Старики и разбойники: наказание за мошенничество с пенсионерами ужесточат

В России ужесточат наказание за обман пенсионеров и мошенничество в отношении них — преступления против людей старшего возраста станут отягчающим обстоятельством. Такой законопроект группа депутатов планирует внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщили «Известиям» нижней палате парламента. Пенсионеры — самые уязвимые для обмана граждане, именно у них чаще всего отбирают квартиры, им продают ненужные товары за баснословные деньги и навязывают кредиты.

Легкая добыча

Преступления против людей старшего возраста, в том числе мошенничества, станут отягчающим обстоятельством. Законопроект, который предполагает соответствующие изменения в п. 3 ст. 63 Уголовного кодекса РФ, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом «Известиям» сообщила один из разработчиков документа, зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

Старики и разбойники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В последнее время участились случаи преступлений в отношении пожилых людей, особенно разнообразные мошенничества, говорится в пояснительной записке к проекту (есть у «Известий»). За 2021 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп, составив 27%, отмечается в документе.

— Ко мне приходит множество обманутых пенсионеров, у которых отобрали квартиру, заставили взять огромный кредит на чье-нибудь спасение и так далее. Зачастую люди попадают в лапы мошенников, передающих их друг другу. Один отбирает у него деньги, другой обещает разобраться с обманщиками за плату, — рассказала Светлана Разворотнева.

Люди старшего поколения бывают не очень сведущи в действующем законодательстве, не умеют перепроверять информацию, в том числе в интернете, потому и становятся легкой добычей, пояснила парламентарий. Хочется их защитить: ужесточение наказания может заставить мошенников задуматься, прежде чем наживаться на таких людях, сказала Светлана Разворотнева.

Старики и разбойники2 Фото: Global Look Press/dpa/Markus Scholz

— Сегодня мошенники, которые ходят по квартирам в поисках жертв среди стариков, пользуются тем, что их легко обмануть, но расследовать такие преступления крайне сложно, а наказание гораздо меньше потенциальной выгоды, — объяснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Игра на доверии пожилых заслуживает места в перечне отягчающих уголовное наказание обстоятельств, уверена доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Часто их доверчивость и неосмотрительность эксплуатируются «черными» риелторами и непорядочными родственниками при сделках с недвижимостью, подчеркнула она.

Нередко мошенники выдают себя за сотрудников служб ЖКХ: например, представляются газовщиками или говорят, что пенсионер заливает соседей снизу, отметил Павел Склянчук. Попав в квартиру, преступники совершают кражу или продают ненужные товары, пояснил он.

Старики и разбойники4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Например, внушается, что замена фильтра очистки воды убережет их от множества болезней, без замены электросчетчика будет начислен штраф и есть шанс сэкономить на установке или монтаж новых окон идет по якобы льготной программе, рассказала Сусана Киракосян.

«Известия» направили запросы в МВД и Минтруд.

Комплекс мер

Если преступники будут понимать, что за обман стариков их ждет срок, условно, в два раза больше, это снизит число преступлений, уверен Павел Склянчук. Наличие отягчающих обстоятельств — основание для назначения виновному более строгого наказания, сказала Сусана Киракосян. Квалифицирующий признак прибавляет примерно 30% к основному сроку, добавил Павел Склянчук.

Старики и разбойники3 Фото: Global Look Press/Russian Look/Pravda Komsomolskaya

— Но многое зависит от правоприменительной практики. Наказание при отягчающем обстоятельстве в конечном итоге назначает суд, — сказала Светлана Разворотнева.

По мнению руководителя практики уголовного и административного права «Амулекс.ру» Любови Шебановой, ужесточение ответственности по возрастному признаку существенно повлиять на механизмы защиты таких лиц от преступников не сможет.

— Наказание на год больше или меньше существенного значения для самих жуликов при выборе жертв не имеет, такая разница санкций не работает эффективно в плане профилактики, — полагает юрист.

Борьба с мошенничеством в целом должна быть направлена на повышение степени защиты имущества (деньги, объекты недвижимости, транспортные средства) от доступа сторонних лиц, считает Любовь Шебанова. А также на повышение ориентированности пенсионеров, их знаний по тем продуктам и правилам обслуживания, которыми они пользуются, добавила она.

Старики и разбойники1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также следует создать условия для быстрого взаимодействия сотрудников банка, Росреестра, нотариусов с правоохранительными органами на предмет проверки сомнительных операций, сделок и т.д., считает юрист.

Нужно создать организации при территориальных центрах социального обеспечения, которые занимались бы оказанием правовой помощи уязвимым слоям населения и, в первую очередь пенсионерам, считает член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов.