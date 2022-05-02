Резервный бонд: регионы приостановили выпуск «зеленых» облигаций

В Курской и Томской областях временно отказались от планов по выпуску «зеленых» облигаций . Об этом «Известиям» сообщили представители этих регионов. Однако в ЦБ считают, что повестка устойчивого развития не потеряет актуальности. В регуляторе продолжают разрабатывать новые инструменты, в том числе облигации климатического перехода и с привязкой к целям устойчивого развития . На рынке ожидают снижения спроса на такие продукты из-за смены приоритетов компаний по финансированию, ухода иностранных инвесторов и исключения российских участников из международной ассоциации.

Желтый свет

Зеленый блок временно ушел из приоритетных направлений на фоне текущих событий, сообщили «Известиям» в Комитете финансов Курской области . Там уточнили: сегодня поставлена задача сохранить экономику и финансовую систему на должном уровне. И д обавили, что в связи с текущей ситуацией приоритеты изменились. Необходимо развитие отраслей, которые принесут значительный эффект в ближайшей перспективе: например, строительной, где одно рабочее место создает еще как минимум восемь новых.

Резервный бонд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Томской области приостановили разработку выпуска «зеленых» облигаций еще в 2021 году в связи с масштабной программой реструктуризации бюджетных кредитов и получением из федерального бюджета целевых ссуд на погашение рыночных долговых обязательств. Об этом заявили в департаменте финансов региона. Учитывая уже анонсированную в 2022 году программу поддержки субъектов РФ в виде продления реструктуризации и выдачи таких кредитов, Томская область планирует сокращать рыночные заимствования в пользу бюджетных ссуд. Так, в ближайшие два года регион не рассматривает выпуск «зеленых» облигаций .

Справка «Известий» «Зеленые облигации» — это долговые ценные бумаги, которые позволяют эмитентам получить финансирование на разработку проектов для улучшения экологичности производства и инфраструктуры или других подобных целей.

Ранее возможность выпуска «зеленых» облигаций прорабатывали в Краснодарском крае и Московской области, а также в Санкт-Петербурге . В пресс-службе губернатора МО отметили, что актуальность таких бондов еще сохраняется, при этом жестких сроков эмиссии нет. Представитель региона добавил: объем выпуска и срок обращения облигаций будут определены исходя из ситуации на финансовом рынке и уровня ставок. Представители Краснодарского края и Санкт-Петербурга не ответили на вопросы «Известий».

Резервный бонд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В октябре 2021-го Минфин РФ также сообщал, что прорабатывает выпуск «зеленых» бондов . Однако на фоне текущих событий глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Известиям» говорил, что в ближайшем будущем Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов . «Известия» направили запрос в Минфин.

В то же время в ЦБ продолжают разработку новых финансовых инструментов устойчивого развития — адаптационных облигаций, облигаций климатического перехода и бумаг с привязкой к целям устойчивого развития . В текущих условиях спрос на них может быть не так высок, как ранее предполагалось, однако это задел на будущее, сообщили «Известиям» в Банке России. Там считают, что повестка устойчивого развития не потеряет актуальности после завершения неотложных мер, связанных с санкционным давлением .

Спрос рождает выпуск

В 2021 году объем размещений в этом секторе составил 169 млрд рублей . При этом вне зависимости от рыночной конъюнктуры российский бизнес не отказывается от целей и задач в сфере ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), добавили в пресс-службе Мосбиржи. Там подчеркнули: новые инструменты, разрабатываемые ЦБ, позволят промышленным предприятиям, которым сложно пройти «зеленую» верификацию, привлекать целевое финансирование на проекты для уменьшения загрязнения окружающей среды.

«Известия» запросили крупнейшие компании, которые ранее сообщали о планах выпустить облигации в сфере устойчивого развития. В «Ростелекоме» готовы к регистрации на Мосбирже социальных бондов . Решение о размещении будет приниматься в зависимости от дальнейшего снижения доходностей на долговом рынке, сообщили в пресс-службе организации.

Резервный бонд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В « Почте России » по-прежнему прорабатывают возможность выпуска «зеленых» бондов . Как только рынок полностью восстановится и у компании появится потребность выпустить такие облигации, там планируют это сделать, сообщил директор казначейства «Почты России» Дмитрий Шорохов. По его мнению, в текущих условиях спрос инвесторов снизился на все долговые ценные бумаги, в том числе «зеленые». В ВЭБ.РФ по мере улучшения рыночной конъюнктуры также рассматривают возможность расширения доступного для инвесторов «зеленого» и ответственного финансирования .

Последние события значительно изменили картину, в ближайшее время не стоит ожидать роста количества ESG-выпусков , считает аналитик «Финама» Алексей Козлов. По его мнению, в текущих условиях эмитенты будут вынуждены направлять финансирование на поддержание производств и перенастройку логистических цепочек, а не на устойчивое развитие. Кроме того, из Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) исключены « зеленые » облигации российских эмитентов, приостановлен статус верификаторов («Эксперт РА», АКРА, НРА) и наблюдателей (ВЭБ.РФ, НРА), что негативно повлияет на перспективы рынка .