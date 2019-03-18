Бывшего директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 года колонии

Петрозаводский городской суд в понедельник, 18 марта, вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере экс-директору парк-отеля «Сямозеро» Елене Решетовой. Она получила 9,5 года колонии общего режима.Заместитель Решетовой Вадим Виноградов также был приговорен к 9,5 года колонии общего режима. Они признаны виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Инструктор Валерий Круподерщиков был оправдан по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Всего по делу проходили шесть фигурантов: кроме Решетовой, Виноградова и Круподерщикова, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. главы регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович, экс-инструктор парк-отеля «Сямозеро» Павел Ильин.

На предыдущем заседании по делу, 21 января, Виноградов в последнем слове полностью признал свою вину. Решетова заявила о своей невиновности, подчеркнув, что «будет жестоко и несправедливо, если наказание понесут те, кто не совершал ошибок».

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла 18 июня июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.