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Свои люди — сочтемся: как защититься от родственников-неплательщиков

Эксперты рассказали, в каких случаях придется отдавать чужие долги
Фото: Depositphotos/sbartsmediagmail.com
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Свои люди — сочтемся: как защититься от родственников-неплательщиков
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2021-12-23 15:30:25
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Специалисты Службы судебных приставов разъяснили, как коллекторам следует взаимодействовать с лицами, так или иначе связанными с должниками. По правилам, сборщикам долгов для общения с сожителем, родственником или соседом заемщика нужно заручиться письменным согласием всех сторон. Ужесточение правил взыскания (вступили в силу в июле 2021 года) направлено в первую очередь на защиту окружения необязательных плательщиков по счетам. Но существуют ситуации, когда добропорядочные граждане становятся невольными заложниками необдуманных поступков своих близких. «Известия» вместе с экспертами разбирались, чем могут обернуться долги родни.

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«Совет да любовь» — традиционное пожелание молодоженам. Но в дальнейшей семейной жизни не всегда супруги обсуждают открытие кредитной линии в банке или покупку дорогостоящей вещи в кредит. Хотя стоило бы.

— Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав, — рассказывает «Известиям» Тимур Эшпулатов, член Ассоциации юристов России. — Однако на практике возникают случаи, когда описанные принципы не соблюдаются, а порой и грубо нарушаются. Начнем с того, что законом не предусмотрена обязанность одного из супругов давать согласие для получения кредита. Но установлена презумпция согласия одного из супругов на распоряжение общим имуществом. Поэтому муж или жена могут оформить кредит на себя, не предоставляя в банк согласия друг друга.

Свои люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он подчеркивает, что с ипотекой ситуация обстоит иначе.

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— Банки в этом случае привлекают второго супруга к оформлению в обязательном порядке. И это вполне обоснованно — и сумма займа большая, и срок выплаты тоже.

По его словам, если один из супругов не возвращает обычный потребительский кредит в установленном порядке, то банк вправе требовать денег от другого.

— Такая императивная норма предусмотрена законодательством. Однако это возможно лишь в том случае, если кредитные средства заемщик потратил на нужды семьи, а не в личных интересах (ч. 2 ст. 45 СК). Поэтому важно сохранять чеки от покупок, документы и прочее. Это следует из определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 3 марта 2015 г. № 5-КГ14-162.

Если же один из супругов знал о несогласии другого, то в этом случае сделка может быть признана недействительной (ч. 2 ст. 35 СК РФ, ст. 253 ГК РФ), говорит юрист.

Отдай по-братски

В Омской области на 22,5% выросло число обращений родственников и знакомых должников в Службу судебных приставов с жалобами на действия кредиторов и коллекторов, на виновных наложены штраф на общую сумму 6 млн рублей. В Петербурге за 11 месяцев по результатам рассмотрения 2,4 тыс. жалоб коллекторов оштрафовали за такие нарушение в общей сложности на 8 млн рублей. В Республике Алтай на коллекторов составили всего 14 протоколов за излишнюю навязчивость. Значительная часть таких нарушений связана с нападениями на родственников и коллег должников.

Свои люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В разъяснениях Службы судебных приставов для коллекторов указано, что контакт с третьими лицами, связанными с должником, коллектор вправе осуществлять лишь в случае, если у него имеется письменное согласие как должника, так и самого третьего лица. Однако из рекомендаций следует, что такое согласие необходимо лишь в тех случаях, когда речь идет о задолженность по кредитным договорам, заключенным после 1 июля 2021 года.

Не попасть в опись

Много спорных ситуаций возникает во время описи имущества должника, если в жилище с ним прописаны другие люди. Иногда пытаются изъять вещи, которые не принадлежат должнику.

— Только должник отвечает по своим обязательствам имуществом. Родственники не отвечают по обязательствам должника. При описи имущества указывается конкретное имущество, подробная детализация данного имущества и кому оно принадлежит, — объясняет Тимур Эшпулаев.

Перечень имущества, на который приставы не могут наложить арест, закреплен в ст. 446 ГПК. Этот перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит.

Чтобы избежать спорных ситуаций при описи имущества судебными приставами, юрист рекомендует подстраховаться.

— Во первых, следует подготовить документы, подтверждающие именно ваше право собственности (товарные чеки, договоры, платежи, банковские выписки и др.). Во-вторых, не хранить в открытом доступе ценные вещи, принадлежащие вам.

Свои люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Когда следует идти в суд

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В случае неправомерных действий приставов можно защититься двумя способами: в судебном и административном порядке.

— Предусмотрены меры предварительной защиты для административного истца, который оспаривает действие пристава. Так, суд вправе приостановить совершение оспариваемого действия. Нужно обратиться с ходатайством и обосновать, почему необходима данная мера, — поясняет юрист.

Он обращает внимание на укороченный срок обращения в суд для обжалования действий пристава — 10 суток со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Сто к одному

Случаев, когда кредитор действительно отказывается от того, чтобы взыскать свои деньги с заемщика, не более 1%, — пояснил «Известиям» Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

— Можно долго скрываться от звонков, визитов представителей кредитора, коллекторов, но максимум, чего таким образом добьется заемщик, — это суда и принудительного взыскания средств через судебных приставов, которые просто спишут деньги со счета в пользу кредитора. При этом будут очень сильно испорчена кредитная история и нервы как заемщика, так и его близких, особенно тех, кого он указывал как контактное лицо или с кем проживает. А испорченная кредитная история чревата тем, что человек впоследствии либо не сможет взять заем у банка, либо сможет, но по очень жестким условиям.

Свои люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Потери от каждой тысячи рублей, которую взыскали через суд, могут легко доходить до 10 тыс. при крупном займе в виде дополнительных процентов.

— Скрываться от кредитора — это не решение проблемы. Решение будет максимально неприятным для заемщика, вплоть до ареста имущества и его продажи с торгов, — говорит аналитик. — Проблема в том, что нельзя утверждать, что базовые знания в области финансовой грамотности здесь помогут — все негативные последствия гражданин сможет ощутить только после того, как в реальности пройдет хотя бы через часть из них. То же самое касается и банкротства — реклама преподносит эту процедуру как панацею от долгов, но по факту возможности после нее серьезно сужаются.

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