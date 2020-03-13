Проверка на порочность: как нотариусы ищут липу в документах

За три последних года российские нотариусы выявили 1234 поддельных документа, представленных при совершении сделок, сообщили в Федеральной нотариальной палате. «Известия» обратились к профессиональному сообществу и выяснили, какие документы чаще всего стараются подделать жулики и как идет противодействие аферистам.

Работа нотариуса только кажется тихой и кабинетной. Иногда она связана с прямым риском для жизни. Взять хотя бы черных риелторов, которые порой не останавливаются перед убийствами собственников жилья. Честный нотариус может разоблачить криминальные замыслы, и преступники не останавливаются перед тем, чтобы избавиться от потенциальных свидетелей. Например, в ФНП рассказали, как нотариус едва не погиб при попытке задержать мошенников. Злоумышленники пытались продать две квартиры по поддельным паспортам. Преступники, угрожая ножом, скрылись из кабинета до приезда полиции. Впрочем, такие истории, по счастью, становятся всё более редкими.

Правильно доверять и переводить

Чаще всего нотариусы сталкиваются с поддельными доверенностями на распоряжение недвижимостью. Таких случаев около половины от общей массы выявляемых липовых документов. Еще одна распространенная уловка жуликов — неверный перевод документов.

— Нередки случаи, когда обмануть нотариуса пытаются, придя к нему с неверным переводом документа. Например, неправильно переведенный паспорт иностранного гражданина может создать другую личность, а это даст возможность мошенникам скрываться от закона, — рассказывает председатель комиссии ФНП по взаимодействию со СМИ и общественными организациям Наталья Дрожжина.

Популярны у мошенников, по словам специалиста, и поддельные завещания.

— Иногда подделывают судебные приказы — например, для подтверждения якобы установленного факта вступления в наследство либо восстановленного срока для его принятия. К нотариусу могут прийти и с поддельным договором купли-продажи недвижимости, якобы удостоверенным другим нотариусом, — говорит член комиссии ФНП по методической работе Александр Сагин.

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Например, столичный нотариус выявила незаконную попытку мошенников продать квартиру стоимостью в 13 млн рублей.

— Поддельным оказался паспорт продавца недвижимости. В результате оперативной проверки документов и грамотных действий сотрудников нотариальной конторы полиция прибыла незамедлительно и мошенника удалось задержать прямо в кабинете нотариуса, — рассказывает Наталья Дрожжина.

В другом случае, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, мошенники подготовили весь пакет документов и направили его нотариусу заблаговременно по почте.

— Так как срок для принятия наследства в этом случае уже истек, заявители приложили к документам решение одного из районных судов об установлении факта принятия наследства. Эта бумага и вызвала подозрения у нотариуса. В ответ на электронный запрос в суд нотариус получила информацию о том, что в архивах суда такого дела никогда не было. Таким образом, мошенники попытались предъявить фальшивое судебное решение, чтобы заполучить чужую квартиру, однако этого удалось избежать благодаря нотариусу, — рассказывает Дрожжина.

Помощь в понимании

Официальная статистика по выявленным поддельным документам отражает не все случаи мошеннической деятельности, которую пресекают нотариусы.

— Значительное число афер построено вокруг попыток ввести жертву в заблуждение относительно правовой природы сделки. Людей обманом или давлением вынуждают подписать документ, юридический смысл которого стоит вразрез с интересами гражданина. И как раз нотариус, в силу своих обязанностей, разъясняет участникам сделки последствия и проверяет, понимает ли человек, что подписывает, насколько реальная воля заявителя соответствует тому, что написано в договоре. Такая работа эффективна против мошеннических схем, — говорит Дрожжина.

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Если у нотариуса возникают малейшие подозрения в отношении подлинности предъявленных бумаг или в случае подозрительного поведения кого-то из обратившихся, он обязательно проведет дополнительную проверку документов, пригласит человека на разговор тет-а-тет, чтобы выяснить не находится ли тот под давлением. Если опасения подтверждаются, нотариус отказывает в совершении нотариального действия и рекомендует потенциальному потерпевшему обратиться в правоохранительные органы, либо помогает в этом сам.

Проверка документов, выданных сторонними ведомствами, происходит в электронном виде — путем направления запросов в соответствующие органы.

— Если в ходе проверки выясняется, что документ поддельный или указанные в нем сведения недостоверны, или выявлены иные признаки криминальных действий, нотариус сразу же сообщает об этом в правоохранительные органы , — говорит член комиссии ФНП по методической работе Александр Сагин.

Взять с поличным

Нотариус — не полицейский и наручников в кабинете не держит. Что же делать, если здесь и сейчас произошло разоблачение жулика?

