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Арабские дипломаты: Абу-Даби сохраняет деловую кооперацию с Москвой

Как завершилось ближневосточное турне главы российского МИДа
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Запад оказывает давление на Абу-Даби в вопросах делового сотрудничества с Москвой. В этих условиях Эмираты балансируют и сохраняют плодотворные отношения с российских бизнесом. Об этом «Известиям» рассказал бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в эту страну. Чем завершилось ближневосточное турне шефа российского внешнеполитического ведомства — в материале «Известий».

Динамичное развитие

Сергей Лавров прилетел из Иордании в ОАЭ вечером 3 ноября, и сразу отправился на встречу со своим коллегой Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры прошли в закрытом формате.

Дипломаты встретились в этом году уже в четвертый раз, последняя беседа состоялась 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На этом раз основной темой, по информации агентства Emirates News Agency, стало укрепление двустороннего сотрудничества. Впрочем, в стороне не осталась глобальная и ближневосточная повестка. Еще до начала встречи российский министр уточнил, что собеседники затронут ситуацию в в Йемене, Ливии, Сирии, а также арабо-израильский конфликт.

Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что отношения между Россией и Эмиратами развиваются довольно динамично, и это, в частности, заметно по частоте визитов.

— Важно учитывать, что Эмираты предлагали свое посредничество и в отношениях между Москвой и Киевом. Решение в ОПЕК+ — тоже сигнал того, что отношения между Россией и арабскими странами развиваются успешно. И это, конечно, дает надежду на то, что в политическом плане эти страны будут по крайней мере объективно оценивать действия России. И основываясь на этом, выражать позицию в ООН и других международных организациях, — сказал он «Известиям».

ОАЭ до 2023 года — непостоянный член Совбеза ООН. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что позиции обеих государств по большинству вопросов международной повестки сходятся.

Арабские дипломаты
школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Васильева

Эмирский Кремль

Уже 4 ноября, в день Народного единства, глава российского ведомства посетил открывшуюся в сентябре «Русскую школу в Абу-Даби» — филиал «Областной гимназии им. Е.М. Примакова». Само здание напоминает филиал Кремля — красным кирпичом и буквами «М» (ласточкиным хвостом). Впрочем, уровнем технического оснащения на типичную российскую школу она не похожа.

До приезда делегации министра учебное заведение казалось пустынным и даже стерильно чистым. Только в классах русского и английского языков можно было заметить следы учащихся — рисунки с монстриками и рассказы о себе.

Затем Сергей Лавров отправился на ежегодный 13-й форум по безопасности «Сир-Бани-Яс», который проходит на острове Яс в закрытом формате. Тут собираются главы МИД, политики и эксперты. В СМИ уже появлялась информация о возможном присутствии турецкого министра Меалюта Чавушоглу. Встретился ли он с российским коллегой, не известно.

С ОАЭ у РФ есть определенные точки сближения. К примеру, решение ОПЕК+ и традиционное стремление арабских политических элит поддерживать отношения с Москвой в качестве баланса отношений с Вашингтоном. Насколько это будет продолжаться, сказать сложно, но пока такая инерция существует, — заявил «Известиям» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, Эмираты позиционируют себя как окно в арабский мир для РФ. Через них идут взаимоотношения с Саудовской Аравией, включая разговор о противостоянии с Ираном, а также обсуждается возможность урегулирования ситуации в Сирии.

Арабские дипломаты
нефть
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Баланс интересов

В наибольшей степени РФ и Эмираты объединяют деловые отношения. Экономика ОАЭ — вторая по величине на Ближнем Востоке (после Саудовской Аравии). ВВП этой страны, по данным Всемирного банка за 2020 год, превышает $350 млрд.

Бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов сказал «Известиям», что Запад оказывает давление на Эмираты в вопросах делового сотрудничества с РФ. Тем не менее Абу-Даби балансируют, сохраняя отношения с российских бизнесом, что благоприятно влияет и на их собственную экономику.

— ЕС и США оказывают давление на финансовые структуры и правительство ОАЭ в вопросах дальнейшего сотрудничества с Россией, — добавил он. — Страну, которая раньше была британской колонией и до сих пор сохранила тесные связи с английским и американским бизнесом, регулярно посещают высокопоставленные делегации из Америки. И нужно сказать, эти поездки приносят свои результаты.

В частности, по Максима Загорнова, сегодня осложнилась ситуация с открытием расчетных счетов — в ряде банков с английскими или американскими корнями сделать это предпринимателю из России практически невозможно. Тем не менее, ОАЭ стремятся сохранить свою независимость в принятии политических решений, поскольку видят выгоду в притоке российских компаний и инвестиций, в притоке «качественных» человеческих ресурсов.

Только за первый квартал 2022 года рост экономики ОАЭ достиг отметки в 8,2% — это лучший показатель за 11 лет. Одной из причин стало развитие несырьевого сектора экономики, в том числе за счет активности российского бизнеса в ОАЭ. Поэтому, думаю, Эмираты будут балансировать: сохранять отношения и с Америкой, и с Россией, ставя, в первую очередь, деловые интересы своего государства, — предполагает Максим Загорнов.

Арабские дипломаты
опек
Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Такой подход регион продемонстрировал и на встрече ОПЕК+ 5 октября. Участники договорились снизить добычу нефти с ноября 2022 года на 2 млн баррелей в сутки, что вызвало недовольство Вашингтона.

Отметим, по итогам 2021 года товарооборот РФ и ОАЭ увеличился на 64,5% по сравнению с 2020 годом — $5,36 млрд. Таким образом, Эмираты превратились в лидера торговых партнеров Москвы в арабском мире. За первые семь месяцев 2022 года объем взаимной торговли приблизился к $3 млрд.

Максим Загорнов добавил, что с самого начала февральских событий Лига арабских государств, в которую входят 22 страны, придерживается позиции нейтралитета. Она официально сохраняется и по сей день, и каждое ближневосточное государство решает вопросы сотрудничества с Россией, исходя из своих интересов.

Арабский Лувр

Что касается самих Эмиратов, то по пути из аэропорта можно было заметить только роскошные высотки с ослепляющей подсветкой, спорткары и моллы. Сейчас в ОАЭ начинается сезон отпусков — температура стала по местным меркам щадящей, опустившись до +35 днем. Если еще несколько недель главная набережная города Корниш была пустой, то сейчас по вечерам там активно разъезжают велосипедисты и самокатчики.

Сопровождающий обратил внимание журналистов и на 25-этажное башни Аль Бахар, напоминающее по форме початки кукурузы. У них своеобразный решетчатый фасад, состоящий из подвижных элементов. Работа системы полностью осуществляется за счет солнечных батарей, размещенных на поверхности здания.

Арабские дипломаты
Лувр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Васильева

ОАЭ активно занимается развитием альтернативных энергетических источников. В 2021 году тут открылся крупнейший в мире парк солнечных батарей площадью в 44 кв. км, способный обеспечивать более 320 тыс. домов. Солнечная станция Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума считается ключевой опорой для достижения 100% чистой энергии в Дубае к 2050 году.

Арабские Эмираты — молодое государство (основано в 1971 году). Поэтому Абу-Даби — это еще и большая стройка — экскаваторы и рвы здесь можно заметить не реже зеркальных высоток. Однако компенсировать недостаток древних памятников культуры можно в местном Лувре. Здание обошлась государству предположительно в $715 млн, а за право назвать музей «Лувр» власти заплатили €400 млн. Еще $750 млн было вложены в качестве залога за произведения из парижского Лувра.

Музей Лувр Абу-Даби — маленький. Общая площадь экспозиции — всего 8 тыс. кв.м. Для сравнения — площадь экспозиции Третьяковской галереи — 80 тыс. кв. м. Тем не менее в его коллекцию вошли экспонаты различных эпох и цивилизаций, в том числе картины Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо и Клода Моне.

Архитектором Лувра Абу-Даби выступил француз Жан Нувель. Строительство началось в мае 2009 года. При этом все таблички к здешним экспонатам сопровождаются арабским, английским и французским языками. Стоимость входного билета — около $16.

Арабские дипломаты
Лувр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Васильева

В музее расположены тематические залы, где вперемешку выставлены объекты наследия разных культур и стран, включая Китай, Индию и Ирак. Так, например, в зале, посвященном священным писаниям, хранятся страница из «Синего корана» IX века, йеменская Тора 1498 года и две готической Библии XIII века.

Для того, чтобы не забывать, где вы находитесь, между залами сделаны панорамные окна, открывающие вид на залив. Так создается уникальное ощущение музея на плаву.

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