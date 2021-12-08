Ясно как деньги: следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков

Следователи раскрыли мошенническую схему, по которой компания получала кредиты на крупные суммы в банках незадолго до их банкротства, а затем не возвращала долги . Заемные средства, вероятно, выводились через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам, услуги по которым на самом деле не оказывались, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. По его словам, с применением этой схемы был разорен банк «Тусар» — дело возбуждено в отношении его заемщиков. Не исключено, что владелец лопнувшего банка состоял в сговоре с мошенниками, сегодня он сам является фигурантом уголовного дела и прячется за границей. Долг обанкротившегося «Тусара» кредиторам превысил 15 млрд рублей.

Дать и взять

По данным СК, в 2013-2014 годах АО «Проектнефтегазстрой» (ПНГС) получило три транша по кредитной линии в банке «Тусар»: €2,5 млн, $2,6 млн и 30 млн рублей (итого почти 229 млн рублей), деньги перечислили без залогового обеспечения, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. По его словам, в СК полагают, что компания и не собиралась возвращать занятые средства . Следователи выяснили, что специалисты фирмы предоставили в банк подложные документы с фальсифицированной финансовой историей , отметил собеседник. Гендиректора ПНГС Кирилла Ревако, его помощника Вячеслава Сундукова, бухгалтера Марину Борткову и неустановленных лиц подозревают в мошенничестве, сообщил источник. Он уточнил: 29 ноября 2021-го возбуждено дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Тусар» в сентябре 2015 года. Через месяц кредитная организация была признана банкротом, а функции конкурсного управляющего перешли Агентству страхования вкладов (АСВ). Инвентаризация имущества банка показала недостачу 15,5 млрд рублей.

— К несостоятельности «Тусара» могли привести как неэффективное управление, так и недобросовестные действия контролирующих лиц, включая выдачу кредитов сомнительным должникам либо без должного обеспечения , — отметил адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

По данным АСВ, по состоянию на 6 декабря 2021-го вкладчикам банка выплачено 99,8%, или 15,28 млрд рублей. Кредиторам банка на начало ноября выплачено 905,7 млн, или всего лишь 5,36%.

Печать прошлого

В 2016 году полиция во время обыска в офисе ПНГС изъяла уставные и первичные документы аффилированных компаний — «Панорама Фудс», «Инжпромстрой», «ТоргПром». В одном из сейфов обнаружили печать того самого банка «Тусар» , обанкротившегося вскоре после того, как ПНГС получила там кредитные средства. Также в офисах нашлись печатидругих кредитных организаций, которые тоже обанкротились.

— Они успели каким-то чудом взять кредиты в банках, которые были в плохом состоянии. Видимо, кто-то им подсказал , — поделился с «Известиями» Айрат Габдулвагапов, который был конкурсным управляющим ПНГС, который тоже впоследствии стал банкротом.

Вероятно, средства выводили через фирмы-однодневки . ПНГС заключала фиктивные договоры на поставку стройматериалов, и деньги, видимо, шли субподрядчикам-однодневкам, сообщила на допросе экс-юрист компании Татьяна Никитаева, рассказал источник в правоохранительных органах. Бывшая сотрудница ПНГС отказалась от комментариев, но не стала опровергать свои показания.

Впрочем, в вероятном мошенничестве наверняка поучаствовали и сотрудники «Тусара» , предоставившего кредит, считают эксперты.

— Зачастую банки, понимая, что в ближайшие шесть-девять месяцев им грозит закрытие, начинают активно привлекать на кредитование компании с фиктивными оборотами и часто аффилированные с топ-менеджментом , — считает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.

В большинстве случаев, добавил юрист, под такие цели покупаются чистые фирмы либо без оборотов, либо с нарисованными показателями, проверить которые в первые три года невозможно.

— Судя по всему, в «Тусар» были применены схожие инструменты, где-то несколько модифицированные под реалии времени, — полагает эксперт.

