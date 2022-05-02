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Резервный бонд: регионы приостановили выпуск «зеленых» облигаций

Остался ли спрос на проекты устойчивого развития
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Резервный бонд: регионы приостановили выпуск «зеленых» облигаций
2022-04-29 15:33:14
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В Курской и Томской областях временно отказались от планов по выпуску «зеленых» облигаций. Об этом «Известиям» сообщили представители этих регионов. Однако в ЦБ считают, что повестка устойчивого развития не потеряет актуальности. В регуляторе продолжают разрабатывать новые инструменты, в том числе облигации климатического перехода и с привязкой к целям устойчивого развития. На рынке ожидают снижения спроса на такие продукты из-за смены приоритетов компаний по финансированию, ухода иностранных инвесторов и исключения российских участников из международной ассоциации.

Желтый свет

Зеленый блок временно ушел из приоритетных направлений на фоне текущих событий, сообщили «Известиям» в Комитете финансов Курской области. Там уточнили: сегодня поставлена задача сохранить экономику и финансовую систему на должном уровне. И добавили, что в связи с текущей ситуацией приоритеты изменились. Необходимо развитие отраслей, которые принесут значительный эффект в ближайшей перспективе: например, строительной, где одно рабочее место создает еще как минимум восемь новых.

Резервный бонд
стройка недвижимость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Томской области приостановили разработку выпуска «зеленых» облигаций еще в 2021 году в связи с масштабной программой реструктуризации бюджетных кредитов и получением из федерального бюджета целевых ссуд на погашение рыночных долговых обязательств. Об этом заявили в департаменте финансов региона. Учитывая уже анонсированную в 2022 году программу поддержки субъектов РФ в виде продления реструктуризации и выдачи таких кредитов, Томская область планирует сокращать рыночные заимствования в пользу бюджетных ссуд. Так, в ближайшие два года регион не рассматривает выпуск «зеленых» облигаций.

Справка «Известий»

«Зеленые облигации» — это долговые ценные бумаги, которые позволяют эмитентам получить финансирование на разработку проектов для улучшения экологичности производства и инфраструктуры или других подобных целей.

Ранее возможность выпуска «зеленых» облигаций прорабатывали в Краснодарском крае и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. В пресс-службе губернатора МО отметили, что актуальность таких бондов еще сохраняется, при этом жестких сроков эмиссии нет. Представитель региона добавил: объем выпуска и срок обращения облигаций будут определены исходя из ситуации на финансовом рынке и уровня ставок. Представители Краснодарского края и Санкт-Петербурга не ответили на вопросы «Известий».

Резервный бонд
деньги рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В октябре 2021-го Минфин РФ также сообщал, что прорабатывает выпуск «зеленых» бондов. Однако на фоне текущих событий глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Известиям» говорил, что в ближайшем будущем Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов. «Известия» направили запрос в Минфин.

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В то же время в ЦБ продолжают разработку новых финансовых инструментов устойчивого развития адаптационных облигаций, облигаций климатического перехода и бумаг с привязкой к целям устойчивого развития. В текущих условиях спрос на них может быть не так высок, как ранее предполагалось, однако это задел на будущее, сообщили «Известиям» в Банке России. Там считают, что повестка устойчивого развития не потеряет актуальности после завершения неотложных мер, связанных с санкционным давлением.

Спрос рождает выпуск

В 2021 году объем размещений в этом секторе составил 169 млрд рублей. При этом вне зависимости от рыночной конъюнктуры российский бизнес не отказывается от целей и задач в сфере ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), добавили в пресс-службе Мосбиржи. Там подчеркнули: новые инструменты, разрабатываемые ЦБ, позволят промышленным предприятиям, которым сложно пройти «зеленую» верификацию, привлекать целевое финансирование на проекты для уменьшения загрязнения окружающей среды.

«Известия» запросили крупнейшие компании, которые ранее сообщали о планах выпустить облигации в сфере устойчивого развития. В «Ростелекоме» готовы к регистрации на Мосбирже социальных бондов. Решение о размещении будет приниматься в зависимости от дальнейшего снижения доходностей на долговом рынке, сообщили в пресс-службе организации.

Резервный бонд
московская биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В «Почте России» по-прежнему прорабатывают возможность выпуска «зеленых» бондов. Как только рынок полностью восстановится и у компании появится потребность выпустить такие облигации, там планируют это сделать, сообщил директор казначейства «Почты России» Дмитрий Шорохов. По его мнению, в текущих условиях спрос инвесторов снизился на все долговые ценные бумаги, в том числе «зеленые». В ВЭБ.РФ по мере улучшения рыночной конъюнктуры также рассматривают возможность расширения доступного для инвесторов «зеленого» и ответственного финансирования.

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Последние события значительно изменили картину, в ближайшее время не стоит ожидать роста количества ESG-выпусков, считает аналитик «Финама» Алексей Козлов. По его мнению, в текущих условиях эмитенты будут вынуждены направлять финансирование на поддержание производств и перенастройку логистических цепочек, а не на устойчивое развитие. Кроме того, из Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) исключены «зеленые» облигации российских эмитентов, приостановлен статус верификаторов («Эксперт РА», АКРА, НРА) и наблюдателей (ВЭБ.РФ, НРА), что негативно повлияет на перспективы рынка.

Соответствие ESG-повестке не стало значимым фактором для российских инвесторов, это было важно для зарубежных игроков рынка, но сейчас их доступ ограничен, отметил руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Фридом Финанс» Максим Чернега. Однако компании, которые уже заявили о трансформации в направлении устойчивого развития, скорее всего, продолжат изменения. В МКБ согласны, что спрос на подобные финансовые инструменты в текущих условиях снизится, так как сроки модернизации бизнеса ряда отраслей скорректируются. Однако программы не закроются, уверены там.

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