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Дело против причастных к гибели детей на Сямозере передано в суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Уголовное дело в отношении шести обвиняемых в причастности к гибели воспитанников карельского лагеря «Сямозеро» направлено в суд. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Республики Карелия», — говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

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Фигуранты дела обвиняются в преступлениях, предусмотренных  ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Трагедия произошла 18 июня 2016 года в акватории Сямозера. Трое работников лагеря вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма оба каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей.

Как установило следствие, директор ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, а также инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин организовали водный поход, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии. Одно из плавсредств было неисправно и перегружено. Кроме того, дети не были обеспечены спасательными жилетами на время похода, а инструкторы не обладали необходимым уровнем подготовки.

По данным Генпрокуратуры, глава республиканского управления Роспотребнадзора и его заместитель знали о наличии многочисленных нарушений в ООО «Парк-отель «Сямозеро», однако не приняли мер для предотвращения их последствий. К трем годам лишения свободы в колонии-поселении была приговорена фельдшер Ирина Щербакова, которая приняла звонок тонущего мальчика за шутку.

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