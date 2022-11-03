Ближе Восток: как Иордания меняет отношение к Сирии и почему это важно России

Иордания поддерживает возвращение Сирии на международные площадки . Об этом премьер-министр и глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 3 ноября министры обменялись оценками по ситуации в САР, обсудили работу астанинского формата, а также палестино-израильское урегулирование. Во время визита шеф российской дипломатии также встретился с королем страны Абдаллой II и передал ему «специальное послание» от президента РФ . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что изменение позиции арабской страны по восприятию сирийского руководства может сблизить Амман и Москву . Какие перспективы есть у сотрудничества двух стран — в материале «Известий».

Римские руины и базары

Ближневосточное турне главы МИД РФ Сергея Лаврова началось сразу после саммита Лиги арабских государств , проходившего в Алжире. Вечером 2 ноября самолет главы МИД приземлился в столице Иордании. Амман встретил приятной летней прохладой (на улице +16). Иордания в силу непростой географии (почти 90% территории — пустыни и полупустыни) ограничена в ресурсах, и потому ее экономика сильно зависит от международной помощи. В отличие от своих соседей королевство вынуждено импортировать нефть, а на экспорт идут в основном только фосфаты. ВВП Иордании, по данным Всемирного банка от 2021 года, $45,24 млрд. Для сравнения ВВП Саудовской Аравии — $833,5 млрд.

В столице «Макдональдсы» и колоритные базары сочетаются с римскими руинами (Амфитеатр Аммана — уцелевшее наследие эпохи), а небольшие домики теплого песчаного цвета (из-за сейсмической активности жилые здания строятся не более четырех этажей) — с современными отелями.

Ближе Восток Вид на амфитеатр Аммана Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Artur Widak

При своей богатой истории иорданская столица на первый взгляд напоминает даже куда более привычную россиянам Турцию . К слову, Иордания — рекомендуемое для туризма направление как раз осенью в силу комфортных температур. Гражданам РФ для поездки не нужна виза, она оформляется по прилету и стоит около $60. Однако сейчас между странами нет прямого авиасообщения . Полеты иорданского перевозчика Royal Jordanian из Москвы планировались с 30 октября. В конце августа, впрочем, стало известно, что рейсы сняты до марта 2023 года.

Прекрасному полу важно учитывать культурные особенности страны при выборе одежды — они отличаются в регионах, однако в туристических местах к этому относятся достаточно демократично. И даже сотрудницы местного МИДа демонстрируют открытость мусульманской страны к западной культуре. Хотя многие женщины предпочитают все-таки закрытую традиционную одежду , но все же разбавляют ее яркими элементами вроде платка цвета фуксии и лаковых каблуков. Более юные сотрудницы носят стильные брючные костюмы и платья.

Дорогой друг

3 ноября Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром и главой МИД страны Айманом ас-Сафади . Предпоследние контакты коллег проходили на Генассамблее ООН в сентябре. Министры назвали друг друга друзьями, отметив открытую и доверительную атмосферу на переговорах .

Прежде всего главы МИД дали оценку состояния и перспектив развития ситуации в Сирии . Глава российского ведомства сделал акцент на задаче продвижения комплексного политического урегулирования на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и оказания гуманитарной помощи Дамаску. Его иорданский коллега отметил, что особую обеспокоенность Аммана вызывает ситуация на юге республики и угроза контрабанды наркотиков боевиками. «Нахождение российских вооруженных сил на юге Сирии добавляет безопасности и снижает риски для нашей страны», — подчеркнул иорданский министр.

Ближе Восток Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время встречи Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni

Он также отметил, что Иордания поддерживает возвращение Сирийской республике достойного места на международных площадках . Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил «Известиям»: это знак того, что у отношений России и Иордании есть перспектива позитивного развития.

— Стоит учитывать, что страны Персидского залива начали менять позицию в отношении сирийского конфликта и руководства страны. Об этом говорили и визиты на высшем уроне между ОАЭ и Сирией . Уже были заявления, что эту страну пора вернуть в Лигу арабских государств. Иордания, которая всегда следовала политике США, теперь тоже выражает готовность возобновлять отношения с Дамаском . То есть, можно говорить об определенном повороте в позиции стран региона и сближении с Россией . Этот разворот арабского мира во многом будет способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений и позиции РФ на мировой арене, — отметил эксперт.

Сергей Лавров также обратил внимание на необходимость консолидации международных усилий для выполнения резолюции 2254 Совбеза ООН, отметив значение Астанинского формата, в котором Иордания — наблюдатель.

Министры обсудили и палестино-израильское урегулирование, отметив безальтернативность двухгосударственного решения проблемы на международно-правовой базе. «Надо покончить с израильской оккупацией. И должны быть прекращены насильственные действия со стороны израильтян, которые подрывают мирный процесс»,— сказал ас-Сафади.

Ближе Восток Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Иордании Айман Сафади во время пресс-конференции по итогам встречи Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMAD ALI

Сергей Лавров отметил, что и в этом вопросе важно следовать резолюциям ООН, а также Арабской мирной инициативе.

«Со своей стороны подчеркнули контрпродуктивность попыток Соединенных Штатов саботировать деятельность «квартета» международных посредников , который является уникальным, легитимным дипломатическим механизмом ближневосточного урегулирования, который был одобрен Советом Безопасности ООН и который сейчас в общем-то из-за позиции США, как говорится, простаивает », — пояснил российский министр во время итоговой пресс-конференции.

Дипломаты затронули и происходящее в Ираке в контексте учреждения парламентом нового правительства . РФ рассчитывает, что новый кабинет министров во главе с Муххамедом Аль-Судани приложит усилия для нормализации ситуации в стране, обеспечив безопасность и соблюдение правопорядка.

Ближе Восток Заседание парламента Ирака Фото: REUTERS/Iraqi Parliament Media Office

Обмен мнениями состоялся и по перспективам деловой кооперации стран — сотрудничеству в сфере экономики, сельского хозяйства и туризма. Товарооборот между РФ и Иорданией в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличился на 5% — с $300,8 млн до $315, 8 млн. Напомним, Амман не присоединился к западным санкциям.

Удовлетворительная сделка

Не обошли стороной собеседники и украинскую тематику. Иордания наряду с Египтом, Алжиром и Ираком входит в контактную группу Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации на Украине . Иорданский министр отметил, что на переговорах с российским коллегой они подчеркнули необходимость «безотлагательного прекращения огня», политического урегулирования и нахождения мирных развязок кризиса. Сергей Лавров, в свою очередь, проинформировал коллегу о неоднократных срывах мирных инициатив Киевом. Шеф российский дипломатики акцентировал внимание на ситуации вокруг зерновой сделки.

Он подчеркнул: у России «вызвало удовлетворение» то, что по инициативе Турции украинское руководство на бумаге гарантировало — попытки использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях не должны повториться .

При этом он напомнил, что российская часть стамбульских договоренностей до сих пор не выполняется . Сергей Лавров подчеркнул, что в отношении нее «должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время». 19 ноября истекает срок действия зерновой сделки. Решение РФ о продлении во многом будет зависеть от того, заработает ли российская часть соглашения.

Ближе Восток Король Иордании Абдалла II и президент РФ Владимир Путин во время встречи на площадке международного военно-технического форума «Армия-2021», август 2021 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

После переговоров с ас-Сафади Сергей Лавров направился на аудиенцию с королем Абдаллой II. Как сообщил министр на пресс-конференции, он передаст монарху «специальное послание и оценку международных проблем» от Владимира Путина . Напомним, российский лидер встречался лично с представителем 41-го поколения прямых потомков пророка Мухаммеда 23 августа 2021 года.

— Несмотря на скромный имидж Иордании, на самом деле, она имеет серьезное значение в регионе. Стоит учитывать, что это абсолютно проамериканская страна, но при этом она не закрывает двери и для России , — заявил «Известиям» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, с одной стороны, у российских экономических структур и бизнеса нет такой сильной заинтересованности в этой стране, как в ОАЭ. Тем не менее королевство остается очень важным для Москвы с точки зрения обсуждения региональных вызовов . «И эта встреча — позитивный шаг для развития диалога Москвы и Аммана», — добавил эксперт.

Далее Сергей Лавров отправится как раз в Эмираты, где встретится с главой МИД ближневосточной страны Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности.