Долги и проводы: как россиян признают несостоятельными

Войти в новый год без долгов — мечта каждого, у кого есть кредит. Правда, для некоторых такая мечта сбывается лишь в форме личного банкротства, процедуры не слишком приятной и довольно дорогой. Однако иногда выбора просто нет. Специалисты рассказали «Известиям», как это делается в судебном порядке и через МФЦ и о прочих тонкостях.

Без суда, но с последствиями

Помимо судебной процедуры банкротства физических лиц с сентября 2020 года россиянам стал доступен еще один инструмент решения финансовых проблем — внесудебный. Как ранее писали «Известия», число одобренных заявлений уже достигло 6 тыс. А по данным Объединенного кредитного бюро, потенциальных потребителей услуги с долгом до полумиллиона рублей почти 5 млн человек. Что касается судебной процедуры личного банкротства, то через нее прошли только в первом полугодии текущего года примерно 88 тыс. россиян, примерно в два раза больше, чем год назад.

Процедура банкротства в упрощенной форме обязывает гражданина заручиться постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств в связи с отсутствием имущества, объясняет Сергей Гудылев, партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры».

— Если для суда размер долга и просрочка не имеют значения (главное, чтобы он был неподъемен), то внесудебная процедура возможна при долге от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и сроке неисполнения шесть месяцев, — говорит адвокат. — Кроме того, расходы на судебную процедуру могут составить 25 тыс. рублей, поскольку финансовый управляющий вправе потребовать уплату такой суммы в качестве вознаграждения. Внесудебная процедура проводится бесплатно, во взаимодействии с МФЦ.

Долги и проводы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ключевым отличием Гудылев считает то, что внесудебное банкротство не позволит освободиться от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами, которые не были указаны должником в соответствующем списке.

— Это новшество направлено против злоупотреблений, связанных с неоповещением кредиторов о процедуре внесудебного банкротства и с «тайным» освобождением от обязательств.

Кредитор вправе возразить относительно внесудебной процедуры, возбудить судебное производство и предпринять меры для возврата имущества, например оспорить сделку по выводу активов.

Вышли на арбитра

Судебная процедура предусматривает наличие требований к гражданину свыше 0,5 млн рублей и неисполнение обязательств в течение трех месяцев. Арбитражный суд может признать заявление обоснованным и ввести в отношении гражданина процедуру реструктуризации долгов, назначив финансового управляющего Тот в свою очередь проверяет имущество должника.

— На время этой процедуры вводится ряд ограничений: мораторий на удовлетворение требований по обязательствам должника; прекращается начисление неустоек, процентов, кроме текущих платежей; снимаются аресты и иные ограничения по распоряжению имуществом, — объясняет Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — Также должник ограничивается в сделках по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 50 тыс. рублей, в получении кредитов и совершении других финансовых операций.

Распоряжаться деньгами на своих счетах свыше 50 тыс. рублей в месяц должник может исключительно с письменного согласия финансового управляющего.

Назначенный судом финансовый управляющий — это человек, который не только ищет имущество должника. По сути, он и распутывает случаи преднамеренного или фиктивного банкротства. В случае признания человека недобросовестным должником процедура банкротства не состоится. Если криминал не обнаружен, должника признают банкротом, а его имущество реализуется.

Однако существует имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Например, к нему относится единственное жилье должника и его членов семьи, если оно не в ипотеке.

Жертвы маркетинга

Юристы предостерегают должников, полагающих, что за гонорар опытный «решальщик» устроит дело со списанием, даже когда нет весомых оснований для этого.

— Поиск таких помощников может привести еще к большим потерям, а иногда и к административной либо уголовной ответственности, — рассказала «Известиям» адвокат Юлия Кремер.

Необходимо понимать что процедура личного банкротства строго регламентирована, требует специальных познаний и привлечения специалистов. В ходе процедуры собственность должника будет реализована, а сделки по отчуждению имущества могут быть оспорены.

— Перед тем как доверить кому-либо свои дела, запросите решения судов, вынесенные при участии предполагаемых юристов, — советует Кремер .

Долги и проводы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Агрессивная реклама недобросовестных компаний часто убеждает, что можно и вовсе не исполнять свои обязательства, утаивая последствия банкротства. В этом также таится опасность для должников.

— Институт банкротства физических лиц так активно рекламировался в последние несколько лет, что сопровождением этого процесса стали заниматься тысячи юридических компаний, зачастую толком не оказывая никакой помощи, а просто убеждая людей в том, что они могут без последствий списать долги, что является по определению неправдой, — считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами. — О последствиях, которые замалчивают такие компании, банкроты узнают уже постфактум. Это и отсутствие возможности занимать некоторые должности как на госслужбе, так и в частных компаниях (например, в банках, страховых и микрофинансовых организациях), и запрет на получение кредитов на пять лет, в том числе и ипотеки, и невозможность зарегистрировать компанию на свое имя.

Частые ошибки

По мнению Михаила Когана, важно не забывать указать всех кредиторов и точные суммы долга на момент подачи заявления в МФЦ или суд.

— Проверять кредитную историю должна компания, которая занимается юридическим сопровождением процесса. Делает ли она это, большой вопрос, но суд или МФЦ при принятии решения о признании должника банкротом будет исходить именно из предоставленной информации, причем как о кредитах, так и по части конкурсной массы — имущества, которое будет реализовываться финансовым управляющим.

Долги и проводы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Коган упомянул об истории, когда у должника изъяли жилье, в несколько раз превосходившее стоимостью сумму обязательств, а затем с вырученных от продажи средств приобрели ему новое, в рамках социальных норм, и выплатили долги. Коган считает, что этот и подобные случаи заставляют задуматься о компетентности юристов, которые активно продвигают банкротства.