Ставкам вопреки: россияне вновь начали интересоваться кредитами

В апреле и мае спрос на кредитные продукты начал восстанавливаться , рассказали «Известиям» в крупных банках. Количество заявок на потребзаймы увеличилось в 1,5–3,5 раза, а на ипотеку — в 2–4 раза в зависимости от организации. Объемы выдач по жилищным кредитам выросли на 41–76%: такие показатели простимулированы госпрограммами. В дальнейшем при отсутствии новых шоков и при стабилизации экономики рост выдач увеличится, но даже при благоприятном сценарии достичь уровня 2021-го вряд ли удастся , уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Наметилась активность

Рост спроса отмечается по всем программам кредитования, включая ипотечные, рассказали в Сбербанке. Это объясняется как сезонным фактором, так и улучшением условий финансирования . В ПСБ отметили: в апреле на первом месте по популярности у заемщиков была ипотека с господдержкой, а в мае значительно возрос интерес физлиц и к программам вторичного рынка. Количество заявок увеличилось более чем в четыре раза, по госпрограмме — вдвое . По потребительским ссудам с начала мая число заявок выросло в два раза, тогда как в прошлом месяце заемщики реже интересовались этим продуктом, добавили в банке.

Снижение ключевой в апреле и корректировка условий сразу же отразились на потребительской активности, рассказали в ВТБ.

Ставкам вопреки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— В первой половине мая клиенты оформили около 210 тыс. заявок на кредиты наличными и свыше 21 тыс. на автозаймы, что в 1,5 раза превышает результаты за аналогичный период апреля . Также зафиксирован двукратный рост спроса и на ипотеку, — отметили в банке. — Кредиты оформляют для отпуска, ремонта, покупки мебели, техники и других целей.

Фиксируется восстановление объема выдач потребзаймов, карт рассрочки и ипотеки, но не автокредитов , поделились в Совкомбанке. Количество выдач жилищных ссуд в апреле выросло на 48% по сравнению с мартом, а объем — на 58%. По программам с господдержкой — на 16 и 41% соответственно, уточнили в организации. По ипотеке объем выдач по итогам апреля утроился по отношению к марту этого года, добавили в МКБ. А по нецелевым займам число заявок выросло на 17%.

Прирост в апреле объемов ипотечного кредитования относительно марта текущего года составил 76% , что связано с реализацией отложенного спроса, накопленного за январь–март, отметили в Абсолют Банке. А по итогам первых недель мая видна возрастающая динамика, продолжению которой будут способствовать не только ставки ниже уровня инфляции, но и госпрограммы, указали в организации. Рост спроса на ипотеку на 40% наблюдают в «Зените».

В «Открытии» в апреле наблюдали увеличение спроса на все кредитные продукты и в мае эта тенденция сохраняется, сказали в банке. По их данным, количество заявок на займы наличными в прошлом месяце по сравнению с мартом повысилось на 40%, а объем выдач — вдвое. Рост заявок на потребкредиты и их выдачу фиксируют в УБРиР, крымском РНКБ и «Санкт-Петербурге».

По предварительным данным за апрель, уровень одобрения заявок по большинству продуктов остался довольно низким, кроме кредиток , уточнили в БКИ «Эквифакс». Поэтому рост выдач отмечается только по картам, а также наличным займам, их количество в апреле по сравнению с мартом увеличилось на четверть.

Ставкам вопреки Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

По данным финансовой платформы «Юником24», в мае наблюдается высокий интерес граждан к кредитам. В первой половине этого месяца спрос на ряд продуктов перекрыл общие показатели апреля, отметил гендиректор сервиса Дмитрий Африканов. Наибольший приток зафиксирован в сегменте потребкредитов, который за 14 дней покрыл 60% общего показателя апреля, автокредитов — 78%, ипотеки — 73%. Интерес к кредиткам остался на аналогичном уровне, подытожил он.

Всё еще высоки

Рост востребованности кредитных продуктов со стороны населения может объясняться традиционным увеличением сезонных расходов на фоне отложенного спроса, возникшего из-за повышения ставок по займам , поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По его мнению, отчасти спрос может быть спровоцирован тем, что в условиях значительного роста цен на товары граждане вынуждены прибегать к кредитам для поддержания уровня потребления, несмотря на достаточно высокие ставки .

Пока рано говорить о восстановлении рынка розничного кредитования до прошлогоднего уровня, несмотря на рост клиентской активности, подчеркнули в ВТБ: быстрая смена «заградительных» ставок помогла преодолеть стагнацию рынка, но для многих заемщиков они всё еще остаются высокими. Выдачи пока не вернулись к цифрам 2021-го, отставание примерно в 1,5 раза, констатировали в «Санкт-Петербурге».

— В ближайшие месяцы рынок залогового кредитования останется на низком уровне, а необеспеченного продемонстрирует некоторый рост, — полагает гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Ставкам вопреки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Точкой роста в 2022-м скорее станет льготная ипотека за счет существенного расширения субсидируемых государством программ , уверен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, при отсутствии новых шоков, поэтапного снижения ключевой ставки и стабилизации макроэкономической ситуации рост выдач по всем сегментам будет увеличиваться, однако даже при благоприятном сценарии достичь уровня 2021-го в розничном сегменте вряд ли получится.

Банки после внеочередного снижения Центробанком ключевой ставки на 3 п.п., до 11%, планируют скорректировать в ближайшее время условия по кредитным продуктам. О таких планах «Известиям» сообщили в ВТБ, «Открытии», «Зените», Совкомбанке, УБРиР, Абсолют Банке и ДОМ.РФ. В МКБ также не исключили изменения, а в Росбанке, «Хоум Кредите» и «Русском стандарте» сказали, что будут следить за конъюнктурой рынка.

Сейчас, по данным банков, ставки на потребкредиты начинаются от 9,9–15,9%, госипотеку — от 5,5%, по их собственным программам — от 9,3–15,8%, автозаймам — от 9,3–16,9%, кредиткам — от 39,9% .

В пресс-службе ЦБ не ответили на запросы «Известий» о восстановлении кредитного рынка. При этом в данных регулятора говорится, что необеспеченное потребительское кредитование сжималось два месяца подряд: в апреле сокращение составило 1,8% против 1,9% в марте. Зафиксировано и небольшое уменьшение ипотечного портфеля, в том числе и по льготным программам.