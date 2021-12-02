В ярде от пропасти: сына известного адвоката заподозрили в хищении

Сын известного адвоката Павла Астахова проходит как подозреваемый по делу о миллиардном мошенничестве. Впрочем, суд в Москве отказал следствию в ходатайстве о домашнем аресте Антона Астахова. Подробности — в материале «Известий».

Головинский районный суд Москвы оставил на свободе Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова. «Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Астахова А. П. меры пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в суде. По данным СМИ, Астахову-младшему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Детали уголовного дела пока не раскрываются, адвокат Астахова Михаил Бурмистров от комментариев отказался. Однако в СМИ есть сообщения, что Антон Астахов может быть причастен к незаконной схеме с возвратом НДС, ущерб от которой составил 1,2 млрд рублей.

Ходатайство не поддержал представитель прокуратуры, и следствие уже обжаловало решение в Мосгорсуде.

Редкий случай

— Достаточно редкое явление, когда прокуратура возражает против ходатайства следственного органа, — прокомментировал «Известиям» ситуацию Александр Иноядов, адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm . — Домашний арест и заключение под стражу — одни из самых суровых мер пресечения и для их применения необходимы веские основания. Экономическая составляющая в уголовном деле позволяет ограничиться менее суровым мерами пресечения.

Члена Ассоциации юристов России Ольга Турунина напомнила, что ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

В ярде от пропасти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Банкир на службе Отечества

Согласно сведениям ФНС, человек, данные которого совпадают с сыном адвоката, имеет отношение к шести организациям, две из которых находятся в стадии банкротства — это «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Астахов указан как председатель совета директоров) и «Региональный банк развития» (член совета директоров). Любопытно, что Астахов-младший вышел из участия в РБР (у него было 8,47% акций) незадолго до того, как в ноябре 2015 года Центробанк лишил банк лицензии. Период владения Астаховым-младшим долей в банке совпал со временем, когда кредитная организация сотрудничала с НП «Ассоциация уполномоченных по правам ребенка», председателем которой являлся его отец. Банк, в частности, аккумулировал пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вел счета севастопольского казначейства. Сам Павел Астахов тогда заявил «Известиям», что не знает, почему был выбран именно РБР.

— Может, они какие-то хорошие условия предложили. Я не знаю, я в этом не участвовал, этим бухгалтер занимался, — сказал адвокат, в то время занимавший еще пост детского омбудсмена.

Кроме того, Астахов был совладельцем обанкротившегося «Анкор банка». В настоящее время конкурсный управляющий не оставляет попыток привлечь бывших топ-менеджеров и акционеров компании к субсидиарной ответственности. Однако в начале текущего года арбитраж Татарстана отказал заявителю. Между тем, сумма претензий к 15 бывшим топ-менеджерам (в том числе к Антону Астахову) составила почти 6 млрд рублей.

Также Астахов-младший фигурирует среди учредителей некоммерческого партнерства «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента» а также негосударственного образовательного учреждения «Правовой центр Павла Астахова».

В ярде от пропасти Адвокат Павел Астахов Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Отец и сын

Доктор юридических наук Павел Астахов — российский адвокат, шоумен, бывший уполномоченный по правам ребенка (с 2009 по 2016 годы). В адквокатском сообществе известен работой по защите мошенницы Валентины Соловьевой (основательница пирамиды «Властелина») и олигарха Владимира Гусинского, а также как представитель интересов дирижера Владимира Спивакова, а также многих других медийных персон и политических деятелей. С поста детского омбудсмена ушел по собственному желанию. Решению предшествовал скандал с заданным Астаховым вопросом к выжившим на Сямозере детям: «Ну что, как поплавали?» При Астахове увеличился аппарат уполномоченных по правам ребенка — структуры появились в каждом регионе. Благодаря своей медийной известности, ему удалось привлечь к детским проблемам внимание СМИ.

По данным СМИ, Антон Астахов получил образование в Великобритании и в США и, по его словам, какое-то время, работал в США трейдером. Однако в 2011 году он вернулся в Россию и стал помощником в аппарате своего отца. В 2012 году он привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения после ДТП в центре Москвы.

В ярде от пропасти Фото: ТАСС/Стоян Васев

Сектор «банкрот»

В отношении Астахова-младшего 28 июня 2021 года Арбитражный суд Москвы вынес определение о реструктуризации долгов гражданина, то есть о банкротстве.

«Включить требование Барташова А. В. в размере 172 357 275 рублей 64 копейки сумма основного долга, 13 828 994 рубля 20 копеек сумма процентов, 60 000 рублей сумма расходов по оплате государственной пошлины в третью очередь реестра требований кредиторов должника», — говорится в судебном определении.

В ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу Антона Астахова без удовлетворения.

Согласно данным ФССП, в отношении Астахова ведется 8 исполнительных производств на сумму свыше 161 млн рублей.