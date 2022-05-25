Все ли на мели: портфель каждого второго инвестора в большом минусе

Портфели большинства инвесторов спустя два месяца после открытия торгов на российском рынке акций не вышли из минуса . Таковы результаты опроса более 1 тыс. инвесторов-физлиц, проведенного Investing.com (есть у «Известий»). В большой просадке по-прежнему находятся активы каждого второго физлица, треть респондентов отмечают небольшую отрицательную динамику и лишь около 7% вышли в плюс после обвала рынков . Брокеры сказали «Известиям», что большинство инвесторов сохранили портфели, но стали осторожнее в действиях. Текущие потери в лучшем случае получится отбить в горизонте двух-трех лет в зависимости от портфеля и стратегии , а по некоторым инструментам это и вовсе маловероятно, оценили эксперты.

Биржевой гамбит

С момента начала кризиса в большом минусе находятся портфели каждого второго инвестора (54,2%) , показал опрос. Около 32,2% фиксируют улучшение ситуации или незначительный минус, и лишь 6,8% сообщили о выходе активов в плюс . Столько же респондентов подчеркнули, что всегда были в плюсе, как ранее, так и сейчас. Об этом говорится в исследовании Investing.com в России, проведенном при участии более 1 тыс. физлиц, которые поделились своими первыми результатами после возобновления торгов на Московской бирже.

Инвесторы в этот период действовали по-разному: более 35,7% опрошенных не совершали никаких операций, 30,1% — сделали несколько покупок, а 20,5% — что-то купили и продали . Тогда как 6,7% только продавали, не покупая ничего за это время, а 7% — вовсе распродали весь портфель, следует из материалов.

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Все ли на мели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» В конце февраля 2022-го ЦБ приостановил торги на рынке акций, который впоследствии заработал только 24 марта. Пауза почти в один месяц стала самой длительной в истории фондовой биржи России. Предыдущий рекорд — в четыре дня — был в кризисном 1998 году.

«При этом среди тех, кто продолжил активность на бирже, а именно 80,5%, по-прежнему отдают предпочтение акциям российских компаний . Остальные — бумагам США, Китая и Европы. Среди отраслей для инвестиций респонденты выделили энергетику, промышленность, IT, потребительский сектор, машиностроение и транспорт, медиа и развлечения, здравоохранение», — сказано в материалах.

Говоря о дальнейших планах, около 40% инвесторов отметили, что выбрали стратегию оставить портфель неизменным и ожидать улучшения ситуации даже в долгосрочной перспективе, 35,6% также готовы ждать положительных изменений, а после продолжить вкладываться . Тогда как каждый шестой россиянин принял решение распродать все акции, поймав удачный момент. А каждый 11-й сказал, что пока не определился с дальнейшей стратегией .

Вместе с тем частные инвесторы обратили внимание и на альтернативные инструменты: более трети добавили их в свой портфель после начала кризисной ситуации, а у 63,4% — они всегда были и остаются частью их стратегии. При этом выбор более половины физлиц с начала кризиса пал на драгметаллы, около трети — на недвижимость. Облигации и криптовалюту выбрали по 6,1% респондентов, следует из результатов опроса.

Все ли на мели Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Довольно сложно оценить потери инвесторов, так как портфели у всех, как и их инвестиционная стратегия, значительно отличаются. В минусе оказались скорее те, у кого в портфелях были акции компаний РФ, значительно просевшие в цене , — подчеркнула финансовый эксперт Investing.com в России Яна Шебалина.

Потери за этот кризис легко могут дойти до десятка триллионов рублей, поскольку обвалились не только акции и облигации, но и производные инструменты, оценил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Шлейф кризиса

«Известия» спросили крупные кредитные и брокерские организации об изменении поведения клиентов после возобновления торгов на Мосбирже, состоянии их портфелей и доле опустошенных розничных счетов. Большинство клиентов-физлиц оставили свои портфели и постепенно докупают в них активы, рассказал глава департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. По его словам, частные инвесторы покупают интересные им инструменты, при этом ведут себя намного осторожнее . Количество сделок уменьшилось, но не сильно, средний объем сделки также упал, добавил он.

— Сейчас в основном отмечается фокус на российские акции из различных секторов и валюту , — уточняет эксперт. — В целом возврата к докризисным показателям рынка и притоку частных инвестиций следует ожидать при изменении геополитической обстановки.

Все ли на мели Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Другие профучастники рынка ценных бумаг оперативно не ответили на запрос «Известий».

В апреле 2022-го сделки на рынке совершали 2,4 млн человек, рассказали «Известиям» в Мосбирже. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 73%, облигациями — 24,2%, на спот-рынке валюты — 10%, на срочном рынке — 77,2%, сообщили там. В целом по итогам апреля этого года у 19,3 млн физлиц открыто 32,7 млн брокерских счетов.

Выход портфелей в плюс зависит от того, когда розничные инвесторы покупали бумаги, которые сейчас находятся у них , считает Николай Переславский. Если прошлой осенью, то не факт, что некоторые из них вообще восстановят свою цену на максимумах , допустил он. В целом до докризисных значений объем инвестиций будет возвращаться в лучшем случае пару лет.

По его мнению, сейчас главное — просто не поддаваться панике и самостоятельно анализировать ситуацию. Вся проблема в том, что многие новички после подъема рынков в 2020-м решили, что V-образное восстановление — норма и они будут и дальше двигаться вверх, упустив при этом массу факторов . Образование инвесторов — главная проблема, которую они сами и должны решать, уверен Николай Переславский. Когда люди поймут, что биржа — не аналог казино, тогда и проблемы начнут решаться.

Все ли на мели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев