Ясно как деньги: следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков
Следователи раскрыли мошенническую схему, по которой компания получала кредиты на крупные суммы в банках незадолго до их банкротства, а затем не возвращала долги. Заемные средства, вероятно, выводились через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам, услуги по которым на самом деле не оказывались, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. По его словам, с применением этой схемы был разорен банк «Тусар» — дело возбуждено в отношении его заемщиков. Не исключено, что владелец лопнувшего банка состоял в сговоре с мошенниками, сегодня он сам является фигурантом уголовного дела и прячется за границей. Долг обанкротившегося «Тусара» кредиторам превысил 15 млрд рублей.
Дать и взять
По данным СК, в 2013-2014 годах АО «Проектнефтегазстрой» (ПНГС) получило три транша по кредитной линии в банке «Тусар»: €2,5 млн, $2,6 млн и 30 млн рублей (итого почти 229 млн рублей), деньги перечислили без залогового обеспечения, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. По его словам, в СК полагают, что компания и не собиралась возвращать занятые средства. Следователи выяснили, что специалисты фирмы предоставили в банк подложные документы с фальсифицированной финансовой историей, отметил собеседник. Гендиректора ПНГС Кирилла Ревако, его помощника Вячеслава Сундукова, бухгалтера Марину Борткову и неустановленных лиц подозревают в мошенничестве, сообщил источник. Он уточнил: 29 ноября 2021-го возбуждено дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Тусар» в сентябре 2015 года. Через месяц кредитная организация была признана банкротом, а функции конкурсного управляющего перешли Агентству страхования вкладов (АСВ). Инвентаризация имущества банка показала недостачу 15,5 млрд рублей.
— К несостоятельности «Тусара» могли привести как неэффективное управление, так и недобросовестные действия контролирующих лиц, включая выдачу кредитов сомнительным должникам либо без должного обеспечения, — отметил адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
По данным АСВ, по состоянию на 6 декабря 2021-го вкладчикам банка выплачено 99,8%, или 15,28 млрд рублей. Кредиторам банка на начало ноября выплачено 905,7 млн, или всего лишь 5,36%.
Печать прошлого
В 2016 году полиция во время обыска в офисе ПНГС изъяла уставные и первичные документы аффилированных компаний — «Панорама Фудс», «Инжпромстрой», «ТоргПром». В одном из сейфов обнаружили печать того самого банка «Тусар», обанкротившегося вскоре после того, как ПНГС получила там кредитные средства. Также в офисах нашлись печатидругих кредитных организаций, которые тоже обанкротились.
— Они успели каким-то чудом взять кредиты в банках, которые были в плохом состоянии. Видимо, кто-то им подсказал, — поделился с «Известиями» Айрат Габдулвагапов, который был конкурсным управляющим ПНГС, который тоже впоследствии стал банкротом.
Вероятно, средства выводили через фирмы-однодневки. ПНГС заключала фиктивные договоры на поставку стройматериалов, и деньги, видимо, шли субподрядчикам-однодневкам, сообщила на допросе экс-юрист компании Татьяна Никитаева, рассказал источник в правоохранительных органах. Бывшая сотрудница ПНГС отказалась от комментариев, но не стала опровергать свои показания.
Впрочем, в вероятном мошенничестве наверняка поучаствовали и сотрудники «Тусара», предоставившего кредит, считают эксперты.
— Зачастую банки, понимая, что в ближайшие шесть-девять месяцев им грозит закрытие, начинают активно привлекать на кредитование компании с фиктивными оборотами и часто аффилированные с топ-менеджментом, — считает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.
В большинстве случаев, добавил юрист, под такие цели покупаются чистые фирмы либо без оборотов, либо с нарисованными показателями, проверить которые в первые три года невозможно.
— Судя по всему, в «Тусар» были применены схожие инструменты, где-то несколько модифицированные под реалии времени, — полагает эксперт.