— Нередко полиция реагирует незамедлительно, и подозреваемых в мошенничестве лиц удается задержать прямо в кабинете нотариуса. Если же потенциальные преступники ушли из нотариальной конторы, нотариус может быстро связаться с другими коллегами из своего города и предупредить их о возможном визите мошенников. Бывало, что преступников задерживали уже в другой нотариальной конторе, — рассказывает Александр Сагин.

Если речь идет о попытке хищения недвижимости, у нотариуса также есть возможность связаться с Росреестром и предупредить его сотрудников о готовящейся попытке зарегистрировать право собственности по поддельным документам.

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— Иногда, несмотря на полученный из ведомства ответ с подтверждением достоверности сведений, в которых изначально усомнился нотариус, он обращается в ведомство повторно, например по телефону или через письменное обращение, — для перепроверки фактов, либо может направить запрос в иное ведомство, также для дополнительной проверки этих сведений. Такая настойчивость и бдительность нотариуса часто помогает выявить мошенничества. Например, не так давно была пресечена попытка хищения московской квартиры через оформление наследства. Среди прочих документов мошенник предъявил нотариусу копию свидетельства о браке, который на самом деле никогда не заключался. Этот факт удалось выяснить только после инициированной нотариусом повторной перепроверки сведений в бумажных архивах органов ЗАГС , — говорит Александр Сагин.

Ответственность за липу

Последствия для того, кто представил нотариусу поддельный документ, могут разниться.

— Если фальшивку пытались использовать для незаконного завладения чужим имуществом, то, с большой долей вероятности, мошенники не смогут избежать привлечения к ответственности, вплоть до уголовной. Но, естественно, финальную правовую оценку действиям подозреваемого дает не нотариус, а следственные органы и суд. Если же речь о выявленном нотариусом поддельном переводе какого-то документа с одного языка на другой или, скажем, фальшивом дипломе (то есть о документах, подделка которых не влечет за собой серьезной угрозы правопорядку или имуществу третьих лиц), то здесь выявить и привлечь виновника к ответственности удается далеко не всегда. Прежде всего проблема в том, что не всегда можно выяснить или доказать факт вины непосредственно заявителя — ведь человек всегда может сказать, что он не понимал, что у него на руках поддельные бумаги. И это заявление вполне может оказаться правдой. Поэтому исход такого рода случаев зависит от оценки действий заявителя полицией , — прокомментировал председатель комиссии ФНП по методической работе Илья Радченко.

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Сообщать в правоохранительные органы о выявленных подделках закон от нотариуса формально не требует, это делается в инициативном порядке.

— Но если фальшивый документ был представлен с целью дальнейшего совершения преступления (например, для совершения по нему сделки), то нотариус (кстати, как и любое другое лицо, обнаружившее совершающееся преступление) обязан уведомить компетентный орган о таком факте, — говорит собеседник «Известий».

Невыездной ребенок

Часто разведенные родители препятствуют выезду детей за границу с бывшим супругом — для этого требуется согласие второго родителя. А получить его не всегда просто. Это толкает некоторых на подделку таких документов.

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— Чтобы получить на руки нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка за рубеж, к нотариусу должен лично прийти именно тот родитель, который дает такое согласие. Нотариус при этом обязательно подтверждает личность заявителя, уточняет все важные для такой ситуации моменты — правда ли он готов отпустить ребенка с тем или иным человеком, в какие именно страны и на какой срок. Кроме того, нотариус обязательно разъяснит разницу между правилами выезда несовершеннолетних из России и законами, действующими в странах, куда едет ребенок. Зная все тонкости законодательства, нотариус подготовит грамотный и соответствующий всем необходимым требованиям документ. Электронный скан удостоверенного нотариусом согласия тут же будет внесен в Единую информационную систему нотариата, что гарантирует сохранность и достоверность такого документа , — пояснила ситуацию Наталья Дрожжина.

Цифровой помощник

По ее словам, сегодня проверить документ на подлинность стало проще благодаря цифровым технологиям.

— Участие Единой информационной системы нотариата в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) дает нотариусам возможность оперативно уточнять подлинность паспортов, свидетельств о браке и других бумаг, выданных иными органами, — говорит Дрожжина.

Несколько месяцев назад аферу с использованием поддельной доверенности разоблачил московский нотариус.

н6 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Автор цитаты Сегодня в Единую информационную систему (ЕИС) нотариата вносится каждый удостоверенный нотариусом документ. Это гарантирует его сохранность и неизменность, а также достоверность важных юридических сведений. Даже если в руки мошенника попадет бумажная версия нотариального документа и он изменит там данные «под себя», это будет выявлено после проверки через ЕИС. Инициировать такую проверку могут не только сами нотариусы, но и сотрудники сторонних ведомств, взаимодействующих с нотариатом в рамках СМЭВ. Благодаря налаживанию цифрового партнерства между нотариатом и целым рядом ведомств (например, подразделений ЗАГС) сроки получения ответов о достоверности тех или иных юридических сведений сократились в разы.