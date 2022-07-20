Обчистка заемщика: мошенники предлагают «обнулить» кредитную историю

На фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заемщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории . Они обещают, что долговое обнуление повысит шансы на получение новых заимствований. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В пресс-службе Центробанка уточнили, что нередко злоумышленники даже не скрывают, что их услуги незаконны, и просят за них «какие-то» 30 тыс. рублей. Впрочем, иногда за то, чтобы стереть гражданина из базы должников, аферисты хотят получить до 30% от его обязательств перед кредиторами. В целом оценка помощи подобных «работников подотдела очистки» колеблется от 20 тыс. до 150 тыс. рублей. Однако после оплаты мошенники просто исчезают, предупредили ЦБ и эксперты. Что неудивительно — для того, чтобы выполнить свое обещание, им нужно иметь доступ к базам бюро кредитных историй (БКИ), Центральному каталогу кредитных историй в ЦБ, а также порталу «Госуслуги».

Из рук в руки

С марта этого года существенно выросла доля отказов по кредитным заявкам . Например, в сегменте необеспеченных потребкредитов банки отметают почти две трети запросов клиентов. Особенно часто в разряд отказников попадают люди с высокой долговой нагрузкой, поскольку риск-политика организаций ужесточилась.

Этим пытаются воспользоваться мошенники, которые предлагают новую псевдоуслугу — полностью зачистить кредитную историю (убрать заемщика из базы должников). Как пояснил Валерий Лях, злоумышленники убеждают граждан, что это поможет им взять в долг снова и еще больше. Кстати, сразу предупреждают — услуга разовая, требуют оплату, после чего исчезают . При этом пострадавший остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам .

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, предложение подобной псевдоуслуги может быть продолжением длинной цепочки обработки человека.

Обчистка заемщика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т. п., — сообщили в ЦБ.

Теперь новое «благодеяние» — людям предлагают «улучшить» их кредитные истории, удалив из базы должников . Причем нередко мошенники не скрывают, что такая процедура незаконна , отметили в Центробанке.

— Так, в популярном мессенджере (Telegram) публикуется реклама, в которой обещают решить одним махом все проблемы человека с долгами. При переходе по ссылке откликается аноним , он настойчиво запрашивает у человека персональные данные и заявляет, что за «какие-то» 30 тыс. рублей готов «подчистить» кредитную историю . Некоторые мошенники устанавливают таксу на свои услуги в 30% от размера задолженности, — сказали в пресс-службе Центробанка.

Там подчеркнули, что мошенники часто используют для рекламы те же паблики и Telegram-каналы, через которые раньше распространялись предложения о потребзаймах от имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей и других, не имеющих права на осуществление такой деятельности.

Точно в цель

Опрошенные «Известиями» эксперты подтвердили, что аферисты действуют целенаправленно в расчете на людей, которых интересует тема высокой долговой нагрузки и возможность получить в этом случае новый кредит .

— Как правило, свои предложения мошенники распространяют с помощью таргетированной рекламы в поисковиках, через соцсети, мессенджеры. Они даже расклеивают объявления в местах скопления людей — у вокзалов, остановок общественного транспорта, торговых павильонов, — отметила руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Обчистка заемщика1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По ее словам, стоимость такой псевдоуслуги варьируется от 20 тыс. до 150 тыс. рублей . Всё зависит от степени информированности и уровня правовой грамотности потенциальной жертвы, которую злоумышленники определяют в процессе обсуждения с клиентом, уточнила эксперт.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков пояснил, что многие мошенники пытаются ограничиться небольшими суммами, которые существенно меньше задолженности человека . Это снижает шансы на то, что заемщик, тем более предупрежденный аферистами об участии в нелегальной схеме, обратится в правоохранительные органы .

Тем не менее люди в надежде на новые заимствования порой влезают в новые долги, в том числе обращаясь и к нелегальным кредиторам, обратила внимание Евгения Лазарева. Кстати, их в первом полугодии 2022-го ЦБ выявил почти в два раза больше, чем за тот же период 2021-го.

Как рассказали специалисты, в пандемию аферисты уже прощупывали схему с кредитной историей. Но тогда предлагали подправить, а не стереть. В некоторых случаях мошенники даже пытались изображать бурную деятельность, присылая жертве заявления об исправлении кредитной истории.

Техническая невозможность

И ЦБ, и эксперты предупредили, что любое предложение о полной зачистке кредитной истории по желанию клиента — это однозначный признак мошенничества . Просто в силу того, что сделать это невозможно .

— Даже в рамках одного бюро кредитных историй (БКИ) процедура бесконтрольной корректировки записей в кредитной истории жестко регламентируется и контролируется . Кроме того, для полноценного «обнуления» требуется доступ к базам всех БКИ плюс к Центральному каталогу кредитных историй в ЦБ , что в принципе невозможно , — прокомментировал Алексей Волков.

Еще нужно было бы убрать сведения из базы портала «Госуслуги» о БКИ , где содержится кредитная история, добавила руководитель платформы «Мошеловка».

Обчистка заемщика2 Фото: РИА Новости/Артем Житенев

— Техническая защита информации, хранение которой осуществляется БКИ, обеспечивается посредством использования сертифицированных средств криптографической защиты информации, фактически исключающих несанкционированный доступ и внесение каких-либо изменений, — подчеркнул адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Рустам Батыров.

ЦБ еще раз напомнил, что просто по желанию заемщика стереть плохую кредитную историю или заменить ее хорошей невозможно . Исправить или оспорить кредитную историю реально, если она испорчена по вине кредитора (например, ошибка сотрудника банка) или человек стал жертвой мошенников, которые оформили на него кредит .

— Достоверная информация, содержащаяся в кредитной истории, не подлежит изменению или удалению кроме случаев, когда истек срок хранения кредитной истории, — подчеркнули в Центробанке.

С января 2022 года он составляет семь лет и рассчитывается для каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории. Проще говоря, если вы погасите все долги и не будете в течение семи лет брать новые, то только в этом случае можно обнулить кредитную историю. И начать с чистого листа. Впрочем, вряд ли это разумно, поскольку банки проще выдают кредиты тем, чье платежное поведение им известно и понятно, чем темным лошадкам.