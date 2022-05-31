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Судебная поддержка: частные инвесторы готовят миллионные иски к брокерам

На какой исход они могут рассчитывать
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Simon Belcher
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Более сотни частных инвесторов готовятся судиться с брокерскими организациями, узнали «Известия», изучив сообщения в профильных Telegram-чатах. Первые иски могут подать уже в конце лета, а их суммы способны превысить 10 млн рублей. Большинство проблемных кейсов касаются ВТБ, Альфа-банка и Россельхозбанка. Массовые иски должны спровоцировать профучастников решить проблему в досудебном порядке, считают опрошенные «Известиями» юристы, однако выиграть процесс больше шансов у кредитных организаций, чем у граждан.

У одних 1 млн, у других — больше 10

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Крупные банки с брокерской лицензией в марте-апреле 2022 года, попав под американские санкции, потеряли возможность управлять иностранными активами своих клиентов. В результате их брокерские подразделения начали переводить счета, на которых хранились акции иностранных компаний, в другие организации. Однако «миграция» портфелей от одной компании к другой создала немало проблем, вынудив некоторых частных инвесторов готовить обращения в суд для защиты своих прав и компенсации потерь.

«Известия» ознакомились с претензиями к брокерам инвесторов-физлиц в Telegram-чатах, созданных по каждому банку отдельно, и пообщались с некоторыми из них. Большинство кейсов касаются действий брокерских подразделений ВТБ, Альфа-банка и Россельхозбанка. Количество участников этих групп превышает 13 тыс. человек.

Сейчас брокеры заявляют, что ищут решение проблем инвесторов, но по факту ими ничего еще не предпринято, рассказала создатель Telegram-чатов «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко. По ее словам, сложившаяся ситуация подрывает доверие к финрынку, так как проблемы коснулись множества частных инвесторов, которые копили годами, инвестировали и в моменте потеряли свои деньги.

судебная поддержка
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нам известно, что обращаться в суды с жалобой планирует около 100 человек — участников групп. Первые иски могут быть уже в конце лета – начале осени. Суммы предъявляемых исков зависят от объема портфеля: у одних 1 млн рублей, у других — больше 10 млн, — поделилась она. — С другой стороны, несмотря на то что проблема актуальна для многих, из-за сложности и дороговизны судебных процедур, не думаем, что многие дойдут до подачи иска.

Чаще всего жалобы касаются ВТБ в части упущенной выгоды в связи с закрытием торгов с 1 по 25 марта, когда они проходили на СПБ Бирже. Но брокер не давал возможности проводить сделки и торговать иностранными акциями, когда это еще было возможно и до наложения на него санкций, уточнила Дарья.

— Также есть претензии и к Альфа-банку. По его вине остались не переведены к другим брокерам клиенты, которые вовремя подавали поручения на осуществление этой операции. При этом банк отказал в переводе из-за собственных проблем: сотрудники забывали передавать поручения в офисе. Кроме того, инвесторы могут лишиться вычетов по ИИС из-за отсутствия четкой и понятной инструкции, — отметила Дарья Прохоренко. — Брокер не дает физлицам закрыть такие счета, чтобы уложиться в 30-дневный срок, но и сам не торопится их закрывать клиентам.

судебная поддержка1
пользователь банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Участник Telegram-чата поделился с «Известиями», что готовит исковое заявление в суд против РСХБ. Другой пользователь — Ирина поделилась, что написала заявление в отделение банка на возврат незаконно списанной комиссии за вывод средств. Она добавила, что затем напишет претензию в досудебном порядке и далее обратится в суд.

Уже подал претензию, готовит жалобу в Центробанк и подумывает над иском против ВТБ на 400 тыс. рублей Михаил из Ижевска. Причина обращения в суд — в задержке перевода ценных бумаг к другому брокеру, перевода на неторговый раздел и неустойке по нарушению регламента о закрытии ИИС, резюмировал он. Москвичка Наталья также рассказала о трудностях перевода ИИС из «Альфы» к другому брокеру. Она уточнила, что подала заявление о закрытии счета в установленный срок, однако банк не произвел процедуру вовремя, и теперь ей грозит пени за наличие двух инвестсчетов одновременно более месяца.

«Известия» запросили пресс-службы ВТБ, РСХБ и Альфа-банка о количестве полученных жалоб от бывших и действующих клиентов и возможных решениях с их стороны. Запросы также направлены в ЦБ и Арбитражный суд Москвы. В НАУФОР отказались от комментариев.

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ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Серьезные масштабы

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В текущей ситуации оценить объем требований инвесторов достаточно сложно, сказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он пояснил, что споры с брокерами относятся к подведомственности судов общей юрисдикции, у которых нет централизованной картотеки, где можно было бы единовременно увидеть все подобные иски. Однако, учитывая количество таких инвесторов, можно предположить, что масштабы проблемы довольно серьезные, добавил эксперт.

Если переход из ВТБ в «Альфу», который проводился централизованно после введения санкций на первый банк, прошел более-менее гладко, то затем россияне стали сталкиваться с отказом менеджеров от объяснений и с отсутствием доступа клиентов к своим брокерским счетам, замечает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. По его словам, до сих пор далеко не все бумаги из «Альфы» дошли до других брокеров и это обстоятельство может в итоге довести разозленных инвесторов до суда.

— Тем более учитывая, что американский рынок до прошлой недели падал почти два месяца подряд, инвесторы вполне могли не успеть закрыть позиции, как планировали, а по факту — это убыток из-за брокера, — указал он.

судебная поддержка3
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Учитывая сообщения в Telegram-чатах, если дела и есть, они еще не сформированы, а требования не предъявлены в судебном порядке, добавил юрист «Легес Бюро» Евгений Пантазий: нужно ждать дальнейшего развития событий.

По словам Владимира Кузнецова, в подобных спорах, скорее всего, суды пойдут навстречу банкам, поскольку, переводя акции на счета других брокеров, они действовали в пределах регулирования ЦБ. А исход дела будет зависеть от наличия в их действиях вины в блокировке инвестиций, доказать которую будет довольно сложно, подчеркнул эксперт, добавив, что суды рассматривают единичные иски 3–6 месяцев, коллективные — восемь.

Вместе с тем эксперт подчеркнул: сказать, что подобные иски бесполезны, нельзя. Требования инвесторов, а также их фактическое массовое обращение в суд должны возыметь серьезный эффект, считает Владимир Кузнецов: благодаря этому есть шанс урегулирования споров без суда, оно для брокеров дешевле.

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