Германские установки

«Тусар» фигурирует не только в описанном выше деле, возбужденном в ноябре 2021 года. Как писали СМИ, в ходе расследования, начатого в апреле 2017-го, следствие пришло к выводу, что с 2014-го по 2016 год руководители нескольких банков, включая «Тусар», могли организовать выдачу заведомо невозвратных кредитов . Сейчас судебное разбирательство еще продолжается. По подсчетам следствия, было похищено 14,2 млрд рублей. В хищении средств подозревают бывшего председателя правления «Тусара» Владимира Кагана.

Согласно сообщениям СМИ, также подозреваемым по этому делу стал совладелец «Тусара» Андрей Ефремов , который, вероятно, организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам. При этом в качестве залога в кредитных договорах указывались бочки с дорогостоящим химическим сырьем. Эти бочки существовали физически, но в них была вода, писали СМИ.

В 2018 году Тверской районный суд в Москве вынес постановление об аресте Андря Ефремова . К тому времени экс-банкир находился в Германии . В конце 2019 года немецкая полиция задержала Ефремова, но добиться его экстрадиции на родину российской стороне не удалось. Сегодня, по некоторым данным, он обитает в США, но часто наведывается в Германию.

К слову, из изъятых в 2016 году документов следует, что и у ПНГС есть связи с ФРГ. Компания делала переводы на счет немецкой фирмы Rolfanlagen UG с назначением «оплата за электроустановки», рассказал осведомленный источник. Никакого импорта за ПНГС и его контрагентами в базе данных ФТС не нашлось. А немецкая фирма проработала чуть больше года и в январе 2016-го была ликвидирована.

Все в банке

26 февраля 2020 года ПНГС признали банкротом. По данным источника «Известий», сейчас следствие пристально изучает финансовые отношения между ПНГС и «Тусаром» . Предполагается, что беглый банкир Андрей Ефремов мог связываться с генеральным директором ПНГС Кириллом Ревако, чтобы через подконтрольные тому фирмы переводить полученные в форме кредита средства за границу , рассказал собеседник.

По его словам, следователи не исключают, что похожие отношения сложились у бизнесмена Ревако и с другими банкирами . Показателен список судебных дел кредиторов ПНГС. Так, конкурсный управляющий банка «Транспортный» пытался взыскать с этой компании 692 млн рублей. Сам «Транспортный» банкрот с мая 2015 года, топ-менеджеров судят за хищение 21,8 млрд рублей. ООО «Владимирский промышленный банк» в 2019 году потребовал от ПНГС вернуть 100 млн рублей и $890 тыс. долларов долгов.

— Чаще всего в таких случаях заемщиками выступают лица, аффилированные с владельцами банка , — заметил в беседе с «Известиями» адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков. — Такая схема используется для вывода активов, если уже есть понимание того, что в скором времени у банка будет отозвана лицензия.

У ПНГС к моменту его банкротства в собственности остался только автомобиль «Тойота Камри» 2014 года, и тот битый. Тем временем, кредиторы «Тусар банка» требуют от ПНГС 1,4 млрд рублей. Из них 371 млн — основной долг (сумма выше названных в начале 229 млн рублей из-за разницы курса валют), еще 17 млн — проценты, и больше 1 млрд рублей — пени.

Уголовное дело в отношении Ревако, Сундукова, Бортковой и неустановленных лиц может завершиться для подозреваемых серьезными сроками. Если обвинительное заключение будет вынесено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, им может грозить до десяти лет лишения свободы плюс до 1 млн рублей штрафа (или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет) , отметил Артем Чекотков.

Конкурсным управляющим удалось взыскать с бывшего генерального директора ПНГС Кирилла Ревако и его партнеров около 3,4 млрд рублей субсидиарной ответственности. На ближайшие дни в Москве снова запланировано собрание кредиторов ПНГС.

Связаться с Константином Ревако «Известиям» не удалось.