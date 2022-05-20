Охлажденный платеж: кому вернут украденные с карт деньги

ЦБ предлагает ввести двухдневный «период охлаждения», в течение которого можно отозвать перевод, если он осуществлен на мошеннический дропперский счет. Базу таких счетов формирует ЦБ. Есть ли сейчас шансы вернуть деньги, переведенные мошенникам, какие новые схемы используют злоумышленники в свете валютных ограничений, сложностей с картами Visa и Mastercard ситуацией на Украине и санкционной повесткой — в материале «Известий».

Два дня опомниться

ЦБ хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

В настоящий момент в базе ЦБ аккумулируются данные, в том числе о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств. Дропперы — это граждане и компании, на счета которых выводятся украденные деньги.

Два дня опомниться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора», — отметил Уваров.

Таким образом, в ЦБ предлагают внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время оценить ситуацию и понять, что деньги ушли куда-то не туда. Банк хотят обязать на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе ЦБ. По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк в таком случае не нарушит права ни добросовестных граждан, ни законодательство.

Работают по санкциям

Мошенники сейчас активно эксплуатируют санкционную тематику и различные ограничения, в том числе на покупку и продажу наличной валюты. Так, например, они звонят под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците валюты. Злоумышленники убеждают «клиента», чтобы тот перевел деньги на специальный счет, с которого якобы можно будет снимать наличные денежные средства.

Одна из новых схем — предложение «выгодного» курса для покупки валюты. Псевдосотрудники банка по телефону предлагают человеку перевести на «специальный» счет рубли для последующей конвертации в доллары по курсу ниже, чем в отделении. Попутно мошенники выуживают у человека информацию о номере карты, код CVV. После перевода средств человек лишается не только суммы, которую решил обменять на валюту, но и всех денег, рассказали в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру».

Два дня опомниться Фото: Pexels/Anete Lusina

Другая обманная схема предполагает оформление карт платежных систем Visa и Mastercard, с помощью которых люди якобы смогут оплачивать покупки в других странах.

— Желающие должны предоставить паспортные данные, а также оплатить комиссию за услуги посредников. В итоге никакой карты пострадавший не получает. Также мошенники предлагают услуги по переводу денег за границу. Им нужно перевести деньги, с которыми они потом успешно исчезают, — отмечает старший аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Более 58% выявленных в первом квартале 2022 года ЦБ финансовых пирамид связаны с криптовалютами. Здесь и схемы, основанные на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы «цифровые инструменты». «Спасти денежные средства» предлагают также в зарубежных юрисдикциях, например, вложиться в иностранный проект или в иностранные ценные бумаги.

Сами виноваты

Аналитики финансового рынка констатируют: сейчас в большинстве случаев банки не возвращают деньги, украденные у держателей карт с помощью методов социальной инженерии — ведь клиенты добровольно перевели средства мошенникам.

— Банк вернет украденные деньги только в одном случае: если клиент не нарушил условия договора обслуживания. В том числе и по безопасности использования счета или карты. Как показывает практика, мошеннические действия приводят к разглашению реквизитов или самостоятельной отправке средств жертвой. Что автоматически нарушает условия договора. Поэтому возвраты единичны. Единственный вариант — обращаться в правоохранительные органы. Таким путем всё же иногда удается вернуть деньги за счет привлечения мошенников к уголовной ответственности , — объясняет аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев.

Два дня опомниться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Столкнувшись с мошенниками, не стоит рассчитывать и на процедуру чарджбэка: она работает, когда деньги переведены на счет юридического лица. Банки не считают основанием для чарджбэка переводы физическим лицам, через терминалы или со счета.

Эксперты указывают и на то, что банки не используют каких-то масштабных программ по отслеживанию конечного получателя перевода. По словам Исаева, в основном они выполняют проверку действий на счете, открытом в этой же кредитной организации, как при зачислении денег, так и их отправке. В случае нестандартной операции в момент перевода банк может заблокировать счет. Например, если фиксируется несколько последовательных не присущих ранее человеку отправок, которые часто выполняются в момент мошеннических действий.

Слабые приложения

Скорость дистанционного перевода средств через мобильные приложения часто выходит боком. В приложении или интернет банке деньги уходят с одного счета и зачисляются на мошеннический фактически за секунды. Банки же проверяют звонком только перечисление крупных сумм денег, а прочие переводы зачастую никак не верифицируются. Поэтому у клиента нет ни времени, ни возможности вернуть свои деньги после ошибочного перевода.

Два дня опомниться Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Всплывает и другая проблема — несовершенный функционал банковских мобильных приложений, которые могли бы сигнализировать владельцу счета о том, что он осуществляет перевод злоумышленнику.

— Сейчас ни в одном мобильном приложении банка для физлиц не работает система «светофора» (по аналогии с переводами юридических лиц) для предупреждения, что человек совершает перевод на дропперский или мошеннический счет. Да, банки ведут профилактическую и разъяснительную работу с клиентами, рассказывают о схемах мошенничества. Но реальных барьеров для блокировки онлайн-перевода денег людей пока не существует ни в системах банков, ни в СБП , — подчеркивает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Докрутить механизм

Таким образом, период охлаждения для денежных переводов наблюдатели считают необходимым. По аналогии с потребительским кредитованием, где заемщик вправе отказаться от кредита или займа и вернуть полученные деньги в течение 14 дней.

Задержки обработки операции не коснутся рядовых потребителей финансовых услуг в массовом сегменте. Ограничение будет применяться только к зачислению средств на дропперские счета, единый список которых формирует ЦБ РФ, отмечает Юрий Исаев.

Два дня опомниться Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В то же время юристы предлагают корректировать сам механизм списания денег.

— Плательщик должен по истечении этого срока собственными действиями тоже подтвердить свое желание их перевести. Помимо персонификации получателя клиенту должна быть обеспечена возможность видеть географию платежа, то есть куда, в какой город или страну уходят деньги , — считает управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин.