 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта
Мир
Индонезия представила прототип собственного дрона-камикадзе
Мир
В Турции объяснили возобновление Россией участия в зерновой сделке
Армия
ВС РФ уничтожили 130 наемников и военных ВСУ на купянском направлении
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
В Симферополе состоялось прощание с журналисткой Светланой Бабаевой
Культура
Гонкуровскую премию – 2022 получила писательница Жиро за роман «Жить быстро»
Политика
В Госдуме предрекли попытки Шольца наладить диалог с Россией
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Интернет
ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев
/

Ближе Восток: как Иордания меняет отношение к Сирии и почему это важно России

Сергей Лавров провел переговоры с первыми лицами королевства
Фото: REUTERS/Jordanian Royal Palace
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иордания поддерживает возвращение Сирии на международные площадки. Об этом премьер-министр и глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 3 ноября министры обменялись оценками по ситуации в САР, обсудили работу астанинского формата, а также палестино-израильское урегулирование. Во время визита шеф российской дипломатии также встретился с королем страны Абдаллой II и передал ему «специальное послание» от президента РФ. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что изменение позиции арабской страны по восприятию сирийского руководства может сблизить Амман и Москву. Какие перспективы есть у сотрудничества двух стран — в материале «Известий».

Римские руины и базары

Поняли возвратно: Сирия готова восстановить отношения с Турцией
Чем вызвано текущее сближение Анкары и Дамаска

Ближневосточное турне главы МИД РФ Сергея Лаврова началось сразу после саммита Лиги арабских государств, проходившего в Алжире. Вечером 2 ноября самолет главы МИД приземлился в столице Иордании. Амман встретил приятной летней прохладой (на улице +16). Иордания в силу непростой географии (почти 90% территории — пустыни и полупустыни) ограничена в ресурсах, и потому ее экономика сильно зависит от международной помощи. В отличие от своих соседей королевство вынуждено импортировать нефть, а на экспорт идут в основном только фосфаты. ВВП Иордании, по данным Всемирного банка от 2021 года, $45,24 млрд. Для сравнения ВВП Саудовской Аравии — $833,5 млрд.

В столице «Макдональдсы» и колоритные базары сочетаются с римскими руинами (Амфитеатр Аммана — уцелевшее наследие эпохи), а небольшие домики теплого песчаного цвета (из-за сейсмической активности жилые здания строятся не более четырех этажей) — с современными отелями.

Ближе Восток
Вид на амфитеатр Аммана

Вид на амфитеатр Аммана

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Artur Widak
«То, что сделала Россия, — акт самозащиты»
Глава МИД Сирии — о признании референдумов в Донбассе, отправке наблюдателей и контактах между Дамаском и Анкарой

При своей богатой истории иорданская столица на первый взгляд напоминает даже куда более привычную россиянам Турцию. К слову, Иордания — рекомендуемое для туризма направление как раз осенью в силу комфортных температур. Гражданам РФ для поездки не нужна виза, она оформляется по прилету и стоит около $60. Однако сейчас между странами нет прямого авиасообщения. Полеты иорданского перевозчика Royal Jordanian из Москвы планировались с 30 октября. В конце августа, впрочем, стало известно, что рейсы сняты до марта 2023 года.

Прекрасному полу важно учитывать культурные особенности страны при выборе одежды — они отличаются в регионах, однако в туристических местах к этому относятся достаточно демократично. И даже сотрудницы местного МИДа демонстрируют открытость мусульманской страны к западной культуре. Хотя многие женщины предпочитают все-таки закрытую традиционную одежду, но все же разбавляют ее яркими элементами вроде платка цвета фуксии и лаковых каблуков. Более юные сотрудницы носят стильные брючные костюмы и платья.

Сирийский треугольник: Иран угрожает интересам России и Турции
О чем Дамаск договорился с Тегераном

Дорогой друг

3 ноября Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром и главой МИД страны Айманом ас-Сафади. Предпоследние контакты коллег проходили на Генассамблее ООН в сентябре. Министры назвали друг друга друзьями, отметив открытую и доверительную атмосферу на переговорах.

Прежде всего главы МИД дали оценку состояния и перспектив развития ситуации в Сирии. Глава российского ведомства сделал акцент на задаче продвижения комплексного политического урегулирования на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и оказания гуманитарной помощи Дамаску. Его иорданский коллега отметил, что особую обеспокоенность Аммана вызывает ситуация на юге республики и угроза контрабанды наркотиков боевиками. «Нахождение российских вооруженных сил на юге Сирии добавляет безопасности и снижает риски для нашей страны», — подчеркнул иорданский министр.

Ближе Восток
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время встречи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время встречи

Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni
Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
Среди желающих — Катар, Сирия, ОАЭ, а также Непал, Камбоджа и другие государства

Он также отметил, что Иордания поддерживает возвращение Сирийской республике достойного места на международных площадках. Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил «Известиям»: это знак того, что у отношений России и Иордании есть перспектива позитивного развития.

— Стоит учитывать, что страны Персидского залива начали менять позицию в отношении сирийского конфликта и руководства страны. Об этом говорили и визиты на высшем уроне между ОАЭ и Сирией. Уже были заявления, что эту страну пора вернуть в Лигу арабских государств. Иордания, которая всегда следовала политике США, теперь тоже выражает готовность возобновлять отношения с Дамаском. То есть, можно говорить об определенном повороте в позиции стран региона и сближении с Россией. Этот разворот арабского мира во многом будет способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений и позиции РФ на мировой арене, — отметил эксперт.

Сергей Лавров также обратил внимание на необходимость консолидации международных усилий для выполнения резолюции 2254 Совбеза ООН, отметив значение Астанинского формата, в котором Иордания — наблюдатель.

Министры обсудили и палестино-израильское урегулирование, отметив безальтернативность двухгосударственного решения проблемы на международно-правовой базе. «Надо покончить с израильской оккупацией. И должны быть прекращены насильственные действия со стороны израильтян, которые подрывают мирный процесс»,— сказал ас-Сафади.

Ближе Восток
Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Иордании Айман Сафади во время пресс-конференции по итогам встречи

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Иордании Айман Сафади во время пресс-конференции по итогам встречи

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMAD ALI

«Коллеги и с Запада, и с Востока хотят продолжать общаться»
Как изменился формат заседания клуба «Валдай», что Лавров сказал о «грязной бомбе» и почему часть сессий закрыли от СМИ

Сергей Лавров отметил, что и в этом вопросе важно следовать резолюциям ООН, а также Арабской мирной инициативе.

«Со своей стороны подчеркнули контрпродуктивность попыток Соединенных Штатов саботировать деятельность «квартета» международных посредников, который является уникальным, легитимным дипломатическим механизмом ближневосточного урегулирования, который был одобрен Советом Безопасности ООН и который сейчас в общем-то из-за позиции США, как говорится, простаивает», — пояснил российский министр во время итоговой пресс-конференции.

Дипломаты затронули и происходящее в Ираке в контексте учреждения парламентом нового правительства. РФ рассчитывает, что новый кабинет министров во главе с Муххамедом Аль-Судани приложит усилия для нормализации ситуации в стране, обеспечив безопасность и соблюдение правопорядка.

Ближе Восток
Заседание парламента Ирака

Заседание парламента Ирака

Фото: REUTERS/Iraqi Parliament Media Office

Обмен мнениями состоялся и по перспективам деловой кооперации стран — сотрудничеству в сфере экономики, сельского хозяйства и туризма. Товарооборот между РФ и Иорданией в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличился на 5% — с $300,8 млн до $315, 8 млн. Напомним, Амман не присоединился к западным санкциям.

Удовлетворительная сделка

Глава МИД Иордании призвал соблюдать интересы России в ситуации с Украиной

Не обошли стороной собеседники и украинскую тематику. Иордания наряду с Египтом, Алжиром и Ираком входит в контактную группу Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации на Украине. Иорданский министр отметил, что на переговорах с российским коллегой они подчеркнули необходимость «безотлагательного прекращения огня», политического урегулирования и нахождения мирных развязок кризиса. Сергей Лавров, в свою очередь, проинформировал коллегу о неоднократных срывах мирных инициатив Киевом. Шеф российский дипломатики акцентировал внимание на ситуации вокруг зерновой сделки.

Он подчеркнул: у России «вызвало удовлетворение» то, что по инициативе Турции украинское руководство на бумаге гарантировало — попытки использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях не должны повториться.

При этом он напомнил, что российская часть стамбульских договоренностей до сих пор не выполняется. Сергей Лавров подчеркнул, что в отношении нее «должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время». 19 ноября истекает срок действия зерновой сделки. Решение РФ о продлении во многом будет зависеть от того, заработает ли российская часть соглашения.

Ближе Восток
Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II (в центре слева) во время встречи на площадке международного военно-технического форума «Армия-2021»

Король Иордании Абдалла II и президент РФ Владимир Путин во время встречи на площадке международного военно-технического форума «Армия-2021», август 2021 года

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
В МИД Иордании приветствовали стабилизирующее влияние России в Сирии

После переговоров с ас-Сафади Сергей Лавров направился на аудиенцию с королем Абдаллой II. Как сообщил министр на пресс-конференции, он передаст монарху «специальное послание и оценку международных проблем» от Владимира Путина. Напомним, российский лидер встречался лично с представителем 41-го поколения прямых потомков пророка Мухаммеда 23 августа 2021 года.

— Несмотря на скромный имидж Иордании, на самом деле, она имеет серьезное значение в регионе. Стоит учитывать, что это абсолютно проамериканская страна, но при этом она не закрывает двери и для России, — заявил «Известиям» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, с одной стороны, у российских экономических структур и бизнеса нет такой сильной заинтересованности в этой стране, как в ОАЭ. Тем не менее королевство остается очень важным для Москвы с точки зрения обсуждения региональных вызовов. «И эта встреча — позитивный шаг для развития диалога Москвы и Аммана», — добавил эксперт.

Далее Сергей Лавров отправится как раз в Эмираты, где встретится с главой МИД ближневосточной страны Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022