 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Спорт
Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»
Политика
Концепцию закона о праве субъектов вводить QR-коды повторно направили в регионы
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Общество
Главную елку страны привезли на Красную площадь
Политика
Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства
Мир
В Индонезии произошли еще два извержения вулкана Семеру
Мир
Генсек ООН заявил о невозможности победы COVID-19 только вакцинами
Общество
Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах
/

Долги и проводы: как россиян признают несостоятельными

Число банкротов в стране стремительно растет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Долги и проводы: как россиян признают несостоятельными
2021-12-14 16:37:31">
2021-12-14 16:37:31
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Войти в новый год без долгов — мечта каждого, у кого есть кредит. Правда, для некоторых такая мечта сбывается лишь в форме личного банкротства, процедуры не слишком приятной и довольно дорогой. Однако иногда выбора просто нет. Специалисты рассказали «Известиям», как это делается в судебном порядке и через МФЦ и о прочих тонкостях.

Рублевое дело: безнадежные долги граждан перевалили за 2 млрд
Сколько россиян уже воспользовались процедурой внесудебного банкротства

Без суда, но с последствиями

Помимо судебной процедуры банкротства физических лиц с сентября 2020 года россиянам стал доступен еще один инструмент решения финансовых проблем — внесудебный. Как ранее писали «Известия», число одобренных заявлений уже достигло 6 тыс. А по данным Объединенного кредитного бюро, потенциальных потребителей услуги с долгом до полумиллиона рублей почти 5 млн человек. Что касается судебной процедуры личного банкротства, то через нее прошли только в первом полугодии текущего года примерно 88 тыс. россиян, примерно в два раза больше, чем год назад.

Процедура банкротства в упрощенной форме обязывает гражданина заручиться постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств в связи с отсутствием имущества, объясняет Сергей Гудылев, партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры».

— Если для суда размер долга и просрочка не имеют значения (главное, чтобы он был неподъемен), то внесудебная процедура возможна при долге от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и сроке неисполнения шесть месяцев, — говорит адвокат. — Кроме того, расходы на судебную процедуру могут составить 25 тыс. рублей, поскольку финансовый управляющий вправе потребовать уплату такой суммы в качестве вознаграждения. Внесудебная процедура проводится бесплатно, во взаимодействии с МФЦ.

Долги и проводы
фссп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ключевым отличием Гудылев считает то, что внесудебное банкротство не позволит освободиться от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами, которые не были указаны должником в соответствующем списке.

— Это новшество направлено против злоупотреблений, связанных с неоповещением кредиторов о процедуре внесудебного банкротства и с «тайным» освобождением от обязательств.

Ясно как деньги: следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков
Что грозит бывшим сотрудникам компании, с которой кредиторы требуют 1,4 млрд рублей

Кредитор вправе возразить относительно внесудебной процедуры, возбудить судебное производство и предпринять меры для возврата имущества, например оспорить сделку по выводу активов.

Вышли на арбитра

Судебная процедура предусматривает наличие требований к гражданину свыше 0,5 млн рублей и неисполнение обязательств в течение трех месяцев. Арбитражный суд может признать заявление обоснованным и ввести в отношении гражданина процедуру реструктуризации долгов, назначив финансового управляющего Тот в свою очередь проверяет имущество должника.

— На время этой процедуры вводится ряд ограничений: мораторий на удовлетворение требований по обязательствам должника; прекращается начисление неустоек, процентов, кроме текущих платежей; снимаются аресты и иные ограничения по распоряжению имуществом, — объясняет Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — Также должник ограничивается в сделках по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 50 тыс. рублей, в получении кредитов и совершении других финансовых операций.

Распоряжаться деньгами на своих счетах свыше 50 тыс. рублей в месяц должник может исключительно с письменного согласия финансового управляющего.

Долги и проводы
коробки
Фото: Depositphotos/serezniy
Слепой банкрот: число несостоятельных россиян выросло почти в два раза
Какие регионы лидируют по этому показателю и когда тренд пойдет на спад

Назначенный судом финансовый управляющий — это человек, который не только ищет имущество должника. По сути, он и распутывает случаи преднамеренного или фиктивного банкротства. В случае признания человека недобросовестным должником процедура банкротства не состоится. Если криминал не обнаружен, должника признают банкротом, а его имущество реализуется.

Однако существует имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Например, к нему относится единственное жилье должника и его членов семьи, если оно не в ипотеке.

Жертвы маркетинга

Юристы предостерегают должников, полагающих, что за гонорар опытный «решальщик» устроит дело со списанием, даже когда нет весомых оснований для этого.

— Поиск таких помощников может привести еще к большим потерям, а иногда и к административной либо уголовной ответственности, — рассказала «Известиям» адвокат Юлия Кремер.

Необходимо понимать что процедура личного банкротства строго регламентирована, требует специальных познаний и привлечения специалистов. В ходе процедуры собственность должника будет реализована, а сделки по отчуждению имущества могут быть оспорены.

— Перед тем как доверить кому-либо свои дела, запросите решения судов, вынесенные при участии предполагаемых юристов, — советует Кремер.

Долги и проводы
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Агрессивная реклама недобросовестных компаний часто убеждает, что можно и вовсе не исполнять свои обязательства, утаивая последствия банкротства. В этом также таится опасность для должников.

Всеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложь
Почему Минэк против и как инициативы участников финрынка могут ущемить права граждан

— Институт банкротства физических лиц так активно рекламировался в последние несколько лет, что сопровождением этого процесса стали заниматься тысячи юридических компаний, зачастую толком не оказывая никакой помощи, а просто убеждая людей в том, что они могут без последствий списать долги, что является по определению неправдой, — считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами. — О последствиях, которые замалчивают такие компании, банкроты узнают уже постфактум. Это и отсутствие возможности занимать некоторые должности как на госслужбе, так и в частных компаниях (например, в банках, страховых и микрофинансовых организациях), и запрет на получение кредитов на пять лет, в том числе и ипотеки, и невозможность зарегистрировать компанию на свое имя.

Частые ошибки

По мнению Михаила Когана, важно не забывать указать всех кредиторов и точные суммы долга на момент подачи заявления в МФЦ или суд.

— Проверять кредитную историю должна компания, которая занимается юридическим сопровождением процесса. Делает ли она это, большой вопрос, но суд или МФЦ при принятии решения о признании должника банкротом будет исходить именно из предоставленной информации, причем как о кредитах, так и по части конкурсной массы — имущества, которое будет реализовываться финансовым управляющим.

Долги и проводы
мфц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Коган упомянул об истории, когда у должника изъяли жилье, в несколько раз превосходившее стоимостью сумму обязательств, а затем с вырученных от продажи средств приобрели ему новое, в рамках социальных норм, и выплатили долги. Коган считает, что этот и подобные случаи заставляют задуматься о компетентности юристов, которые активно продвигают банкротства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021