Работа по займу: банки ждут снижения ключевой до 9%

Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9%, на заседании 22 июля, следует из консенсус-прогноза «Известий» . Аналитики из крупнейших кредитных организаций пояснили: таким образом ЦБ отреагирует на снижение инфляции — в начале июля ее уровень сократился до 15,6% год к году. Они добавили, что уменьшение ключевой позволит финансовым организациям перезапустить кредитование . На рынке допустили дальнейшее снижение ставок по займам вслед за основным показателем.

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Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций . 12 из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — сразу до 8,5%. В Альфа-банке сообщили, что ожидают либо очень незначительного снижения ставки, либо ее сохранения на текущем уровне, однако цифры не уточнили.

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28 февраля 2022 года Банк России повысил ключевую ставку до 20% на фоне оттока средств россиян с банковских счетов. Затем ЦБ четыре раза снижал показатель. 10 июня ставку опустили до 9,5% — того уровня, на котором она была до начала российской спецоперации на Украине.

В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают уменьшение инфляции, спад кредитования и необходимость поддержать сокращающуюся экономику , пояснил «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отметил, что рост цен замедляется быстрее ожиданий Банка России: Росстат впервые за всё время наблюдений с 1991 года зафиксировал дефляцию в июне. За неделю со 2 по 8 июля в стране снова наблюдалась дефляция в 0,03%, напомнил Михаил Васильев, уточнив, что в годовом выражении показатель сократился до 15,6%.

— При этом снижение цен на непродовольственные товары также усилилось и за последнюю неделю было максимальным в текущем году. Вниз корректируются цены на электронику, лекарства и стройматериалы . Вряд ли этот тренд получит существенное развитие. Идет новая волна пандемии, и спрос на лекарства вырастет. Курс рубля также стабилизируется и ограничит влияние на цены, — полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

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Проинфляционные риски сохраняются , полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она пояснила: отсутствие достаточного числа рабочих рук означает, что зарплаты продолжат расти, поддерживая восстановление уровня потребления . Кроме того, по ее словам, наблюдается быстрый рост расходов бюджета, что также носит инфляционный характер . Наконец, перестройка логистики внешней торговли на данный момент создает ограничения в поставках товаров, что опять же несет проинфляционные риски.

— До заседания Банка России осталось чуть больше недели, основная часть из которой приходится на так называемую неделю тишины. В этой связи пространства для сигналов осталось не так много, а из уже реализованных формируется следующая картина: регулятор смотрит на текущее замедление цен с осторожностью, связывая его с временными факторами , — отметил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Ликвидность позволяет

На сегодня ситуация с ликвидностью в банках стабилизируется: приток вкладов населения в апреле составил 1,3 трлн рублей , практически полностью компенсировав совокупный отток в феврале-марте, констатировал руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. Соответственно, необходимость держать ставку на столь высоком уровне снизилась.

— Основная причина сокращения процентной ставки с 20% в начале апреля до 9,5% в июне — уменьшение объемов кредитования , что негативно отражается на прибыли от основной операционной деятельности банков. Так, например, по данным на 1 июня, объем предоставленных займов в сфере жилищного кредитования за месяц снизился на 67,7% год к году, до 140 млрд рублей, — подчеркнул Роман Чечушков.

Работа по займу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, второй месяц подряд сокращается задолженность физических лиц перед банками : в мае общий портфель кредитов уменьшился на 48 млрд рублей (–0,2% против –0,9% в апреле), оценил заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Антон Павлов. Он предположил, что в июньской статистике будет небольшой рост кредитования на фоне снижения ставок, но для дальнейшего восстановления экономики и поддержания потребительской активности населения требуется дополнительное смягчение денежно-кредитной политики .

Вслед за снижением ключевой с большой долей вероятности последует уменьшение банковских ставок , отметили в Ак Барс Банке. В Абсолют Банке уточнили, что готовы скорректировать проценты по вкладам и кредитам на 0,25–0,5 п.п. В пресс-службах Банка «Русский Стандарт», ПСБ, «Зенита» и Совкомбанка рассказали «Известиям», что при необходимости скорректируют условия, ориентируясь на рыночную конъюнктуру . В преддверии решения по ключевой «Зенит» уже снизил ставки по ипотечным программам.