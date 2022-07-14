Платежом дразнит: долги заемщиков и наследников вернут страховые компании

Заемщиков хотят обеспечить правовыми гарантиями. В случае гибели человека, оформившего кредит или ипотеку, банки будут требовать возврата долга не с наследников, а со страховой компании, если при оформлении договора в него были включены соответствующие услуги. Зачастую кредиторы пренебрегают обращением в страховые организации за выяснением деталей. При этом близкие заемщика даже не в курсе, что тот подумал наперед и включил страховку в сделку. В результате банки требуют деньги с правопреемников, что сродни незаконному обогащению. Подробнее — в материале «Известий».

Чей долг

При оформлении кредита человек может заключить с банком договор о страховании жизни и здоровья. Если заемщик умирает, становится инвалидом или теряет трудоспособность, страховая компания выплачивает кредит за него. Деньги получает банк, а не заемщик, поскольку именно банк прописан в договоре как выгодоприобретатель. Такие нормы закреплены в законе «О потребительском кредите (займе)». Однако это положение не всегда соблюдается кредиторами. Бывает так, что банки, зная о наличии гарантий, не указывают в иске страховые компании в качестве должников и спрашивают долг с правопреемников. Родственники заемщика в свою очередь могут просто не знать о страховой сделке. В Госдуме хотят устранить эту неопределенность и четко обозначить сроки обращения для банков.

Кредиторов обяжут предъявлять страховщику требование о возмещении долга и документы, подтверждающие признаки страхового случая. Это нужно сделать в течение срока, указанного в договоре страхования, при условии, если заемщик сам не потребовал возмещения от страховщика. Если же срок в договоре не указан, банк должен отправить требование в страховую компанию сразу, как только ему станет известно о страховом случае. Такой законопроект 13 июля внесла в Госдуму заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко («Единая Россия»).

Платежом дразнит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Таким образом, если кредит застрахован, первый, к кому должен обратиться банк, — это страховщик, — уточнила депутат в беседе с «Известиями». — Если страховой премии не хватает на погашение долга, возмещение остатка можно затребовать у наследников. Инициативу поддержал Союз страховщиков и Центральный банк.

По словам собеседницы, обычно банки пренебрегают процедурой, поскольку «проще обратиться к приставам, чтобы те взыскали долг с правопреемников, а не разбираться со страховыми». По сути происходило незаконное обогащение.

К слову, на недопустимость подобной практики со стороны банков ранее указал Верховный суд. Он удовлетворил жалобу наследников женщины, у которой была задолженность по кредитной карте на 57 тыс. рублей, включая проценты, штрафы и списания за страховку. С наследников взыскали всю сумму и госпошлину. Апелляция не помогла, тогда истцы дошли до Верховного суда. Он отправил дело на повторное рассмотрение.

Обязателен ли договор страхования

При оформлении кредита заемщик может самостоятельно заключить договор со страховой компанией, а может предоставить эту процедуру банку, согласившись на подключение к программе страхования.

Стоимость страховки обычно включена в кредит и достигает 10% от суммы займа, и, конечно, такую цену нельзя назвать обоснованной, считает адвокат Константин Ерохин. По его словам, обычно банк предлагает только одну или две аккредитованные компании, то есть фактически лишает заемщика возможности выбрать удобные для него условия страхования.

— Можно сказать, что подобная страховка — это дополнительный процент финансовой группы за выдачу кредита, так как обычно страховые компании входят с банком в один холдинг. Фактически у нас нет обязательного страхования жизни. Но на практике всё не так просто. В случае с добровольной страховкой, если заемщик отказывается от нее, то банк просто поднимает процентную ставку. Таким образом, действия банка автоматически подталкивают заемщика к ее получению, — подчеркнул эксперт.

Платежом дразнит2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правда, зачастую такая услуга является необходимой, поскольку договор займа может заключаться на длительный срок (например, при ипотеке), а значит, кредитор должен себя обезопасить , отмечает юрист адвокатского бюро «Сфера защиты» Андрей Лямзин.

При этом, получая кредит и подписывая документы, заемщик не всегда понимает, что заключает еще и договор страхования, особенно если речь идет о подключении к программе страхования , обращает внимание партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры» Алия Алтынбаева. Впоследствии при наступлении страхового случая, как правило, клиенты банка затрудняются однозначно ответить, заключали ли они договор страхования.

— Более того, если заемщик умер, то наследникам может быть неизвестно, в какой страховой компании был застрахован наследодатель. Порой родственники узнают и о кредите только после обращения к ним банка, — говорит эксперт.

Банки обращаются в страховые компании по остаточному принципу — если наследуемого имущества недостаточно для удовлетворения требований, добавляет собеседница.

— Однако подобное поведение можно смело назвать недобросовестным, — считает Алия Алтынбаева. — Получается, банк застраховал себя от возможных рисков, но взыскивает долг с наследников только потому, что так проще. При этом, как правило, дружественная аккредитованная банком страховая компания получает страховую премию, а выплату не производит из-за отсутствия обращения к ней банка.

Будущие изменения

Учитывая закредитованность населения, предложенный законопроект может защитить наследников заемщика, подтверждает Константин Ерохин. Однако стоит учитывать, что не все кредиты обеспечены подобным страхованием.

— В этой связи также можно прогнозировать, что банки будут пытаться настаивать на введении обязательного страхования жизни для всех кредитов, превышающих определенный порог по объему выданных средств, — предположил адвокат.

Платежом дразнит1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Единственная сложность заключается в том, что информация о наличии страховки будет храниться только у банков, отмечает Алия Алтынбаева. Проверить, действительно ли имелась страховка у заемщика или нет, будет сложно.

— Для этого, я считаю, необходимо вести общий для всех банков и страховых организаций реестр заключенных договоров страхования жизни по потребительским кредитам. И в случае возникновения спора между наследниками и банком суд мог бы запросить сведения не у заинтересованного в исходе спора банка, а у независимого источника такой информации, — заключила эксперт.