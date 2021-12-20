Служба от правки: граждане смогут скорректировать данные по банкротству

Должники получат право в течение одного месяца исправить данные в заявлении о признании банкротом во внесудебном порядке. Такое предложение прорабатывается в рамках законопроекта по усовершенствованию этой процедуры, рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Корректировке будет подлежать всё, включая забытые долги. Также планируется наделить кредиторов правом через суд потребовать неприменения к должнику правила несостоятельности.

Баланс интересов

Минэкономразвития для усовершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан готовит поправки в закон о несостоятельности. Ранее сообщалось, что в рамках этих изменений будет увеличен требуемый порог долга с 500 тыс. до 1 млн рублей, при котором заемщик может запустить механизм банкротства без суда. При этом основное обязательство, например, размер кредита, остается прежним — 50–500 тыс. рублей, добавляется лишь налоговая задолженность в размере до полумиллиона, поясняли в ведомстве.

Кроме выделения налоговой задолженности в сумме долга прорабатывается еще несколько предложений по усовершенствованию механизма, рассказал «Известиям» замглавы Минэка Илья Торосов. В частности, планируется дать гражданам «право на ошибку». В течение одного месяца после включения сведений о возбуждении процедуры несостоятельности во внесудебном порядке в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) гражданин сможет единожды уточнить свое заявление в МФЦ, отметил он. Сейчас такой возможности у граждан нет.

— Должник не будет ограничен в возможности скорректировать любые отраженные в первоначальном заявлении сведения, включая список кредиторов с суммами задолженности, — уточнил Илья Торосов.

Служба от правки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кредиторы же получат право через суд потребовать неприменения к должнику правила об освобождении от исполнения обязательств, сообщил замминистра. Это дополнение позволит им защитить свои права в случае возможных злоупотреблений со стороны граждан, добавил Илья Торосов. Сейчас у кредиторов есть такая возможность, только если должник допустил злоупотребления правилами.

Кроме того, министерство продолжает обсуждение законопроекта, который позволит подавать подобные заявления о банкротстве в электронной форме через «Госуслуги». По всем этим изменениям идут процедуры межведомственного согласования, заключил замглавы ведомства.

— Предлагаемые изменения пойдут на пользу практике. Граждане смогут довнести забытого ими кредитора или исправить ошибку. При этом вводятся и гарантии прав кредиторов, поскольку сроки в этом случае предлагается считать от исправленной записи. Сейчас такая оплошность может привести к списанию не всех долгов или бессмысленности всей процедуры в целом. А кредиторы получат право обращаться в суд и требовать не прощать долг заемщика в течение года с момента, когда они узнали, что к тому есть основания, — уверен руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

По его словам, самый спорный, но оправданный момент, — рост пороговой суммы долга. Социальная направленность процедуры вырастет, а кредиторы в случае злоупотреблений должника с любым долгом смогут отстоять свои права, пояснил он, добавив, что таких прецедентов не было.

Главная проблема

В опрошенных «Известиями» кредитных организациях поддержали изменения, отметив необходимость доработки. По словам директора департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Максима Дегтярева, банк поддерживает разрабатываемые поправки. Повышение долга до 1 млн — разумный шаг. А наделение кредиторов правом инициировать переход от упрощенного банкротства к регулярной процедуре должно быть безусловным, считает он.

Служба от правки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Защитный механизм позволит соблюсти баланс интересов сторон и минимизирует количество необоснованно списанных долгов для кредиторов, но требуется конкретизация, отметил глава департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. В «Открытии» считают необходимым доработать инициативу о праве граждан на ошибку, поскольку самостоятельное изменение первоначальных данных приведет к путанице, увеличив сроки и ресурсозатраты кредиторов на процедуры.

Предложение Минэка наделить кредиторов правом потребовать прекращения процедуры банкротства вполне логично, считает председатель НСФР Андрей Емелин. Но в отношении «права на ошибку» требуются уточнения, добавил он: ранее совет предлагал ввести в отношении заемщиков, подавших ложные сведения, запрет на повторное обращение в течение пяти лет.

В проекте ОНФ «За права заемщиков» подчеркнули: предлагаемые изменения не решают главного проблемного вопроса процедуры — доступности. Чтобы подать заявление на внесудебное банкротство, требуется получить постановление об окончании исполнительного производства. По словам эксперта проекта Михаила Алексеева, проведенный анализ показал, что для пристава проще окончить производство по предусмотренному законом основанию по пункту 3 (ч. 1 ст. 46 ФЗ), подразумевающему не установление местонахождения заемщика.

— Ранее такое их решение не вызывало принципиальных разногласий с должником. Но с запуском нового института это оказалось одной из главных проблем для десятков тысяч граждан, у которых нет имущества и дохода, но их производства окончены по причине, что «их не нашли». Именно с этим обстоятельством также связана относительная непопулярность новой практики, — подчеркнул эксперт.

Служба от правки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Пока она получает не очень широкое распространение, согласился Максим Дегтярев из «Сбера». Причина кроется в том, что искусственный «шлагбаум» в виде прекращенного исполнительного производства лишний, так как наличие последнего никак не зависит от должника, объяснил он. Людям нужно дать возможность упрощенно банкротиться вне зависимости от этого факта, но предусмотреть для кредиторов инструмент проверки добросовестности должника, полагает эксперт.

По данным «Федресурса», процедурой досудебного банкротства с сентября 2020 года по ноябрь текущего воспользовались 6 тыс. граждан из 14,5 тыс. обратившихся. Повысить доступность процедуры позволит наделение ФССП ответственностью за реализацию внесудебного банкротства, считает Михаил Алексеев.

В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о позиции по предложениям Минэкономразвития . В Минфине сказали, что данные вопросы относятся к компетенции Минэка, а в ФССП — что не осуществляют нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности.