 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Производители сладостей сообщили о подорожании продукции
Мир
Боррель заявил о выгоде пересмотра структуры евробезопасности
Мир
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за расистские высказывания
Наука
Ученые рассказали о вероятности импотенции из-за фиброза легких при коронавирусе
Туризм
В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка
Происшествия
В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
Мир
Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января
Мир
Украина выразила надежду на прогресс в вопросе принятия в НАТО
Мир
Советник главы офиса президента Украины Арестович покинул свой пост
Спорт
Левандовски и Месси вошли в символическую сборную 2021 года по версии FIFA
/

Берут на вырост: где сильнее всего подорожали кредиты

И стоит ли сейчас оформлять жилищные и потребительские займы
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Берут на вырост: где сильнее всего подорожали кредиты
2022-01-17 19:26:22">
2022-01-17 19:26:22
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала января 23 банка пересмотрели ставки по ипотечным и потребительским продуктам в большую сторону, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру» (есть у «Известий»). Так, жилищные кредиты в ряде крупнейших организаций подорожали на 1 п.п., потребзаймы — на 0,3–3 п.п. Повышение зафиксировано у ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Росбанка, ПСБ, МТС Банка и других. В ближайшие полгода средняя ставка на потребительские ссуды может вырасти до 17%, на ипотеку ― до 11%, допускают эксперты.

Проценты вверх

Изменение условий по банковским продуктам началось в середине прошлого года, когда Центробанк из-за всплеска инфляции перешел к активному повышению ключевой ставки. Первая после долгого перерыва корректировка этого показателя в большую сторону была сделана 19 марта 2020-го с 4,25% до 4,5%. По итогам последних изменений его размер достиг 8,5% годовых.

Четкий сигнал: ЦБ может поднять ключевую ставку выше 9%
Такие ожидания рынка экономисты видят в росте доходностей ОФЗ

Согласно результатам мониторинга «Сравни.ру», с начала года ставки по ипотеке выросли в диапазоне 0,4–4 п.п. в 16 банках. Так, в ВТБ проценты по ссудам на покупку квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также на строительство дома увеличились на 1 п.п. На аналогичный показатель скорректировали ставки на ипотечные продукты в Росбанке. Среди крупных организаций условия по жилищным программам также пересмотрели в МТС Банке (+0,8–1,1 п.п.), Альфа-банке (0,2–0,75 п.п.), РСХБ (+0,7 п.п.), «Санкт-Петербурге» (+0,6 п.п.), Почта Банке (+0,5 п.п.), «Ак Барсе» и УБРиР (+0,4 п.п.).

Согласно данным «Сравни.ру», больше всего, а именно на 4 п.п., повысили ставку на ипотеку в Акибанке. В результате максимальный размер по продукту составил 17%. Однако на сайте Акибанка эту информацию найти не удалось: там говорится, что ставки на ипотеку под готовое жилье стартуют от 9,9%, на строящееся — от 9,6%.

Наряду с условиями выдачи ссуд организации поменяли и программы рефинансирования. Например, в ВТБ подняли ставку на перекредитование на 1,2 п.п., следует из материалов.

Берут на вырост
банк
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Стоимость потребительских кредитов выросла более чем в 10 банках в диапазоне от 0,3 до 3 п.п. Наибольшее повышение зафиксировано в «Открытии», где займы наличными подорожали на 3 п.п. А размер максимальной ставки по кредитным продуктам в организации равен 21,9% годовых, следует из данных сайта «Сравни.ру» по состоянию на 17 января. В «Сбере» максимальная ставка на займы на любые цели и программы рефинансирования увеличилась на 0,3–2,3 п.п. Изменение тарифов на кредиты в коридоре от 0,2 п.п. до 1,2 п.п. отмечено в МТС Банке, Ак Барс Банке, ПСБ, Абсолют Банке и ряде других, сказано в мониторинге.

