Нечаянные должники: защитит ли от мошенников самозапрет на кредиты

ЦБ РФ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов как онлайн, так и офлайн. В настоящее время соотвествующий законопроект проходит межведомственное согласование в Минфине, Госдуме и в других структурах. По новым правилам, банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. Если кредитор всё равно выдаст деньги, несмотря на их действие, он не сможет требовать погашения долга. Подробности — в материале «Известий».

Без вины закредитованные

В ЦБ констатируют рост числа жалоб на оформление кредитов и займов на россиян без их ведома и воли. Также фиксируется много случаев, когда под влиянием социальной инженерии человек самостоятельно переводит полученный кредит на счет мошенников. Предлагаемый ЦБ законопроект призван помочь защитить граждан от мошенников.

Уже с октября ЦБ РФ введет самозапрет на дистанционные способы получения кредитных продуктов (через приложения, сайты и т.д.). Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане производят онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Законопроект, который может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, предусматривает возможность устанавливать полный самозапрет на кредиты (как онлайн, так и офлайн), распространяющийся на все банки и МФО. Для этого надо будет зафиксировать запрет в своей кредитной истории.

Заместитель председателя правления ПАО Банк «Кузнецкий» Вадим Власов констатирует, что в настоящее время данные паспортов и реквизиты карт весьма доступны в интернете. Вследствие этого становятся возможными разного рода мошеннические действия, в том числе и оформление «фиктивных кредитов». Многие банки сопровождают выдачу кредита обязательной многоступенчатой процедурой идентификации клиента. В нее входит сверка оригиналов документов, удостоверяющих личность, а также личная подпись договора в присутствии сотрудника банка и т.д. Однако есть и те, кто не проводит подобные проверки.

Нечаянные должники 1 Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

— Предлагаемая ЦБ инициатива снизит мошеннические риски в случаях компрометации личности и выдачи кредитов, например, через интернет-каналы с упрощенной процедурой аутентификации, таких как онлайн-МФО, рассрочка на маркетплейсах и других, — говорит начальник управления статистического анализа банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев. — Однако сегодня большая часть мошеннических атак приходится на долю социальной инженерии. В этих случаях данная инициатива может оказаться не столь эффективна, так как велика вероятность, что клиент сам раскроет мошенникам свои данные для снятия запрета на выдачу кредитов.

Предлагаемая схема работы в дальнейшем минимизирует количество инцидентов, связанных с незаконным оформлением кредитов, инициированных мошенниками. Правда, когда клиент лично решит оформить заем, срок его получения может быть увеличен от двух и более дней, отметил заместитель председателя правления КБ «Стройлесбанк» Александр Расковалов.

Несмотря на то что самозапрет в кредитной истории усложнит возможность мошеннических действий, полной гарантии защиты он не даст. Мошенники всё равно будут пытаться получить доступ к личному кабинету физического лица посредством методов социальной инженерии, полагает директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев.

Имущество под угрозой

Инициатива может снизить риски мошенничества, но необходимо доработать защиту учетных записей на ЕПГУ («Госуслуги»). Чтобы усилить систему безопасности, можно сделать идентификацию не однофакторной, а как минимум двухфакторной, предлагает директор «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (СРО «НАПКА») Борис Воронин.

— Важно, чтобы в нормативном документе был прописан механизм действия запрета, — говорит директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. — На банки, в частности, ложится дополнительная нагрузка на проверку отсутствия такого запрета перед выдачей кредита и очень жесткие последствия (запрет на требование погашения долга). Поставить такой запрет потенциальный заемщик может в период до выдачи кредита и после проверки банком наличия/отсутствия запрета.

Нечаянные должники_3 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

При этом предусмотренные последствия для кредитора могут привести к злоупотреблению данным правом со стороны заемщиков, отмечает эксперт. Необходимо ограничить последствия применения такой меры в зависимости от типа кредита. Например, применять только для онлайн-кредитования на потребительские нужды, считает банкир. Всё дело в том, что по залоговым видам кредитов (ипотека, автокредиты) предусмотрено оформление на заемщика не только кредитных обязательств, но и имущества.

Для защиты от мошенников к предлагаемым нововведениям необходимо добавить информирование граждан о запросах об их данных в Бюро кредитных историй (БКИ), замечает автор проекта «Мошеловка», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Евгения Лазарева. Это не только позволит следить за чистотой кредитной истории, но и может предотвратить сам факт мошенничества. Кредитор может ее запрашивать и по мошеннической заявке.

Важно проработать техническую сторону вопроса в новом законе — уточнить порядок взаимодействия банков и БКИ в части проверки актуальности таких самоограничений от граждан на момент выдачи кредита, а не на момент рассмотрения кредитной заявки, отмечает начальник управления кредитных продуктов ПСБ Рустам Рафиков.

— Инструмент «самоограничений» трудно оценить как эффективный способ защиты от кибермошенничества, так как при проникновении мошенника в личный кабинет на «Госуслугах» можно снять и поставить любые галочки, — говорит руководитель направления корпоративного управления и внутреннего контроля ГК Eqvanta Александра Новицкая. — Если же не предусмотреть возможность обращения в БКИ за проставлением/снятием таких самоограничений через сайт кредитора, то это лишит всех клиентов, не имеющих подтвержденную запись на «Госуслугах», возможности как пользоваться этим инструментом, так и получать финансовые услуги.

Таким образом, для реальной защиты заемщиков от мошенников необходимо внедрять соответствующие стандарты информационной безопасности для кредиторов, а обязательным условием статуса подтвержденной записи на «Госуслугах» сделать двухфакторную идентификацию.

Новый механизм, который позволит проверять клиентов на ограничение, должен быть еще и в «рабочем» состоянии, добавляет гендиректор ММК Creditter Игорь Смирнов. Например, сейчас финансовые организации ограничены в возможности проверять паспорта новых клиентов через Минцифры. Компании испытывают трудности при реализации процедуры УПРИД (удаленная упрощенная идентификация клиентов). И эти проблемы длятся уже несколько месяцев, жалуются финансисты.

Нечаянные должники 2 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Если идея законопроекта состоит в том, чтобы МФО выступали в качестве «агрегатора» для БКИ, то это механизм новый и на данном этапе сложно дать оценку по скорости реализации процесса и его влиянию на уровень мошенничества, — рассуждает председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. — Есть вопрос к скорости внесения в реестр добровольных отказов от получения кредитов. Если клиент оформил заем и сразу пишет заявление на отказ, то кредитор неминуемо будет в этом случае страдать. Поэтому очень важно, как будет отлажен новый механизм.

По мнению гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, следует активнее стимулировать интерес населения к кредитным отчетам, а параллельно прививать цифровые навыки, ведь воспользоваться доступом к кредитной истории через портал госуслуг при всей простоте процесса сможет далеко не каждый пользователь портала.

Есть и технический нюанс: обновление информации в кредитной истории граждан может идти до трех суток. В среднем на этот процесс требуется примерно сутки. Здесь, по словам банкиров, нужен автоматизированный высокоскоростной механизм установки и снятия запрета, иначе многие заемщики, которым срочно нужны средства, рискуют потерять время. Как показывает практика онлайн-займов, в некоторых ситуациях скорость получения денег — это критически важно.

Ко всему прочему, гендиректор Moneyman Сергей Весовщук предлагает реализовать возможность подключения ограничения через единую точку входа и сразу для всех финансовых организаций, желательно онлайн, без личного присутствия.