Германские установки
«Тусар» фигурирует не только в описанном выше деле, возбужденном в ноябре 2021 года. Как писали СМИ, в ходе расследования, начатого в апреле 2017-го, следствие пришло к выводу, что с 2014-го по 2016 год руководители нескольких банков, включая «Тусар», могли организовать выдачу заведомо невозвратных кредитов. Сейчас судебное разбирательство еще продолжается. По подсчетам следствия, было похищено 14,2 млрд рублей. В хищении средств подозревают бывшего председателя правления «Тусара» Владимира Кагана.
Согласно сообщениям СМИ, также подозреваемым по этому делу стал совладелец «Тусара» Андрей Ефремов, который, вероятно, организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам. При этом в качестве залога в кредитных договорах указывались бочки с дорогостоящим химическим сырьем. Эти бочки существовали физически, но в них была вода, писали СМИ.
В 2018 году Тверской районный суд в Москве вынес постановление об аресте Андря Ефремова. К тому времени экс-банкир находился в Германии. В конце 2019 года немецкая полиция задержала Ефремова, но добиться его экстрадиции на родину российской стороне не удалось. Сегодня, по некоторым данным, он обитает в США, но часто наведывается в Германию.
К слову, из изъятых в 2016 году документов следует, что и у ПНГС есть связи с ФРГ. Компания делала переводы на счет немецкой фирмы Rolfanlagen UG с назначением «оплата за электроустановки», рассказал осведомленный источник. Никакого импорта за ПНГС и его контрагентами в базе данных ФТС не нашлось. А немецкая фирма проработала чуть больше года и в январе 2016-го была ликвидирована.
Все в банке
26 февраля 2020 года ПНГС признали банкротом. По данным источника «Известий», сейчас следствие пристально изучает финансовые отношения между ПНГС и «Тусаром». Предполагается, что беглый банкир Андрей Ефремов мог связываться с генеральным директором ПНГС Кириллом Ревако, чтобы через подконтрольные тому фирмы переводить полученные в форме кредита средства за границу, рассказал собеседник.
По его словам, следователи не исключают, что похожие отношения сложились у бизнесмена Ревако и с другими банкирами. Показателен список судебных дел кредиторов ПНГС. Так, конкурсный управляющий банка «Транспортный» пытался взыскать с этой компании 692 млн рублей. Сам «Транспортный» банкрот с мая 2015 года, топ-менеджеров судят за хищение 21,8 млрд рублей. ООО «Владимирский промышленный банк» в 2019 году потребовал от ПНГС вернуть 100 млн рублей и $890 тыс. долларов долгов.
— Чаще всего в таких случаях заемщиками выступают лица, аффилированные с владельцами банка, — заметил в беседе с «Известиями» адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков. — Такая схема используется для вывода активов, если уже есть понимание того, что в скором времени у банка будет отозвана лицензия.
У ПНГС к моменту его банкротства в собственности остался только автомобиль «Тойота Камри» 2014 года, и тот битый. Тем временем, кредиторы «Тусар банка» требуют от ПНГС 1,4 млрд рублей. Из них 371 млн — основной долг (сумма выше названных в начале 229 млн рублей из-за разницы курса валют), еще 17 млн — проценты, и больше 1 млрд рублей — пени.
Уголовное дело в отношении Ревако, Сундукова, Бортковой и неустановленных лиц может завершиться для подозреваемых серьезными сроками. Если обвинительное заключение будет вынесено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, им может грозить до десяти лет лишения свободы плюс до 1 млн рублей штрафа (или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет), отметил Артем Чекотков.
Конкурсным управляющим удалось взыскать с бывшего генерального директора ПНГС Кирилла Ревако и его партнеров около 3,4 млрд рублей субсидиарной ответственности. На ближайшие дни в Москве снова запланировано собрание кредиторов ПНГС.
Связаться с Константином Ревако «Известиям» не удалось.