Пандемийная риск-премия: ипотека и потребкредиты для непривитых могут подорожать

В новом году россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, может ожидать неприятный сюрприз: отсутствие действительной справки о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости займа. Впрочем, единого мнения на этот счет пока нет даже внутри страхового сообщества, а некоторые представители гражданского общества и вовсе предлагают не создавать излишней финансовой нагрузки на тех, кто находится в уязвимом положении. Подробности — в материале «Известий».

Вопрос назрел

То, что кредитные организации могут поменять ставку для клиента в зависимости от того, согласен ли тот застраховать свои жизнь и здоровье на предполагаемый период обслуживания взятых на себя кредитных обязательств, вряд ли станет для кого-то сюрпризом. В Банке России объясняют, что кредитные организации зачастую сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки, но при этом они обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата. В последнем случае у банка есть полное право поднять процентную ставку.

— Страхование жизни и здоровья заемщика, имущества, передаваемого им в обеспечение своих обязательств, снижает риски банков, поэтому обычно они предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки, чем без страхования, — объясняет представитель регулятора. — Расходы же заемщиков в обоих случаях в среднем сопоставимые. Если взять кредит без страхования, то из-за часто более высокой ставки размер переплаты близок к сумме процентных платежей и стоимости страховки.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков объясняет существование такого механизма тем, что под любой кредит банк формирует резервы, и чем эти резервы больше, тем больше он вынужден делать ставку, чтобы расходы на выдачу такого займа покрывались.

— В инструкции ЦБ написано, что создавать эти резервы в меньшем объеме можно, если банк в качестве залога по кредиту принял документ о страховании жизни и здоровья, — объясняет Войлуков.

Как рассказал «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин, страхование при потребительском кредитовании и ипотеке имеет ряд существенных отличий, связанных с размером и сроком кредита. Подходы кредитных организаций и страховщиков будут сильно отличаться при кредите в 50 тыс. рублей сроком на шесть месяцев и ипотеке, заключаемой на 20–30 лет на сумму в несколько миллионов рублей.

Страховка от лжи

При заключении договора о страховании жизни и здоровья потенциального заемщика компания проводит андеррайтинг, в том числе медицинский. В большинстве случаев это сводится к необходимости заполнения небольшой декларации о здоровье, в которой нужно в том числе отметить наличие критических заболеваний.

— Наличие в анкете информации о ряде тяжелых и критических заболеваний может стать основанием для повышения страхового тарифа или сокращения страхового покрытия. Соответственно, умышленное сокрытие или указание заведомо недостоверной информации будет являться основанием для отказа в страховой выплате или расторжения договора страхования, — поясняет Виктор Дубровин.

Разумеется, страховой бизнес не может игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса, продолжающейся уже почти два года.

— Не могу назвать себя большим специалистом в страховой тематике, но вполне возможно, что даже те 2–3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен, — рассуждает Алексей Войлуков из Ассоциации банков России, добавляя, что страховщики будут принимать решение исходя из того, какими будут затраты на учет подобных вещей и насколько они потом повлекут за собой более точные оценки страховых рисков.

Виктор Дубровин наоборот отмечает, что пандемия или наличие прививки от коронавирусной инфекции с точки зрения изменения подходов к оценке рисков или андеррайтингу не оказывают влияние на потребительское и ипотечное страхование.

— Коронавирус с точки зрения негативных и трагических последствий в большей степени воздействует на людей в возрасте и/или с хроническими заболеваниями. Вопрос хронических заболеваний и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты, — говорит Дубровин.

Тем не менее, иной взгляд на ситуацию в страховом сообществе тоже есть. Так, директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахование» Денис Титов в беседе с «Известиями» заявил, что в первую очередь одним из результатов пандемии станет то, что с высокой долей вероятности будут внесены изменения в условия страхования, а именно: снизится максимальный возраст кандидатов, принимаемых на страхование без предварительного андеррайтинга, увеличится размер тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями. Вопрос о включении справки о вакцинации в процедуру андеррайтинга в компании также рассматривается.

Пандемийная риск-премия Фото: РИА Новости/Мария Девахина

— «АльфаСтрахование» потенциально рассматривает включение паспорта вакцинации в обязательные документы при индивидуальном согласовании договоров страхования. Окончательный размер страховой премии будет рассчитываться из совокупности факторов: наименование рисков, возраст, наличие и характер хронических заболеваний, наличие или отсутствие паспорта вакцинации, — сказал он «Известиям».

Назад в будущее

Если все страховщики в итоге закрепят подтверждение о вакцинации в списке обязательных документов при согласовании договора, клиентов, прошедших эту процедуру по старым правилам и уже обслуживающих длинные кредиты, нововведение не коснется.

В беседе с «Известиями» юристы подтвердили, что по общему правилу законы не имеют обратной силы, а значит, не затронут действующие страховые договоры, даже если условный закон, запрещающий страховать людей, не прошедших вакцинацию, появится в России.

— В нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке в нашей стране принятие закона, обязывающего страховые компании требовать от клиентов справку о вакцинации в процессе их проверки, теоретически возможна, — говорит управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. — Если же законопроект для страховых компаний всё же будет принят, исходя из принципов действия закона во времени обратной силы он иметь не будет и станет распространяться лишь на новых клиентов страховых компаний, а также на старых клиентов, оформляющих новые страховые продукты.

Пандемийная риск-премия Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

С этим мнением согласился и член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов, а адвокат Вячеслав Голенев уточнил, что и в случае, если элементом закона каким-либо образом станет и обязательство перезаключать все старые договоры на новых условиях, возникнет юридическая коллизия и такой закон не будет работать из-за конституционного принципа запрета на ограничения прав и свобод.

— Это противоречит и принципу свободы договора — его могут поменять только сами стороны, а если изменился закон, то, если он ухудшает положение участника гражданского оборота, на прошлое время он не распространяется, — объясняет Голенев.