Полевое решение: в России появятся новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу

В России на этой неделе появится новый биржевой индикатор — индекс стоимости пшеницы . Уже в среду, 18 мая, его начнут рассчитывать и публиковать в ежедневном режиме. А в июле–августе на основе индекса будет запущен новый инструмент — расчетный фьючерс на пшеницу. Об этом «Известиям» рассказали источники на финансовом рынке, информацию подтвердили представители Мосбиржи и ЦБ. Эксперты считают, что появление нового инструмента будет выгодно производителям, поскольку расширение круга инвесторов и увеличение денежного потока поспособствуют развитию биржевых торгов пшеницей. При этом фьючерс может быть интересен частным инвесторам, полагают аналитики. Но предупредили: важно помнить о рисках такого актива, который может принести как большую прибыль, так и убытки.

Торговля и расчет

В среду, 18 мая, в России появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы . Эту информацию источников «Известий» подтвердили на Мосбирже и в пресс-службе ЦБ. Рассчитывать и ежедневно публиковать на своем сайте индикатор начнет Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа») . Появление индекса стало ответом на запрос участников рынка, которые хотят получить актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы, пояснили «Известиям» на бирже.

— До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования , — прокомментировал директор НТБ Никита Захаров.

Один из факторов, который позволил запустить новый индекс, — проведение товарных аукционов на закупку пшеницы с августа прошлого года. За этот период на НТБ проведено около 400 аукционов, общий объем которых составил более 800 тыс. тонн; в торгах участвовали почти 200 компаний.

индекс стоимости отечественной пшеницы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Как пояснили на бирже, индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск .

— В связи с уходом с рынка поставщиков внебиржевой информации («Блумберг», «Рефинитив») появление новых ценовых индикаторов становится более актуальным, — отметили в пресс-службе Центробанка .

Там добавили, что регулятор поддерживает развитие ценовых индикаторов (индексов) на основании данных по итогам заключения договоров на организованных торгах .

По мнению руководителя информационно-аналитического центра Национального союза зернопроизводителей Вячеслава Голова, потребность в новом биржевом индикаторе действительно назрела.

— Специфика российского рынка не позволяла в предыдущие годы использовать возможности биржевых торгов, поэтому цена не всегда соответствовала рыночным реалиям, — считает эксперт. — А использование этого механизма будет развиваться и сказываться на формировании цен на рынке.

Расширенный круг

Введение индикатора — первый шаг. Как сообщил Никита Захаров, в планах — создание расчетного фьючерса (появится на срочном рынке Мосбиржи) на новый индекс. Запуск производного финансового инструмента намечен на начало нового сельскохозяйственного сезона — июль– август этого года , уточнил он. Сейчас существует фьючерс на пшеницу, но так называемый поставочный, то есть предполагающий материальную поставку. Расчетный фьючерс — это чисто финансовый инструмент.

Как полагают в Центробанке, непосредственно запуск фьючерсного контракта на индекс пшеницы позволит инвесторам получать прибыль в зависимости от колебаний цен без риска осуществления поставки, а также хеджировать риски изменения цен на пшеницу, что актуально для участников товарного рынка.

индекс стоимости отечественной пшеницы Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Наибольшую выгоду от появления индекса и расчетного фьючерса на пшеницу получат производители, поскольку при примерном сохранении объема предложения существенно вырастет численность участников торгов и количество денег, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

— Это повысит относительно низкую на данный момент ликвидность существующего поставочного фьючерса, — подчеркнул эксперт. — А статистически средняя цена актива при большей ликвидности выше.

Успеть на ралли

За последний год фьючерсы на пшеницу на мировом рынке выросли вдвое и побили все рекорды 16 мая, когда стало известно о том, что Индия вводит ограничение на экспорт зерна. Это стало последним ударом для тех, кто надеялся, что эта страна заменит выпадающие объемы двух других крупных поставщиков зерна на мировой рынок — России (остановившей поставки в силу временного эмбарго до конца июня) и Украины (из-за проблем с логистикой).

Как отмечают аналитики, фьючерс на пшеницу становится фаворитом у «быков» (трейдеры, которые зарабатывают на повышении стоимости актива) на сырьевом рынке . В отличие от нефти, цена на которую зачастую подвержена волатильности, пшеница в последнее время показывает стабильные результаты на фоне высокой инфляции, нарушения привычной логистики, а также попытки стран-экспортеров в этих условиях защитить свои продовольственные рынки. Поэтому эксперты предсказывают продолжение ценового ралли.

индекс стоимости отечественной пшеницы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Финансовые инструменты на индексы цен на товары — тема востребованная, на международном рынке активно торгуют такими инструментами. Особенно интерес к ним растет в моменты нестабильности, поскольку именно в эти периоды, как правило, они показывают рост, — прокомментировал президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» (НФА) Василий Заблоцкий.

Он полагает, что и снижение количества инструментов в данный момент, и рост цен на продовольствие сыграют в пользу этого инструмента . Индекс будет актуален для производных на него и будет востребован участниками рынка, уверен эксперт.

На свой риск

На бирже считают, что в значительной степени новый инструмент рассчитан на частных инвесторов . Так ли это?

Как отметили опрошенные «Известиями» специалисты, запрета на такие инвестиции нет, но есть условие . Для того, чтобы торговать фьючерсными контрактами на бирже, неквалифицированные инвесторы должны пройти тестирование «Производные финансовые инструменты (срочный рынок: опционы, фьючерсы)».

индекс стоимости отечественной пшеницы Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Также не стоит забывать: фьючерс — не самый простой инструмент для неподготовленного человека.

— Его особенность — высокая волатильность . Это, конечно, может быть небезопасно для инвесторов. Однако инструмент очень интересен в нынешних условиях и заслуживает внимания, — подчеркнул Василий Заблоцкий.

Он посоветовал при инвестировании в такой фьючерс учитывать геополитические риски, логистику в условиях санкций и понимать спрос со стороны потенциальных покупателей такого вида активов .

Новому инструменту присущи стандартные для фьючерсов особенности, отметил Евгений Миронюк. Он разъяснил: в отличие от акций, за фьючерсы не надо платить, поскольку непосредственно актив не покупается.

— При заключении сделки на счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет 10–40% от стоимости контракта. Торговля происходит с кредитным плечом, которое зависит от уровня ГО, который может меняться. Таким образом, получаемая от изменения котировок фьючерса прибыль, как и убыток, в несколько раз больше, чем при вложении непосредственно в базовый актив, в данном случае — пшеницу, — сказал эксперт.

индекс стоимости отечественной пшеницы Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Он добавил, что стоимость фьючерса обычно отличается от цены базового актива и отражает ожидание неких событий, которые могут повлиять на будущую стоимость актива.

Например, цена на фьючерс начинает резко колебаться под воздействием фундаментальных факторов , добавил директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

— В случае с фьючерсом на пшеницу это может быть стихийное бедствие, угрожающее прогнозу урожая, изменение потребности зарубежных контрагентов в поставках пшеницы или события, которые могут увеличить или уменьшить спрос на нее , — сказал он.

И именно сам факт высокой волатильности — риск для инвесторов.