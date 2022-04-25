Неравный счет: клиенты «Альфы» столкнулись с трудностями при смене брокера

Клиенты Альфа-банка столкнулись с трудностями при переходе к новому брокеру . Держателям индивидуальных инвестсчетов (ИИС) сообщают о необходимости закрыть счет и перенести в другую организацию свои иностранные активы, в связи с чем могут быть потеряны налоговые вычеты. Такие сообщения распространяются на профильных форумах; также жалобы поступали в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), узнали «Известия». В Минфине заявили, что брокер обязан давать клиентам возможность перевода ИИС. Для сохранения права на льготу необходимо перевести все активы в другую финорганизацию, уточнили в ЦБ, добавив, что провели консультации с Альфа-банком о переносе клиентских счетов.

Клиенты сводят счеты

Попав под санкции, Альфа-банк потерял возможность управлять иностранными активами клиентов . 24 апреля кредитная организация уведомила пользователей, что не будет делать это централизованно. При желании клиент может самостоятельно подать поручение на переход в другую финорганизацию в ограниченный срок — до 23:59 26 апреля.

Неравный счёт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным Downdetector, 25 апреля пользователи «Альфы» столкнулись со сбоями в мобильном приложении и на сайте банка. Клиенты кредитной организации также массово жалуются на профильных форумах на проблемы с экстренным переходом к другим брокерам . «Известия» ознакомились с их сообщениями. Например, пользователь Banki.ru написала, что ей не удается подписать поручение на перевод счета к другому брокеру. Она связывает трудности с тем, что пользуется смартфоном и ноутбуком Apple на новой версии операционной системы.

Другой пользователь форума сообщил, что Альфа-банк отказался переводить его ИИС к новому брокеру без закрытия . Однако при досрочном закрытии счета (менее чем через три года после его оформления) клиент нарушит правила получения налоговых вычетов и ему придется вернуть начисления.

В call-центре Альфа-банка «Известиям» подтвердили, что перевести ИИС в другую финорганизацию возможно только при расторжении договора — это происходит автоматически при подаче поручения . В этом случае российские ценные бумаги будут перенесены на брокерский счет в «Альфа-Инвестициях», а иностранные — в выбранную организацию. В call-центре уточнили: если клиент открыл ИИС менее трех лет назад и получал налоговые вычеты, то выплаты придется вернуть в бюджет . «Известия» направили запрос в Альфа-банк.

Справка «Известий» При пополнении ИИС россияне имеют право на получение льгот. Для использования налогового вычета типа «А» нужно положить на счет до 400 тыс. рублей в год и подать заявление в ФНС на возврат 13% от этой суммы. При этом снимать деньги нельзя в течение трех лет.

Жалобы в отношении Альфа-банка и других компаний, участвующих в переводе клиентов от одного брокера к другому из-за санкций, также поступают в Национальную ассоциацию участников фондового рынка , сообщили «Известиям» в НАУФОР, не раскрыв содержания конкретных сообщений.

Неравный счёт Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Льготный вопрос

Согласно закону, брокер обязан давать клиентам возможность перевода ИИС, заявили «Известиям» в Минфине . В ведомстве подчеркнули, что технические проблемы с движением иностранных ценных бумаг должны решаться в индивидуальном порядке с каждым клиентом. В министерстве уточнили: при досрочном закрытии ИИС льготы будут утеряны. При этом Минфину официально неизвестно о жалобах клиентов на проблемы с переводом ИИС из Альфа-банка.

В соответствии со ст. 10.2-1 закона «О рынке ценных бумаг», возврат активов без прекращения договора на ведение ИИС невозможен, заявили «Известиям» в ЦБ. При этом в регуляторе подчеркнули: чтобы сохранить право на налоговую льготу, клиенту надо передать ценные бумаги новому брокеру и заключить с ним договор о ведении ИИС . Однако такая возможность есть только в том случае, если переводятся все активы , которые учтены на инвестсчете, поскольку закон допускает наличие только одного ИИС, уточнили в Банке России.

В ЦБ также сообщили, что провели консультации с Альфа-банком и обсудили вопросы взаимодействия с клиентами, переводящими активы. Однако о результатах консультаций не рассказали.

Неравный счёт Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В ФАС сообщили, что в службу не поступали жалобы брокерских клиентов Альфа-банка относительно сложностей перевода ценных бумаг.

«Известия» направили запрос в ФНС.

Отношения между клиентом и брокером носят договорной характер, и брокер, в том числе находящийся в санкционном списке, не вправе навязывать клиенту определенную модель поведения : вынуждать его расторгнуть договор или перевести только часть активов в другую финорганизацию, подчеркнул партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Он уточнил, что право на налоговый вычет сохранится только в том случае, если все активы на ИИС будут переведены к новому брокеру.

Ранее в феврале под санкции попал ВТБ . Кредитная организация централизованно перевела часть своих брокерских клиентов в Альфа-банк . Это одна из причин того, что против «Альфы» были введены санкции, считает источник «Известий» на инвестиционном рынке. Он полагает, что Альфа-банк решил отказаться от массового перевода клиентских счетов, именно чтобы не навлечь санкции на другие финорганизации.

В целом централизованный перевод клиентов от одного брокера к другому технически сложно провести, а в условиях санкций возникает много нестандартных правовых вопросов и рисков, добавили в ИК «Универ Капитал». В проекте ОНФ «За права заемщиков» добавили: инвесторы, перенаправленные из ВТБ к другому брокеру, нередко сетовали в Сети, что это был практически безальтернативный насильственный перевод. «Альфа» же избирает иной путь — с учетом потребительских настроений, заметили в организации.