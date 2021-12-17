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Эксперт предупредил россиян о подорожании кредитов из-за решения ЦБ по ставке

Эксперт Беляев предупредил россиян о подорожании кредитов из-за решения ЦБ по ставке
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Повышение Центробанком ключевой ставки не поможет в борьбе с инфляцией, но приведет к подорожанию кредитов. Такое мнение высказал в пятницу, 17 декабря, эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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«Естественно, повысится кредит потребительский, причем повысится достаточно серьезно. Повысятся все ставки, которые имеют отношение к кредиту. Не только к людям, но и к промышленным предприятиям», — сказал в разговоре с телеканалом «360».

Эксперт добавил, что повысится ипотека, а также немного — ставки по депозитам.

«Еще больше затруднений у людей вызовет то, что повышенная ключевая ставка до 8,5% — она затрудняет практически до запретительного уровня работу промышленных предприятий, то есть компаний из сферы услуг и промышленности», — подчеркнул экономист.

Беляев считает, что людям придется на некоторое время отложить планы по повышению зарплат и созданию рабочих мест, а также придется подождать с развитием экономики и наполнением бюджета.

«Центробанк объясняет это тем, что пытается бороться с инфляцией. Инфляция, по его мнению, является самым крупным злом, которое может существовать и угрожать благополучию населения. Но дело в том, что у нас инфляция немонетарного характера. У нас корни инфляции кроются не в кредитно-денежной сфере, а в сфере организации торговли, других отраслей, где крупные компании диктуют свою волю и свое представление о ценах», — подчеркнул Беляев. Он добавил, что повышение ставки не отображается на инфляции в краткосрочной перспективе.

Ранее в этот день Банк России в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, передает RT. Ее повысили на 1 п.п., до 8,5%, — максимума с 2017 года.

Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ажиотажные покупки подорожавших товаров могут быть ошибочной стратегией, ведь в дальнейшем цены на эти товары могут снизиться, передает НСН.

Накануне решения регулятор опубликовал справку, из которой следует, что инфляционные ожидания населения остаются высокими.

13 декабря «Известия» опубликовали консенсус-прогноз, согласно которому крупнейшие банки ожидали повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%. По мнению аналитиков, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, регулятор должен «сделать кредит в экономике дороже и охладить потребительский и инвестиционный спрос». По мнению финансистов, рост ставок в экономике уже приносит свои плоды: потребкредитование замедляется, граждане стали наращивать сбережения на депозитах. Однако риски «раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса всё еще остаются».

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