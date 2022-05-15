Кризис среднего периода: индекс Мосбиржи к осени может вырасти до 2700 пунктов

Прогноз по росту российского фондового рынка к осени умеренно позитивный: индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2450–2680 пунктов . Таковы результаты консенсус-опроса, проведенного «Известиями» среди крупных брокерских и кредитных организаций. Многое зависит от геополитической ситуации и адаптации экономики России к новым реалиям. Также стоит опасаться возможного снятия ограничений для нерезидентов , полагают аналитики. Рынку придется самостоятельно справляться с трудностями, без средств ФНБ, которые если даже будут использованы, то не дадут особого эффекта.

Без выдающихся достижений

Индекс Мосбиржи в начале осени будет торговаться в коридоре 2450–2680 пунктов, следует из оценок опрошенных «Известиями» экспертов. Базовый сценарий развития российского фондового рынка предусматривает консолидацию в районе локальных минимумов , отметила руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых. По ее мнению, пока нет прогресса в украинском вопросе и санкции нарастают, спрос на акции скорее будет невысоким. К тому же на рынке нет крупных денег — иностранных фондов из лояльных стран и ФНБ, а снижение ставок и ралли на рынке ОФЗ делают последние более привлекательными из-за низких рисков и неплохой доходности. Также на рынке скоро появится навес из акций, конвертированных из расписок с зарубежных бирж , указала она. Учитывая все эти факторы, прогноз по индексу Мосбиржи к сентябрю — 2500–2700 , поделилась эксперт.

Ключевыми факторами с точки зрения прогнозирования на ближайшие месяцы видятся два важных условия — возможность деэскалации конфликта на Украине и снятие ограничений для нерезидентов , уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Также многое в настроениях рынка будет зависеть от цен на нефть и динамики курса рубля, укрепление которого сдерживает рост акций экспортеров, подчеркнул он.

— Если за лето указанные выше сценарии не реализуются, то в условиях сохранения относительно невысоких торговых оборотов и внешнеполитической напряженности сложно ожидать выдающихся движений рынка. Поэтому умеренно позитивный прогноз по индексу Мосбиржи к началу осени — 2650–2850 пунктов , — констатировал Александр Бахтин.

Кризис среднего периода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По оценкам ведущего аналитика «Фридом Финанс» Натальи Мильчаковой, если геополитическая обстановка не ухудшится и не появятся новые «черные лебеди», то уже к концу II квартала индекс Мосбиржи может вернуться на уровни 2500–2600 пунктов. Вместе с тем эксперт не исключила появления новых негативных факторов: ухудшение и без того напряженной геополитической обстановки, обвал цен на нефть и сырье, а также новый виток пандемии с последующими локдаунами. Дополнительным негативом может стать технический дефолт России, если он всё-таки будет объявлен, добавила она.

Российский рынок осенью 2022-го начнет переживать восстановительный период, считает финансовый эксперт Investing.com в России Яна Шебалина, многое будет зависеть от геополитики и от того, как быстро адаптируется экономика страны к новым условиям. Однако для возврата к прежним показателям может понадобиться несколько лет , отметила она. В середине октября прошлого года индекс Мосбиржи достиг пика в 4290 пунктов.

Своими силами

Геополитическая ситуация продолжит сильно влиять на рынки акций, отметил руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров, новые раунды санкций и ограничений против российских компаний могут оказывать давление на фундаментальные показатели и вызывать волатильность в котировках. При этом вливаний ФНБ напрямую через рынок акций ожидать не стоит: все средства будут тратиться на докапитализацию компаний и выкуп свежевыпущенных эмитентами акций , а не на выкуп долей миноритариев, уточнил он.

Кризис среднего периода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Учитывая, что в докапитализации будут нуждаться наиболее пострадавшие компании, то позитивной реакции на средства фонда не ожидается. Разработка механизма возврата нерезидентов на рынок может занять много времени, поэтому мы бы не стали закладывать никаких временных горизонтов, — резюмировал Кирилл Комаров.

Скорее всего, в текущих обстоятельствах власти найдут средствам ФНБ более достойное применение, чем помощь фондовому рынку , считает Наталья Мильчакова. Она полагает, что ограничения для нерезидентов могут продлиться еще долго — возможно, до Нового года или до стабилизации геополитического фона. В таком случае возрастет риск снижения котировок и оттока средств, предупреждает Яна Шебалина.

Рынку акций РФ придется решать проблемы повышения своей капитализации самостоятельно, без поддержки государства , подчеркнула Наталья Мильчакова. Позитивом для биржи и рубля в текущих условиях могут стать улучшения в геополитике либо, наоборот, резкое повышение цен на нефть, а также хорошие корпоративные новости, уверена аналитик «Фридом Финанс».

Горизонт планирования

Наиболее стабильной и менее рисковой всегда была стратегия долгосрочных инвестиций , подчеркнула Яна Шебалина, поэтому инвесторам с подобным подходом сейчас стоит только ждать, когда рынок РФ начнет расти . Частные лица могут обратить внимание на площадки других стран, но нужно быть осторожнее, так как турбулентность наблюдается на всех рынках.

Кризис среднего периода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сейчас есть смысл наращивать позиции в защитных инструментах — золоте, валюте, облигациях в рублях , уверен Кирилл Комаров, также привлекательно выглядят подешевевшие российские акции тех компаний, которые в меньшей степени пострадали от санкций или имеют прочное положение на рынке РФ.

— Большинство «голубых фишек» сейчас стоят ниже своих справедливых уровней, и эта недооцененность при улучшении геополитической и рыночной конъюнктуры может транслироваться в активное восстановление , — согласился Александр Бахтин.