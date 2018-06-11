Прямой эфир

Часовню в память о погибших детях построили на берегу Сямозера

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калерии завершилось строительство часовни в память о детях, утонувших во время шторма на Сямозере в июне 2016 года. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
 

Каникулы по регламенту
Каким станет отдых в детских лагерях после вступления в силу нового закона и что в нем упустили депутаты

По его словам, часовня была построена по просьбе родителей погибших. Строительство велось на народные пожертвования, которые поступали не только из всех районов Карелии, но и из других регионов страны.

«Также по желанию одного из родителей на берегу установлен памятный камень», — уточнил Парфенчиков.

Как уточнили в Карельской епархии, в часовне размещены 14 именных икон по количеству утонувших детей. Потолочная часть украшена изображением ангелов. Освещение часовни пройдет днем 12 июня.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Трое вожатых вывели 47 воспитанников карельского лагеря «Сямозеро» в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма оба каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело против причастных к гибели детей на Сямозере передано в суд
Следователи СК РФ почтили память детей, погибших на Сямозере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017