Пандемийная риск-премия: ипотека и потребкредиты для непривитых могут подорожать
Страховщики рассматривают включение справки о вакцинации в процедуру андеррайтинга

В крупных банках «Известиям» подтвердили корректировки. ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотеке на 1 п.п., до 10,3%, как для готового, так и для строящегося жилья, рассказали в организации. Рефинансирование ипотеки других банков доступно под 10,6%, сообщили там, добавив, что пересмотр условий обусловлен резким изменением ключевой ставки ЦБ.

― Росбанк с 10 января 2022 года повысил ставки на 1 п.п. по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, ― отметили в банке. — Общий диапазон конечных ставок по потребкредитам и рефинансированию после повышения с 1 января стал варьироваться от 6,5 до 23,2%.

В УБРиР сказали, что с 13 января подняли проценты только по ипотеке на 0,45 п.п. Ставки по основным рыночным жилищным программам были увеличены на 1 п.п. в конце декабря 2021-го, добавили в Совкомбанке. В «Зените», крымском РНКБ, а также ПСБ и «Санкт-Петербурге» сообщили, что не меняли условий по своим продуктам. Тогда как последние две организации фигурируют в мониторинге «Сравни.ру». В «Дом.РФ» ответили, что, наоборот, снизили ставки по ипотеке на 0,1–0,2 п.п.

Берут на вырост
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

До конца января повышение ставок на кредитные продукты запланировали в МКБ в среднем на 1,5–2 п.п., «Санкт-Петербурге» ― на 0,3–0,5 п.п., в РНКБ ― на 0,5 п.п.

Долг платежом долог: россияне будут переплачивать за ипотеку
Кредиты под недвижимость вернутся к уровню 2019 года

Трезвая оценка

Основной триггер роста ставок по финансовым продуктам ― уровень ключевой, подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Влияют также регуляторные ограничения, вводимые Центробанком для охлаждения роста выдач, добавил он. По оценкам эксперта, стоимость потребзаймов продолжит расти как минимум до второй половины года, увеличившись на 1–2 п.п. к текущим значениям. А ставки по ипотеке вне льготных программ в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5 п.п.

― В среднесрочной перспективе ставки по кредитам будут расти как результат ужесточения денежно-кредитной политики Банка России — в частности, повышения ключевой ставки и борьбы с ростом закредитованности населения, ― утверждает и младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Вместе с тем, говоря о выгодах оформления физлицами ипотеки или кредита на фоне растущих ставок, эксперт считает, что, учитывая динамику повышения стоимости ссуд, получение ссуды может быть экономически целесообразным на среднесрочном горизонте. К тому же у заемщиков всегда есть возможность рефинансировать задолженность на более выгодных условиях при изменении рыночной конъюнктуры, напомнил он. Однако в ближайшей перспективе изменение политики регулятора с учетом продолжающегося роста цен маловероятно, заключил Анатолий Перфильев.

Берут на вырост
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«К лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%»
Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет — об инфляции, курсе рубля и стоимости ипотеки в 2022 году

По оценкам Константина Бородулина, до лета снижение ключевой ставки вряд ли возможно, учитывая сигналы регулятора, а также стоимость недвижимости и реальный уровень инфляции. Поэтому даже в случае реализации благоприятного сценария во второй половине года подорожание квартир, услуг и товаров нивелирует эффект от возможного потенциального снижения уровня ставок в будущем, уверен он. При необходимости оформления ипотеки или кредита эксперт рекомендует трезво и с холодной головой оценивать необходимость покупки, а также комфортный уровень регулярных платежей.

В 2022-м ключевая ставка может вырасти до 12%, вновь вернувшись к текущему уровню к концу года, спрогнозировал руководитель отдела аналитики «Сравни.ру» Виктор Кузьмин. Тогда в ближайшие полгода средняя ставка на потребительские кредиты способна подскочить до 17%, на ипотеку ― до 11%. По оценкам аналитиков маркетплейса, сейчас этот показатель равен 13,8% и 8,5% соответственно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022