Часовню в память о погибших детях построили на берегу Сямозера

В Калерии завершилось строительство часовни в память о детях, утонувших во время шторма на Сямозере в июне 2016 года. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.



По его словам, часовня была построена по просьбе родителей погибших. Строительство велось на народные пожертвования, которые поступали не только из всех районов Карелии, но и из других регионов страны.

«Также по желанию одного из родителей на берегу установлен памятный камень», — уточнил Парфенчиков.

Как уточнили в Карельской епархии, в часовне размещены 14 именных икон по количеству утонувших детей. Потолочная часть украшена изображением ангелов. Освещение часовни пройдет днем 12 июня.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Трое вожатых вывели 47 воспитанников карельского лагеря «Сямозеро» в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма оба каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей.