресурса», который публикует сведения МФЦ. Отмечается, что в декабре прошлого года произошел резкий всплеск числа таких процедур — в 1,9 раза к ноябрю, до 656 заявок . Доля одобрений к количеству поданных заявлений достигла рекордно высокого уровня в 61%. При этом сумма долга граждан за весь период составила 2,26 млрд рублей в начатых процедурах внесудебного списания долгов, из них 1,35 млрд — в завершенных, следует из материалов. 9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано.

Долга этого мало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

Тенденция роста банкротств в количественном соотношении сохраняется, что говорит об актуальности применения судебной процедуры гражданами, подчеркнул замглавы Минэкономразвития Илья Торосов . Незначительное снижение темпов роста в 2021-м он объяснил общей стабилизацией пандемийной обстановки и, как следствие, улучшением социального положения населения.

В 2021-м ускорения роста числа потребительских банкротств вопреки ожиданиям не произошло, отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию , считает он.

— Прирост количества решений о несостоятельности в пределах 60% в год, как и прежде, происходит на фоне отработки и автоматизации процессов в отрасли, а также по мере роста информированности населения, — уверен эксперт.

Говоря о показателях внесудебной практики банкротства, Илья Торосов отметил повышение доли одобрений. Граждане решили войти в новый год без старых долгов, добавил Алексей Юхнин : в рамках данного инструмента на это потребуется всего полгода, что и отразилось на декабрьской статистике. На результаты повлияла и большая информированность населения.

Справка «Известий» Институт судебного банкротства граждан работает в России с октября 2015-го, через него несостоятельными признаны уже 370,3 тыс. граждан. Тогда как новая процедура внесудебного избавления от долгов появилась в сентябре 2020-го. В рамках первого механизма россиянин может признать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая бесплатная, заявление подается в МФЦ. Под ее требования подпадают физлица с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. Воспользоваться такой схемой можно только раз в 10 лет.

Экономика темп покажет

«Известия» спросили крупные банки о динамике несостоятельности среди их клиентов. Темпы банкротств по рынку соответствуют динамике дефолтов по кредитам, отметили в «Зените». Рост в 2021-м отражает накопленную за период действия закона массу банкротств и постпандемийный эффект по заемщикам, пострадавшим в пик кризиса, или вышедшим из реструктуризации без восстановления платежеспособности , уверены там. Также повысилась активность самих банков применительно к инициированию процедур несостоятельности физлиц, добавили в организации. В Росбанке и УБРиР сказали, что не фиксируют значительного роста банкротств клиентов. В ПСБ и Райффайзенбанке добавили, что количество таких случаев невелико.

В кредитных организациях отметили: сейчас заёмщики стали чаще прибегать к упрощенной схеме банкротства.

Долга этого мало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Замедление темпа роста личных банкротств связано с расширением возможности реструктуризации ссуд, в том числе получения кредитных каникул , указал и младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Банкам проще дать время заемщикам на восстановление платежеспособности и получить деньги позже, чем ввязываться в судебные разбирательства, которые требуют определенных ресурсов и не гарантируют результата в части взыскания задолженности, пояснил он.

По словам ведущего юриста правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артема Кадникова, статистика потребительских банкротств по итогам года говорит о доверии граждан к институту , позволяющему законно избавиться от непосильных обязательств, но в то же время и об отсутствии финансовой подушки у некоторых россиян.

— Объем банкротств в 2022 году вырастет . Этому будет способствовать макроэкономическая ситуация в стране (рост инфляции, снижение экономической активности), рекордный объем займов, выданный в 2021 году, и, как следствие, увеличение закредитованности граждан, — считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.