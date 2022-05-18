Полевое решение: в России появятся новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу
В России на этой неделе появится новый биржевой индикатор — индекс стоимости пшеницы. Уже в среду, 18 мая, его начнут рассчитывать и публиковать в ежедневном режиме. А в июле–августе на основе индекса будет запущен новый инструмент — расчетный фьючерс на пшеницу. Об этом «Известиям» рассказали источники на финансовом рынке, информацию подтвердили представители Мосбиржи и ЦБ. Эксперты считают, что появление нового инструмента будет выгодно производителям, поскольку расширение круга инвесторов и увеличение денежного потока поспособствуют развитию биржевых торгов пшеницей. При этом фьючерс может быть интересен частным инвесторам, полагают аналитики. Но предупредили: важно помнить о рисках такого актива, который может принести как большую прибыль, так и убытки.
Торговля и расчет
В среду, 18 мая, в России появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы. Эту информацию источников «Известий» подтвердили на Мосбирже и в пресс-службе ЦБ. Рассчитывать и ежедневно публиковать на своем сайте индикатор начнет Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа»). Появление индекса стало ответом на запрос участников рынка, которые хотят получить актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы, пояснили «Известиям» на бирже.
— До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования, — прокомментировал директор НТБ Никита Захаров.
Один из факторов, который позволил запустить новый индекс, — проведение товарных аукционов на закупку пшеницы с августа прошлого года. За этот период на НТБ проведено около 400 аукционов, общий объем которых составил более 800 тыс. тонн; в торгах участвовали почти 200 компаний.
Как пояснили на бирже, индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.
— В связи с уходом с рынка поставщиков внебиржевой информации («Блумберг», «Рефинитив») появление новых ценовых индикаторов становится более актуальным, — отметили в пресс-службе Центробанка.
Там добавили, что регулятор поддерживает развитие ценовых индикаторов (индексов) на основании данных по итогам заключения договоров на организованных торгах.
По мнению руководителя информационно-аналитического центра Национального союза зернопроизводителей Вячеслава Голова, потребность в новом биржевом индикаторе действительно назрела.
— Специфика российского рынка не позволяла в предыдущие годы использовать возможности биржевых торгов, поэтому цена не всегда соответствовала рыночным реалиям, — считает эксперт. — А использование этого механизма будет развиваться и сказываться на формировании цен на рынке.
Расширенный круг
Введение индикатора — первый шаг. Как сообщил Никита Захаров, в планах — создание расчетного фьючерса (появится на срочном рынке Мосбиржи) на новый индекс. Запуск производного финансового инструмента намечен на начало нового сельскохозяйственного сезона — июль–август этого года, уточнил он. Сейчас существует фьючерс на пшеницу, но так называемый поставочный, то есть предполагающий материальную поставку. Расчетный фьючерс — это чисто финансовый инструмент.
Как полагают в Центробанке, непосредственно запуск фьючерсного контракта на индекс пшеницы позволит инвесторам получать прибыль в зависимости от колебаний цен без риска осуществления поставки, а также хеджировать риски изменения цен на пшеницу, что актуально для участников товарного рынка.
Наибольшую выгоду от появления индекса и расчетного фьючерса на пшеницу получат производители, поскольку при примерном сохранении объема предложения существенно вырастет численность участников торгов и количество денег, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
— Это повысит относительно низкую на данный момент ликвидность существующего поставочного фьючерса, — подчеркнул эксперт. — А статистически средняя цена актива при большей ликвидности выше.
Успеть на ралли
За последний год фьючерсы на пшеницу на мировом рынке выросли вдвое и побили все рекорды 16 мая, когда стало известно о том, что Индия вводит ограничение на экспорт зерна. Это стало последним ударом для тех, кто надеялся, что эта страна заменит выпадающие объемы двух других крупных поставщиков зерна на мировой рынок — России (остановившей поставки в силу временного эмбарго до конца июня) и Украины (из-за проблем с логистикой).
Как отмечают аналитики, фьючерс на пшеницу становится фаворитом у «быков» (трейдеры, которые зарабатывают на повышении стоимости актива) на сырьевом рынке. В отличие от нефти, цена на которую зачастую подвержена волатильности, пшеница в последнее время показывает стабильные результаты на фоне высокой инфляции, нарушения привычной логистики, а также попытки стран-экспортеров в этих условиях защитить свои продовольственные рынки. Поэтому эксперты предсказывают продолжение ценового ралли.
— Финансовые инструменты на индексы цен на товары — тема востребованная, на международном рынке активно торгуют такими инструментами. Особенно интерес к ним растет в моменты нестабильности, поскольку именно в эти периоды, как правило, они показывают рост, — прокомментировал президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» (НФА) Василий Заблоцкий.
Он полагает, что и снижение количества инструментов в данный момент, и рост цен на продовольствие сыграют в пользу этого инструмента. Индекс будет актуален для производных на него и будет востребован участниками рынка, уверен эксперт.
На свой риск
На бирже считают, что в значительной степени новый инструмент рассчитан на частных инвесторов. Так ли это?
Как отметили опрошенные «Известиями» специалисты, запрета на такие инвестиции нет, но есть условие. Для того, чтобы торговать фьючерсными контрактами на бирже, неквалифицированные инвесторы должны пройти тестирование «Производные финансовые инструменты (срочный рынок: опционы, фьючерсы)».
Также не стоит забывать: фьючерс — не самый простой инструмент для неподготовленного человека.
— Его особенность — высокая волатильность. Это, конечно, может быть небезопасно для инвесторов. Однако инструмент очень интересен в нынешних условиях и заслуживает внимания, — подчеркнул Василий Заблоцкий.
Он посоветовал при инвестировании в такой фьючерс учитывать геополитические риски, логистику в условиях санкций и понимать спрос со стороны потенциальных покупателей такого вида активов.
Новому инструменту присущи стандартные для фьючерсов особенности, отметил Евгений Миронюк. Он разъяснил: в отличие от акций, за фьючерсы не надо платить, поскольку непосредственно актив не покупается.
— При заключении сделки на счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет 10–40% от стоимости контракта. Торговля происходит с кредитным плечом, которое зависит от уровня ГО, который может меняться. Таким образом, получаемая от изменения котировок фьючерса прибыль, как и убыток, в несколько раз больше, чем при вложении непосредственно в базовый актив, в данном случае — пшеницу, — сказал эксперт.
Он добавил, что стоимость фьючерса обычно отличается от цены базового актива и отражает ожидание неких событий, которые могут повлиять на будущую стоимость актива.
Например, цена на фьючерс начинает резко колебаться под воздействием фундаментальных факторов, добавил директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
— В случае с фьючерсом на пшеницу это может быть стихийное бедствие, угрожающее прогнозу урожая, изменение потребности зарубежных контрагентов в поставках пшеницы или события, которые могут увеличить или уменьшить спрос на нее, — сказал он.
И именно сам факт высокой волатильности — риск для инвесторов.