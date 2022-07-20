Обчистка заемщика: мошенники предлагают «обнулить» кредитную историю
На фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заемщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории. Они обещают, что долговое обнуление повысит шансы на получение новых заимствований. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В пресс-службе Центробанка уточнили, что нередко злоумышленники даже не скрывают, что их услуги незаконны, и просят за них «какие-то» 30 тыс. рублей. Впрочем, иногда за то, чтобы стереть гражданина из базы должников, аферисты хотят получить до 30% от его обязательств перед кредиторами. В целом оценка помощи подобных «работников подотдела очистки» колеблется от 20 тыс. до 150 тыс. рублей. Однако после оплаты мошенники просто исчезают, предупредили ЦБ и эксперты. Что неудивительно — для того, чтобы выполнить свое обещание, им нужно иметь доступ к базам бюро кредитных историй (БКИ), Центральному каталогу кредитных историй в ЦБ, а также порталу «Госуслуги».
Из рук в руки
С марта этого года существенно выросла доля отказов по кредитным заявкам. Например, в сегменте необеспеченных потребкредитов банки отметают почти две трети запросов клиентов. Особенно часто в разряд отказников попадают люди с высокой долговой нагрузкой, поскольку риск-политика организаций ужесточилась.
Этим пытаются воспользоваться мошенники, которые предлагают новую псевдоуслугу — полностью зачистить кредитную историю (убрать заемщика из базы должников). Как пояснил Валерий Лях, злоумышленники убеждают граждан, что это поможет им взять в долг снова и еще больше. Кстати, сразу предупреждают — услуга разовая, требуют оплату, после чего исчезают. При этом пострадавший остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, предложение подобной псевдоуслуги может быть продолжением длинной цепочки обработки человека.
— Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т. п., — сообщили в ЦБ.
Теперь новое «благодеяние» — людям предлагают «улучшить» их кредитные истории, удалив из базы должников. Причем нередко мошенники не скрывают, что такая процедура незаконна, отметили в Центробанке.
— Так, в популярном мессенджере (Telegram) публикуется реклама, в которой обещают решить одним махом все проблемы человека с долгами. При переходе по ссылке откликается аноним, он настойчиво запрашивает у человека персональные данные и заявляет, что за «какие-то» 30 тыс. рублей готов «подчистить» кредитную историю. Некоторые мошенники устанавливают таксу на свои услуги в 30% от размера задолженности, — сказали в пресс-службе Центробанка.
Там подчеркнули, что мошенники часто используют для рекламы те же паблики и Telegram-каналы, через которые раньше распространялись предложения о потребзаймах от имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей и других, не имеющих права на осуществление такой деятельности.
Точно в цель
Опрошенные «Известиями» эксперты подтвердили, что аферисты действуют целенаправленно в расчете на людей, которых интересует тема высокой долговой нагрузки и возможность получить в этом случае новый кредит.
— Как правило, свои предложения мошенники распространяют с помощью таргетированной рекламы в поисковиках, через соцсети, мессенджеры. Они даже расклеивают объявления в местах скопления людей — у вокзалов, остановок общественного транспорта, торговых павильонов, — отметила руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
По ее словам, стоимость такой псевдоуслуги варьируется от 20 тыс. до 150 тыс. рублей. Всё зависит от степени информированности и уровня правовой грамотности потенциальной жертвы, которую злоумышленники определяют в процессе обсуждения с клиентом, уточнила эксперт.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков пояснил, что многие мошенники пытаются ограничиться небольшими суммами, которые существенно меньше задолженности человека. Это снижает шансы на то, что заемщик, тем более предупрежденный аферистами об участии в нелегальной схеме, обратится в правоохранительные органы.
Тем не менее люди в надежде на новые заимствования порой влезают в новые долги, в том числе обращаясь и к нелегальным кредиторам, обратила внимание Евгения Лазарева. Кстати, их в первом полугодии 2022-го ЦБ выявил почти в два раза больше, чем за тот же период 2021-го.
Как рассказали специалисты, в пандемию аферисты уже прощупывали схему с кредитной историей. Но тогда предлагали подправить, а не стереть. В некоторых случаях мошенники даже пытались изображать бурную деятельность, присылая жертве заявления об исправлении кредитной истории.
Техническая невозможность
И ЦБ, и эксперты предупредили, что любое предложение о полной зачистке кредитной истории по желанию клиента — это однозначный признак мошенничества. Просто в силу того, что сделать это невозможно.
— Даже в рамках одного бюро кредитных историй (БКИ) процедура бесконтрольной корректировки записей в кредитной истории жестко регламентируется и контролируется. Кроме того, для полноценного «обнуления» требуется доступ к базам всех БКИ плюс к Центральному каталогу кредитных историй в ЦБ, что в принципе невозможно, — прокомментировал Алексей Волков.
Еще нужно было бы убрать сведения из базы портала «Госуслуги» о БКИ, где содержится кредитная история, добавила руководитель платформы «Мошеловка».
— Техническая защита информации, хранение которой осуществляется БКИ, обеспечивается посредством использования сертифицированных средств криптографической защиты информации, фактически исключающих несанкционированный доступ и внесение каких-либо изменений, — подчеркнул адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Рустам Батыров.
ЦБ еще раз напомнил, что просто по желанию заемщика стереть плохую кредитную историю или заменить ее хорошей невозможно. Исправить или оспорить кредитную историю реально, если она испорчена по вине кредитора (например, ошибка сотрудника банка) или человек стал жертвой мошенников, которые оформили на него кредит.
— Достоверная информация, содержащаяся в кредитной истории, не подлежит изменению или удалению кроме случаев, когда истек срок хранения кредитной истории, — подчеркнули в Центробанке.
С января 2022 года он составляет семь лет и рассчитывается для каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории. Проще говоря, если вы погасите все долги и не будете в течение семи лет брать новые, то только в этом случае можно обнулить кредитную историю. И начать с чистого листа. Впрочем, вряд ли это разумно, поскольку банки проще выдают кредиты тем, чье платежное поведение им известно и понятно, чем темным лошадкам.