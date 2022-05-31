Судебная поддержка: частные инвесторы готовят миллионные иски к брокерам

Более сотни частных инвесторов готовятся судиться с брокерскими организациями , узнали «Известия», изучив сообщения в профильных Telegram-чатах. Первые иски могут подать уже в конце лета, а их суммы способны превысить 10 млн рублей . Большинство проблемных кейсов касаются ВТБ, Альфа-банка и Россельхозбанка. Массовые иски должны спровоцировать профучастников решить проблему в досудебном порядке, считают опрошенные «Известиями» юристы, однако выиграть процесс больше шансов у кредитных организаций, чем у граждан.

У одних 1 млн, у других — больше 10

Крупные банки с брокерской лицензией в марте-апреле 2022 года, попав под американские санкции, потеряли возможность управлять иностранными активами своих клиентов. В результате их брокерские подразделения начали переводить счета, на которых хранились акции иностранных компаний, в другие организации. Однако «миграция» портфелей от одной компании к другой создала немало проблем , вынудив некоторых частных инвесторов готовить обращения в суд для защиты своих прав и компенсации потерь.

«Известия» ознакомились с претензиями к брокерам инвесторов-физлиц в Telegram-чатах, созданных по каждому банку отдельно, и пообщались с некоторыми из них. Большинство кейсов касаются действий брокерских подразделений ВТБ, Альфа-банка и Россельхозбанка. Количество участников этих групп превышает 13 тыс. человек .

Сейчас брокеры заявляют, что ищут решение проблем инвесторов, но по факту ими ничего еще не предпринято, рассказала создатель Telegram-чатов «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко. По ее словам, сложившаяся ситуация подрывает доверие к финрынку, так как проблемы коснулись множества частных инвесторов , которые копили годами, инвестировали и в моменте потеряли свои деньги.

судебная поддержка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Нам известно, что обращаться в суды с жалобой планирует около 100 человек — участников групп. Первые иски могут быть уже в конце лета – начале осени . Суммы предъявляемых исков зависят от объема портфеля: у одних 1 млн рублей, у других — больше 10 млн , — поделилась она. — С другой стороны, несмотря на то что проблема актуальна для многих, из-за сложности и дороговизны судебных процедур, не думаем, что многие дойдут до подачи иска.

Чаще всего жалобы касаются ВТБ в части упущенной выгоды в связи с закрытием торгов с 1 по 25 марта, когда они проходили на СПБ Бирже . Но брокер не давал возможности проводить сделки и торговать иностранными акциями, когда это еще было возможно и до наложения на него санкций, уточнила Дарья.

— Также есть претензии и к Альфа-банку. По его вине остались не переведены к другим брокерам клиенты, которые вовремя подавали поручения на осуществление этой операции . При этом банк отказал в переводе из-за собственных проблем: сотрудники забывали передавать поручения в офисе. Кроме того, инвесторы могут лишиться вычетов по ИИС из-за отсутствия четкой и понятной инструкции, — отметила Дарья Прохоренко. — Брокер не дает физлицам закрыть такие счета, чтобы уложиться в 30-дневный срок, но и сам не торопится их закрывать клиентам.

судебная поддержка1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Участник Telegram-чата поделился с «Известиями», что готовит исковое заявление в суд против РСХБ . Другой пользователь — Ирина поделилась, что написала заявление в отделение банка на возврат незаконно списанной комиссии за вывод средств. Она добавила, что затем напишет претензию в досудебном порядке и далее обратится в суд.

Уже подал претензию, готовит жалобу в Центробанк и подумывает над иском против ВТБ на 400 тыс. рублей Михаил из Ижевска . Причина обращения в суд — в задержке перевода ценных бумаг к другому брокеру, перевода на неторговый раздел и неустойке по нарушению регламента о закрытии ИИС, резюмировал он. Москвичка Наталья также рассказала о трудностях перевода ИИС из «Альфы» к другому брокеру. Она уточнила, что подала заявление о закрытии счета в установленный срок, однако банк не произвел процедуру вовремя, и теперь ей грозит пени за наличие двух инвестсчетов одновременно более месяца.

«Известия» запросили пресс-службы ВТБ, РСХБ и Альфа-банка о количестве полученных жалоб от бывших и действующих клиентов и возможных решениях с их стороны. Запросы также направлены в ЦБ и Арбитражный суд Москвы. В НАУФОР отказались от комментариев.

судебная поддержка2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Серьезные масштабы

В текущей ситуации оценить объем требований инвесторов достаточно сложно , сказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он пояснил, что споры с брокерами относятся к подведомственности судов общей юрисдикции, у которых нет централизованной картотеки, где можно было бы единовременно увидеть все подобные иски. Однако, учитывая количество таких инвесторов, можно предположить, что масштабы проблемы довольно серьезные , добавил эксперт.

Если переход из ВТБ в «Альфу», который проводился централизованно после введения санкций на первый банк, прошел более-менее гладко, то затем россияне стали сталкиваться с отказом менеджеров от объяснений и с отсутствием доступа клиентов к своим брокерским счетам, замечает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. По его словам, до сих пор далеко не все бумаги из «Альфы» дошли до других брокеров и это обстоятельство может в итоге довести разозленных инвесторов до суда .

— Тем более учитывая, что американский рынок до прошлой недели падал почти два месяца подряд, инвесторы вполне могли не успеть закрыть позиции, как планировали, а по факту — это убыток из-за брокера, — указал он.

судебная поддержка3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Учитывая сообщения в Telegram-чатах, если дела и есть, они еще не сформированы, а требования не предъявлены в судебном порядке, добавил юрист «Легес Бюро» Евгений Пантазий: нужно ждать дальнейшего развития событий.

По словам Владимира Кузнецова, в подобных спорах, скорее всего, суды пойдут навстречу банкам, поскольку, переводя акции на счета других брокеров, они действовали в пределах регулирования ЦБ . А исход дела будет зависеть от наличия в их действиях вины в блокировке инвестиций, доказать которую будет довольно сложно, подчеркнул эксперт, добавив, что суды рассматривают единичные иски 3–6 месяцев, коллективные — восемь.