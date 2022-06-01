Не договорили о цене: из банковских предложений о кредитах исчезли процентные ставки

В текстах обновленных рекламных рассылок «Сбера» теперь указывают только сумму, на которую может рассчитывать клиент, и сроки действия акции. SMS с предложением взять кредит теперь приходят без указания процентной ставки. Станет ли такая практика повсеместной и повлияет ли на количество обращений — в материале «Известий».

Не все заметят

Свое решение представители «Сбера» объясняют действиями Центробанка, который внепланово понижает или (как было в феврале) резко повышает ключевую ставку. Напомним, на данный момент этот показатель равен 11%.

Резкое изменение ставки в последние три месяца приводило к пересмотру ставки до фактического заключения договора. «Сбер» столкнулся с многочисленными жалобами на ухудшение условий по ипотечным кредитам. В новых условиях банки решаются на замалчивание ставки в рекламных рассылках, а также на собственных сайтах.

За последние годы финансовая грамотность россиян растет, но, к сожалению, очень невысокими темпами, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Большинство клиентов, которые откликаются на предложения рассылки, вообще не задумываются о переплате. Многие не считают ее и в момент подписания договора — достаточно знать сумму ежемесячного платежа.

По оценке эксперта, у банков, которые поддержат такую практику, заметно поубавится маркетингового инструментария.

Не договорили о цене Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Так, например, без упоминания кредитной ставки сложно употребить такой прием манипулирования, как «кредит по цене двух чашек кофе в день» — в принципе действенной, но вводящей в заблуждение формуле , — говорит она.

«Сбер» в последние годы переквалифицировался в IT-компанию и позиционирует себя как лидер отрасли.

— Следовательно, на «Сбер» ориентируются ближайшие конкуренты и банки-«малыши», и вскоре подобные тексты рассылок станут нормой, — прогнозирует Макаренко.

Отложенный спрос

В последние три месяца после резкого поднятия ключевой ставки потребительский спрос на кредиты упал. Но с понижением показателей рынок кредитования будет оживать, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Действует фактор отложенного спроса. Все, кому нужны деньги, отправятся за ними в банк сейчас или чуть позже, кредитные ставки перестают кусаться. Ожидаем резкий всплеск кредитования, — добавляет эксперт.

Аналитик подчеркивается, что это мнение подтверждает статистика по рекордной выдаче кредитных карт россиянам.

— Только в апреле выдано более 50 млн кредитных карт. Из них просрочка допущена по 2,9 млн карт. По-видимому, сам факт получения первостепеннее мысли о том, как выплачивать деньги, которые оказались не бесплатными. При получении предложения люди смотрят на возможность взять деньги, а не на ставку или переплату, — резюмирует Косарева.

Не договорили о цене Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

До осени устаканится

Рассылаемые предложения по потребительским кредитам, как правило, действительны в течение определенного срока, напоминает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Учитывая сильные изменения процентных ставок в стране в последние месяцы вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, указываемые в предложении кредитные ставки вполне могли становиться неактуальными еще во время срока его действия. Видимо, поэтому «Сбер» и еще несколько банков решили убрать ориентиры по ставкам, — поясняет он.

По мнению эксперта, это явление носит временный характер.

— Скорее всего, после стабилизации финансовых условий в стране эта информация вернется в кредитные предложения банков, — говорит он.

На фоне роста ставок и спровоцированного санкциями экономического шока ситуация с кредитованием в РФ ухудшилась, полагает собеседник «Известий».

— В частности, по данным ЦБ РФ, портфель потребительских кредитов российских банков за март-апрель сократился почти на 4%. Снижение кредитных ставок вслед за ключевой ставкой будет способствовать некоторому увеличению спроса на потребительские займы. Но на быстрое восстановление рассчитывать, вероятно, не приходится. В условиях повышенной экономической неопределенности граждане, на мой взгляд, будут осторожно подходить к наращиванию своей долговой нагрузки. В свою очередь, в связи с повышенными кредитными рисками банки продолжат предъявлять более жесткие требования к заемщикам. Вероятно, какого-то значимого восстановления в этой сфере стоит ждать лишь осенью, когда станет более или менее понятно, что происходит с экономикой, а банки и заемщики постепенно адаптируются к новой реальности. Динамика кредитных и депозитных ставок будет в значительной степени определяться траекторией ключевой ставки ЦБ РФ. Я полагаю, что осенью они вполне могут опуститься до уровней, наблюдавшихся до начала спецоперации России на Украине, — рассуждает Додонов.

Не договорили о цене Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Учет рисков

Перезапуск и оптимизация под текущие условия кредитных программ банками объясняется корректировкой риск-политики, а также определением новых тарифов, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

— За последние три месяца общий фон и операционная среда менялись стремительно, что вынуждало банки оперативно обновлять параметры кредитов. Соответственно, содержание оповещения клиентов о предлагаемых условиях кредита может быстро потерять актуальность. Согласно публикуемым данным Банка России, необеспеченное розничное кредитование после роста (+1,2%) в феврале 2022 снижается второй месяц подряд. В марте и апреле сокращение составило около 2% ежемесячно год к году, — уточняет он.

По мнению эксперта, сокращение объема выдач кредитных продуктов физическим лицам в марте-апреле вызвано отсутствием спроса со стороны населения из-за высокого уровня ключевой и соответствующими кредитными ставками, а также неопределенностью с макроэкономической ситуацией и последовавшим ужесточением риск-политик банков.

— При этом по мере снижения ключевой ставки уровень ставок по кредитам начал постепенно снижаться, что должно найти отражение в росте объема выдач в ближайшие месяцы. При отсутствии новых шоков и при дальнейшем снижении ключевой ставки и стабилизации макроэкономической ситуации рост выдач должен показывать нарастающую положительную динамику , — подытоживает Бородулин.

Не договорили о цене Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Издержки бюрократии

ЦБ РФ так быстро снижает ключевую ставку, что специалисты по маркетингу «Сбера» не успевают обновлять информационные материалы, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Это локальная проблема «Сбера», где, видимо, осталась долгая система согласования рекламных материалов. А принятое решение ускоряет этот процесс, — объясняет аналитик.

По мнению эксперта, у других банков такой проблемы нет.

— Большинство других банков в состоянии заранее готовить маркетинговые материалы, с заложенными в них ставками по кредитам. На этом часто строится способ привлечения физлиц. Когда у других банков есть от одной до двух недель, перед тем как среагирует «Сбер», — добавляет он.

После повышения ключевой ставки до 20% кредитование обвалилось на 50–90%, напоминает собеседник издания.