Все ли на мели: портфель каждого второго инвестора в большом минусе
Портфели большинства инвесторов спустя два месяца после открытия торгов на российском рынке акций не вышли из минуса. Таковы результаты опроса более 1 тыс. инвесторов-физлиц, проведенного Investing.com (есть у «Известий»). В большой просадке по-прежнему находятся активы каждого второго физлица, треть респондентов отмечают небольшую отрицательную динамику и лишь около 7% вышли в плюс после обвала рынков. Брокеры сказали «Известиям», что большинство инвесторов сохранили портфели, но стали осторожнее в действиях. Текущие потери в лучшем случае получится отбить в горизонте двух-трех лет в зависимости от портфеля и стратегии, а по некоторым инструментам это и вовсе маловероятно, оценили эксперты.
Биржевой гамбит
С момента начала кризиса в большом минусе находятся портфели каждого второго инвестора (54,2%), показал опрос. Около 32,2% фиксируют улучшение ситуации или незначительный минус, и лишь 6,8% сообщили о выходе активов в плюс. Столько же респондентов подчеркнули, что всегда были в плюсе, как ранее, так и сейчас. Об этом говорится в исследовании Investing.com в России, проведенном при участии более 1 тыс. физлиц, которые поделились своими первыми результатами после возобновления торгов на Московской бирже.
Инвесторы в этот период действовали по-разному: более 35,7% опрошенных не совершали никаких операций, 30,1% — сделали несколько покупок, а 20,5% — что-то купили и продали. Тогда как 6,7% только продавали, не покупая ничего за это время, а 7% — вовсе распродали весь портфель, следует из материалов.
«При этом среди тех, кто продолжил активность на бирже, а именно 80,5%, по-прежнему отдают предпочтение акциям российских компаний. Остальные — бумагам США, Китая и Европы. Среди отраслей для инвестиций респонденты выделили энергетику, промышленность, IT, потребительский сектор, машиностроение и транспорт, медиа и развлечения, здравоохранение», — сказано в материалах.
Говоря о дальнейших планах, около 40% инвесторов отметили, что выбрали стратегию оставить портфель неизменным и ожидать улучшения ситуации даже в долгосрочной перспективе, 35,6% также готовы ждать положительных изменений, а после продолжить вкладываться. Тогда как каждый шестой россиянин принял решение распродать все акции, поймав удачный момент. А каждый 11-й сказал, что пока не определился с дальнейшей стратегией.
Вместе с тем частные инвесторы обратили внимание и на альтернативные инструменты: более трети добавили их в свой портфель после начала кризисной ситуации, а у 63,4% — они всегда были и остаются частью их стратегии. При этом выбор более половины физлиц с начала кризиса пал на драгметаллы, около трети — на недвижимость. Облигации и криптовалюту выбрали по 6,1% респондентов, следует из результатов опроса.
— Довольно сложно оценить потери инвесторов, так как портфели у всех, как и их инвестиционная стратегия, значительно отличаются. В минусе оказались скорее те, у кого в портфелях были акции компаний РФ, значительно просевшие в цене, — подчеркнула финансовый эксперт Investing.com в России Яна Шебалина.
Потери за этот кризис легко могут дойти до десятка триллионов рублей, поскольку обвалились не только акции и облигации, но и производные инструменты, оценил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Шлейф кризиса
«Известия» спросили крупные кредитные и брокерские организации об изменении поведения клиентов после возобновления торгов на Мосбирже, состоянии их портфелей и доле опустошенных розничных счетов. Большинство клиентов-физлиц оставили свои портфели и постепенно докупают в них активы, рассказал глава департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. По его словам, частные инвесторы покупают интересные им инструменты, при этом ведут себя намного осторожнее. Количество сделок уменьшилось, но не сильно, средний объем сделки также упал, добавил он.
— Сейчас в основном отмечается фокус на российские акции из различных секторов и валюту, — уточняет эксперт. — В целом возврата к докризисным показателям рынка и притоку частных инвестиций следует ожидать при изменении геополитической обстановки.
Другие профучастники рынка ценных бумаг оперативно не ответили на запрос «Известий».
В апреле 2022-го сделки на рынке совершали 2,4 млн человек, рассказали «Известиям» в Мосбирже. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 73%, облигациями — 24,2%, на спот-рынке валюты — 10%, на срочном рынке — 77,2%, сообщили там. В целом по итогам апреля этого года у 19,3 млн физлиц открыто 32,7 млн брокерских счетов.
Выход портфелей в плюс зависит от того, когда розничные инвесторы покупали бумаги, которые сейчас находятся у них, считает Николай Переславский. Если прошлой осенью, то не факт, что некоторые из них вообще восстановят свою цену на максимумах, допустил он. В целом до докризисных значений объем инвестиций будет возвращаться в лучшем случае пару лет.
По его мнению, сейчас главное — просто не поддаваться панике и самостоятельно анализировать ситуацию. Вся проблема в том, что многие новички после подъема рынков в 2020-м решили, что V-образное восстановление — норма и они будут и дальше двигаться вверх, упустив при этом массу факторов. Образование инвесторов — главная проблема, которую они сами и должны решать, уверен Николай Переславский. Когда люди поймут, что биржа — не аналог казино, тогда и проблемы начнут решаться.
О восстановлении портфелей инвесторов есть смысл говорить в долгосрочной перспективе, по очень примерным прогнозам это может занять от двух-трех лет и более, уверена Яна Шебалина. Она отметила: сейчас опрометчиво делать позитивные прогнозы, наиболее выгодная позиция у долгосрочных инвесторов — стратегия от 10 лет может оказаться выигрышной, а все краткосрочные скорее обречены на провал.