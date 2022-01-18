Берут на вырост: где сильнее всего подорожали кредиты

С начала января 23 банка пересмотрели ставки по ипотечным и потребительским продуктам в большую сторону , следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру» (есть у «Известий»). Так, жилищные кредиты в ряде крупнейших организаций подорожали на 1 п.п., потребзаймы — на 0,3–3 п.п . Повышение зафиксировано у ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Росбанка, ПСБ, МТС Банка и других. В ближайшие полгода средняя ставка на потребительские ссуды может вырасти до 17%, на ипотеку ― до 11% , допускают эксперты.

Проценты вверх

Изменение условий по банковским продуктам началось в середине прошлого года, когда Центробанк из-за всплеска инфляции перешел к активному повышению ключевой ставки. Первая после долгого перерыва корректировка этого показателя в большую сторону была сделана 19 марта 2020-го с 4,25% до 4,5%. По итогам последних изменений его размер достиг 8,5% годовых.

Согласно результатам мониторинга «Сравни.ру», с начала года ставки по ипотеке выросли в диапазоне 0,4–4 п.п. в 16 банках . Так, в ВТБ проценты по ссудам на покупку квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также на строительство дома увеличились на 1 п.п. На аналогичный показатель скорректировали ставки на ипотечные продукты в Росбанке . Среди крупных организаций условия по жилищным программам также пересмотрели в МТС Банке (+0,8–1,1 п.п.), Альфа-банке (0,2–0,75 п.п.), РСХБ (+0,7 п.п.), «Санкт-Петербурге» (+0,6 п.п.), Почта Банке (+0,5 п.п.), «Ак Барсе» и УБРиР (+0,4 п.п.).

Согласно данным «Сравни.ру», больше всего, а именно на 4 п.п., повысили ставку на ипотеку в Акибанке . В результате максимальный размер по продукту составил 17%. Однако на сайте Акибанка эту информацию найти не удалось : там говорится, что ставки на ипотеку под готовое жилье стартуют от 9,9%, на строящееся — от 9,6%.

Наряду с условиями выдачи ссуд организации поменяли и программы рефинансирования. Например, в ВТБ подняли ставку на перекредитование на 1,2 п.п., следует из материалов.

Берут на вырост Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Стоимость потребительских кредитов выросла более чем в 10 банках в диапазоне от 0,3 до 3 п.п. Наибольшее повышение зафиксировано в «Открытии», где займы наличными подорожали на 3 п.п . А размер максимальной ставки по кредитным продуктам в организации равен 21,9% годовых, следует из данных сайта «Сравни.ру» по состоянию на 17 января. В «Сбере» максимальная ставка на займы на любые цели и программы рефинансирования увеличилась на 0,3–2,3 п.п. Изменение тарифов на кредиты в коридоре от 0,2 п.п. до 1,2 п.п. отмечено в МТС Банке, Ак Барс Банке, ПСБ, Абсолют Банке и ряде других, сказано в мониторинге.

В крупных банках «Известиям» подтвердили корректировки . ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотеке на 1 п.п., до 10,3%, как для готового, так и для строящегося жилья, рассказали в организации. Рефинансирование ипотеки других банков доступно под 10,6%, сообщили там, добавив, что пересмотр условий обусловлен резким изменением ключевой ставки ЦБ.

― Росбанк с 10 января 2022 года повысил ставки на 1 п.п. по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, ― отметили в банке. — Общий диапазон конечных ставок по потребкредитам и рефинансированию после повышения с 1 января стал варьироваться от 6,5 до 23,2%.

В УБРиР сказали, что с 13 января подняли проценты только по ипотеке на 0,45 п.п. Ставки по основным рыночным жилищным программам были увеличены на 1 п.п. в конце декабря 2021-го, добавили в Совкомбанке. В «Зените», крымском РНКБ, а также ПСБ и «Санкт-Петербурге» сообщили, что не меняли условий по своим продуктам. Тогда как последние две организации фигурируют в мониторинге «Сравни.ру». В «Дом.РФ» ответили, что, наоборот, снизили ставки по ипотеке на 0,1–0,2 п.п.

Берут на вырост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

До конца января повышение ставок на кредитные продукты запланировали в МКБ в среднем на 1,5–2 п.п., «Санкт-Петербурге» ― на 0,3–0,5 п.п., в РНКБ ― на 0,5 п.п.

Трезвая оценка

Основной триггер роста ставок по финансовым продуктам ― уровень ключевой , подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Влияют также регуляторные ограничения, вводимые Центробанком для охлаждения роста выдач , добавил он. По оценкам эксперта, стоимость потребзаймов продолжит расти как минимум до второй половины года, увеличившись на 1–2 п.п. к текущим значениям. А ставки по ипотеке вне льготных программ в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5 п.п .

― В среднесрочной перспективе ставки по кредитам будут расти как результат ужесточения денежно-кредитной политики Банка России — в частности, повышения ключевой ставки и борьбы с ростом закредитованности населения, ― утверждает и младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Вместе с тем, говоря о выгодах оформления физлицами ипотеки или кредита на фоне растущих ставок, эксперт считает, что, учитывая динамику повышения стоимости ссуд, получение ссуды может быть экономически целесообразным на среднесрочном горизонте. К тому же у заемщиков всегда есть возможность рефинансировать задолженность на более выгодных условиях при изменении рыночной конъюнктуры, напомнил он. Однако в ближайшей перспективе изменение политики регулятора с учетом продолжающегося роста цен маловероятно, заключил Анатолий Перфильев.

Берут на вырост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По оценкам Константина Бородулина, до лета снижение ключевой ставки вряд ли возможно, учитывая сигналы регулятора, а также стоимость недвижимости и реальный уровень инфляции . Поэтому даже в случае реализации благоприятного сценария во второй половине года подорожание квартир, услуг и товаров нивелирует эффект от возможного потенциального снижения уровня ставок в будущем, уверен он. При необходимости оформления ипотеки или кредита эксперт рекомендует трезво и с холодной головой оценивать необходимость покупки, а также комфортный уровень регулярных платежей.