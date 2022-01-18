Берут на вырост: где сильнее всего подорожали кредиты
С начала января 23 банка пересмотрели ставки по ипотечным и потребительским продуктам в большую сторону, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру» (есть у «Известий»). Так, жилищные кредиты в ряде крупнейших организаций подорожали на 1 п.п., потребзаймы — на 0,3–3 п.п. Повышение зафиксировано у ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Росбанка, ПСБ, МТС Банка и других. В ближайшие полгода средняя ставка на потребительские ссуды может вырасти до 17%, на ипотеку ― до 11%, допускают эксперты.
Проценты вверх
Изменение условий по банковским продуктам началось в середине прошлого года, когда Центробанк из-за всплеска инфляции перешел к активному повышению ключевой ставки. Первая после долгого перерыва корректировка этого показателя в большую сторону была сделана 19 марта 2020-го с 4,25% до 4,5%. По итогам последних изменений его размер достиг 8,5% годовых.
Согласно результатам мониторинга «Сравни.ру», с начала года ставки по ипотеке выросли в диапазоне 0,4–4 п.п. в 16 банках. Так, в ВТБ проценты по ссудам на покупку квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также на строительство дома увеличились на 1 п.п. На аналогичный показатель скорректировали ставки на ипотечные продукты в Росбанке. Среди крупных организаций условия по жилищным программам также пересмотрели в МТС Банке (+0,8–1,1 п.п.), Альфа-банке (0,2–0,75 п.п.), РСХБ (+0,7 п.п.), «Санкт-Петербурге» (+0,6 п.п.), Почта Банке (+0,5 п.п.), «Ак Барсе» и УБРиР (+0,4 п.п.).
Согласно данным «Сравни.ру», больше всего, а именно на 4 п.п., повысили ставку на ипотеку в Акибанке. В результате максимальный размер по продукту составил 17%. Однако на сайте Акибанка эту информацию найти не удалось: там говорится, что ставки на ипотеку под готовое жилье стартуют от 9,9%, на строящееся — от 9,6%.
Наряду с условиями выдачи ссуд организации поменяли и программы рефинансирования. Например, в ВТБ подняли ставку на перекредитование на 1,2 п.п., следует из материалов.
Стоимость потребительских кредитов выросла более чем в 10 банках в диапазоне от 0,3 до 3 п.п. Наибольшее повышение зафиксировано в «Открытии», где займы наличными подорожали на 3 п.п. А размер максимальной ставки по кредитным продуктам в организации равен 21,9% годовых, следует из данных сайта «Сравни.ру» по состоянию на 17 января. В «Сбере» максимальная ставка на займы на любые цели и программы рефинансирования увеличилась на 0,3–2,3 п.п. Изменение тарифов на кредиты в коридоре от 0,2 п.п. до 1,2 п.п. отмечено в МТС Банке, Ак Барс Банке, ПСБ, Абсолют Банке и ряде других, сказано в мониторинге.
В крупных банках «Известиям» подтвердили корректировки. ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотеке на 1 п.п., до 10,3%, как для готового, так и для строящегося жилья, рассказали в организации. Рефинансирование ипотеки других банков доступно под 10,6%, сообщили там, добавив, что пересмотр условий обусловлен резким изменением ключевой ставки ЦБ.
― Росбанк с 10 января 2022 года повысил ставки на 1 п.п. по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, ― отметили в банке. — Общий диапазон конечных ставок по потребкредитам и рефинансированию после повышения с 1 января стал варьироваться от 6,5 до 23,2%.
В УБРиР сказали, что с 13 января подняли проценты только по ипотеке на 0,45 п.п. Ставки по основным рыночным жилищным программам были увеличены на 1 п.п. в конце декабря 2021-го, добавили в Совкомбанке. В «Зените», крымском РНКБ, а также ПСБ и «Санкт-Петербурге» сообщили, что не меняли условий по своим продуктам. Тогда как последние две организации фигурируют в мониторинге «Сравни.ру». В «Дом.РФ» ответили, что, наоборот, снизили ставки по ипотеке на 0,1–0,2 п.п.
До конца января повышение ставок на кредитные продукты запланировали в МКБ в среднем на 1,5–2 п.п., «Санкт-Петербурге» ― на 0,3–0,5 п.п., в РНКБ ― на 0,5 п.п.
Трезвая оценка
Основной триггер роста ставок по финансовым продуктам ― уровень ключевой, подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Влияют также регуляторные ограничения, вводимые Центробанком для охлаждения роста выдач, добавил он. По оценкам эксперта, стоимость потребзаймов продолжит расти как минимум до второй половины года, увеличившись на 1–2 п.п. к текущим значениям. А ставки по ипотеке вне льготных программ в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5 п.п.
― В среднесрочной перспективе ставки по кредитам будут расти как результат ужесточения денежно-кредитной политики Банка России — в частности, повышения ключевой ставки и борьбы с ростом закредитованности населения, ― утверждает и младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.
Вместе с тем, говоря о выгодах оформления физлицами ипотеки или кредита на фоне растущих ставок, эксперт считает, что, учитывая динамику повышения стоимости ссуд, получение ссуды может быть экономически целесообразным на среднесрочном горизонте. К тому же у заемщиков всегда есть возможность рефинансировать задолженность на более выгодных условиях при изменении рыночной конъюнктуры, напомнил он. Однако в ближайшей перспективе изменение политики регулятора с учетом продолжающегося роста цен маловероятно, заключил Анатолий Перфильев.
По оценкам Константина Бородулина, до лета снижение ключевой ставки вряд ли возможно, учитывая сигналы регулятора, а также стоимость недвижимости и реальный уровень инфляции. Поэтому даже в случае реализации благоприятного сценария во второй половине года подорожание квартир, услуг и товаров нивелирует эффект от возможного потенциального снижения уровня ставок в будущем, уверен он. При необходимости оформления ипотеки или кредита эксперт рекомендует трезво и с холодной головой оценивать необходимость покупки, а также комфортный уровень регулярных платежей.
В 2022-м ключевая ставка может вырасти до 12%, вновь вернувшись к текущему уровню к концу года, спрогнозировал руководитель отдела аналитики «Сравни.ру» Виктор Кузьмин. Тогда в ближайшие полгода средняя ставка на потребительские кредиты способна подскочить до 17%, на ипотеку ― до 11%. По оценкам аналитиков маркетплейса, сейчас этот показатель равен 13,8% и 8,5% соответственно.