Оплатный долг: услуги рассрочки могут приравнять к потребкредитам

Для регулирования BNPL-сервисов (buy now pay later, покупай сейчас — плати позже) в России рассматривают возможность сближения потребительского кредитования и услуги рассрочки в законодательстве. Об этом «Известиям» сообщили в Центробанке. Регулятор также планирует обязать такие платформы передавать все сведения в бюро кредитных историй (БКИ). Но в Ассоциации банков России считают, что BNPL — это не кредитный продукт и под регулирование и надзор ЦБ он не должен напрямую подпадать. Эксперты же говорят о целесообразности введения контроля в новом сегменте.

Взять под контроль

Осенью 2021 года регулятор разослал банкам и МФО информационное письмо, в котором предостерег их от участия в схемах с недобросовестной рассрочкой на покупку товаров. В ноябре стало известно, что Центробанк готовит предложения по регулированию BNPL-сервисов, но эта работа была приостановлена в связи с необходимостью реализации более срочных антикризисных решений, пояснили в ЦБ. Теперь же, считает регулятор, целесообразно ее возобновить.

Справка «Известий» BNPL-сервисы предоставляют потребителям возможность оплатить покупку равными частями в течение небольшого периода времени. Сегмент BNPL стал набирать популярность в России в период пандемии. На этом рынке сейчас работают «Тинькофф» («Долями»), Совкомбанк («Частями»), «Яндекс» («Сплит»). 16 июня Сбербанк запустил аналогичный сервис — «Плати частями». В РФ деятельность таких сервисов пока не регулируется. Чаще всего россияне предпочитают оплачивать частями одежду, обувь, товары для детей, автомобилей и дома.

Для выработки новых мер анализируется международный опыт регулирования BNPL-сервисов, рассказали «Известиям» в ЦБ. В частности, рассматриваются существующие зарубежные практики продажи потребителям товаров и услуг с рассрочкой платежа, а также возможные уязвимости и риски развития таких сервисов. Это позволит выработать подходы к предполагаемому дополнительному регулированию нового сегмента рынка в РФ, подчеркнули в регуляторе.

Оплатный долг1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как указали в Центробанке, риском приобретения товара с помощью BNPL-сервиса может стать отсутствие договора потребкредита, которое лишает гражданина ряда значимых прав и гарантии. Например, в части передачи долга сторонним компаниям и предельных значений штрафов за просроченную оплату. А отсутствие данных о подобных обязательствах в БКИ не дает возможности профессиональным кредиторам правильно оценить долговую нагрузку граждан и их кредитоспособность при обращении за займом, резюмировали в ЦБ.

Не альтруисты

В Ассоциации банков России «Известиям» заявили, что BNPL — это не кредитный продукт. Поэтому под регулирование и надзор со стороны Центробанка он напрямую попадать не должен, отметил вице-президент Ассоциации Алексей Войлуков. Он добавил, что возникающие обязательства клиентов сервисов, предоставляющих рассрочку на покупку того или иного товара, не должны аккумулироваться в БКИ. Поскольку в этом инструменте нет процентов, как в некоторых банковских, а также какого-либо кредита и соответственно классической финансовой долговой нагрузки, пояснил специалист.

— В предложении услуг рассрочки на товары без процентов участвуют три стороны — ритейлеры, банки и платежные систем, которые отнюдь не альтруисты, — обратил внимание Алексей Войлуков. — Их интерес заключается в завоевании лояльности клиента, долгосрочном сотрудничестве с ним и предложении ему другого товара или услуги компании.

По мнению же президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, наличие регулирования важно практически для всех финансовых услуг, и BNPL не исключение. Если и развивать инструмент, то только с понятными и прозрачными правилами игры: клиенту необходимо понимать, что его права защищены. Эксперт добавил, что пока в Ассоциации вопрос развития подобных сервисов не обсуждался.

Оплатный долг2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Известия» направили запросы в пресс-службы «Тинькофф», Совкомбанка и «Яндекса» относительно будущих регуляторных мер и их участии в обсуждениях. В компаниях оперативно не ответили. Также «Известия» спросили крупных ритейлеров, бренды одежды и обуви о работе с BNPL-сервисами, спросе на этот фининструмент со стороны россиян.

Оставить нельзя, регулировать

BNPL-сервисы — относительно новый для российского рынка инструмент, подчеркнул руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями Kept (ранее KPMG в России. — «Известия») Вугар Алиев. Этот продукт обладает большим количеством признаков кредитования, к поэтому Центробанк должен его регулировать, констатировал финансист.

Продукт BNPL по экономической сущности можно описать как POS-кредитование (вид потребкредита, оформляемый в торговых точках. — «Известия») с льготным периодом, или упрощенную карту рассрочки, согласен младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Он отметил: при выходе на просрочку по BNPL будут начисляться штрафы, поэтому, несмотря на невысокие суммы покупок, повышенные взыскания и отсутствие контроля в целом могут причинить потребителю значительный материальный ущерб.

Оплатный долг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В том, что регулирование в сегменте BNPL нужно, уверен и вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Оглядываясь на зарубежный опыт, а именно США и Австралии, можно сказать, что опасения ЦБ вполне оправданны, утверждает он. Например, в 2021-м власти Калифорнии обвинили подобный сервис — Afterpay — в сборе процентов более чем с 640 тыс. граждан по сделкам, которые на самом деле были «незаконными займами». В результате урегулирования компания вернула потребителям $900 тыс.

Контролировать BNPL-сервисы целесообразно только с точки зрения защиты потребителей, чтобы они четко представляли собственные риски и соизмеряли свои возможности по оплате в будущем, полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Говоря о возможных мерах, он допустил введение требования для таких платформ — направлять данные в БКИ.