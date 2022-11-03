Ближе Восток: как Иордания меняет отношение к Сирии и почему это важно России
Иордания поддерживает возвращение Сирии на международные площадки. Об этом премьер-министр и глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 3 ноября министры обменялись оценками по ситуации в САР, обсудили работу астанинского формата, а также палестино-израильское урегулирование. Во время визита шеф российской дипломатии также встретился с королем страны Абдаллой II и передал ему «специальное послание» от президента РФ. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что изменение позиции арабской страны по восприятию сирийского руководства может сблизить Амман и Москву. Какие перспективы есть у сотрудничества двух стран — в материале «Известий».
Римские руины и базары
Ближневосточное турне главы МИД РФ Сергея Лаврова началось сразу после саммита Лиги арабских государств, проходившего в Алжире. Вечером 2 ноября самолет главы МИД приземлился в столице Иордании. Амман встретил приятной летней прохладой (на улице +16). Иордания в силу непростой географии (почти 90% территории — пустыни и полупустыни) ограничена в ресурсах, и потому ее экономика сильно зависит от международной помощи. В отличие от своих соседей королевство вынуждено импортировать нефть, а на экспорт идут в основном только фосфаты. ВВП Иордании, по данным Всемирного банка от 2021 года, $45,24 млрд. Для сравнения ВВП Саудовской Аравии — $833,5 млрд.
В столице «Макдональдсы» и колоритные базары сочетаются с римскими руинами (Амфитеатр Аммана — уцелевшее наследие эпохи), а небольшие домики теплого песчаного цвета (из-за сейсмической активности жилые здания строятся не более четырех этажей) — с современными отелями.
Вид на амфитеатр Аммана
При своей богатой истории иорданская столица на первый взгляд напоминает даже куда более привычную россиянам Турцию. К слову, Иордания — рекомендуемое для туризма направление как раз осенью в силу комфортных температур. Гражданам РФ для поездки не нужна виза, она оформляется по прилету и стоит около $60. Однако сейчас между странами нет прямого авиасообщения. Полеты иорданского перевозчика Royal Jordanian из Москвы планировались с 30 октября. В конце августа, впрочем, стало известно, что рейсы сняты до марта 2023 года.
Прекрасному полу важно учитывать культурные особенности страны при выборе одежды — они отличаются в регионах, однако в туристических местах к этому относятся достаточно демократично. И даже сотрудницы местного МИДа демонстрируют открытость мусульманской страны к западной культуре. Хотя многие женщины предпочитают все-таки закрытую традиционную одежду, но все же разбавляют ее яркими элементами вроде платка цвета фуксии и лаковых каблуков. Более юные сотрудницы носят стильные брючные костюмы и платья.
Дорогой друг
3 ноября Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром и главой МИД страны Айманом ас-Сафади. Предпоследние контакты коллег проходили на Генассамблее ООН в сентябре. Министры назвали друг друга друзьями, отметив открытую и доверительную атмосферу на переговорах.
Прежде всего главы МИД дали оценку состояния и перспектив развития ситуации в Сирии. Глава российского ведомства сделал акцент на задаче продвижения комплексного политического урегулирования на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и оказания гуманитарной помощи Дамаску. Его иорданский коллега отметил, что особую обеспокоенность Аммана вызывает ситуация на юге республики и угроза контрабанды наркотиков боевиками. «Нахождение российских вооруженных сил на юге Сирии добавляет безопасности и снижает риски для нашей страны», — подчеркнул иорданский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время встречи
Он также отметил, что Иордания поддерживает возвращение Сирийской республике достойного места на международных площадках. Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил «Известиям»: это знак того, что у отношений России и Иордании есть перспектива позитивного развития.
— Стоит учитывать, что страны Персидского залива начали менять позицию в отношении сирийского конфликта и руководства страны. Об этом говорили и визиты на высшем уроне между ОАЭ и Сирией. Уже были заявления, что эту страну пора вернуть в Лигу арабских государств. Иордания, которая всегда следовала политике США, теперь тоже выражает готовность возобновлять отношения с Дамаском. То есть, можно говорить об определенном повороте в позиции стран региона и сближении с Россией. Этот разворот арабского мира во многом будет способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений и позиции РФ на мировой арене, — отметил эксперт.
Сергей Лавров также обратил внимание на необходимость консолидации международных усилий для выполнения резолюции 2254 Совбеза ООН, отметив значение Астанинского формата, в котором Иордания — наблюдатель.
Министры обсудили и палестино-израильское урегулирование, отметив безальтернативность двухгосударственного решения проблемы на международно-правовой базе. «Надо покончить с израильской оккупацией. И должны быть прекращены насильственные действия со стороны израильтян, которые подрывают мирный процесс»,— сказал ас-Сафади.
Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Иордании Айман Сафади во время пресс-конференции по итогам встречи
Сергей Лавров отметил, что и в этом вопросе важно следовать резолюциям ООН, а также Арабской мирной инициативе.
«Со своей стороны подчеркнули контрпродуктивность попыток Соединенных Штатов саботировать деятельность «квартета» международных посредников, который является уникальным, легитимным дипломатическим механизмом ближневосточного урегулирования, который был одобрен Советом Безопасности ООН и который сейчас в общем-то из-за позиции США, как говорится, простаивает», — пояснил российский министр во время итоговой пресс-конференции.
Дипломаты затронули и происходящее в Ираке в контексте учреждения парламентом нового правительства. РФ рассчитывает, что новый кабинет министров во главе с Муххамедом Аль-Судани приложит усилия для нормализации ситуации в стране, обеспечив безопасность и соблюдение правопорядка.
Заседание парламента Ирака
Обмен мнениями состоялся и по перспективам деловой кооперации стран — сотрудничеству в сфере экономики, сельского хозяйства и туризма. Товарооборот между РФ и Иорданией в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличился на 5% — с $300,8 млн до $315, 8 млн. Напомним, Амман не присоединился к западным санкциям.
Удовлетворительная сделка
Не обошли стороной собеседники и украинскую тематику. Иордания наряду с Египтом, Алжиром и Ираком входит в контактную группу Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации на Украине. Иорданский министр отметил, что на переговорах с российским коллегой они подчеркнули необходимость «безотлагательного прекращения огня», политического урегулирования и нахождения мирных развязок кризиса. Сергей Лавров, в свою очередь, проинформировал коллегу о неоднократных срывах мирных инициатив Киевом. Шеф российский дипломатики акцентировал внимание на ситуации вокруг зерновой сделки.
Он подчеркнул: у России «вызвало удовлетворение» то, что по инициативе Турции украинское руководство на бумаге гарантировало — попытки использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях не должны повториться.
При этом он напомнил, что российская часть стамбульских договоренностей до сих пор не выполняется. Сергей Лавров подчеркнул, что в отношении нее «должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время». 19 ноября истекает срок действия зерновой сделки. Решение РФ о продлении во многом будет зависеть от того, заработает ли российская часть соглашения.
Король Иордании Абдалла II и президент РФ Владимир Путин во время встречи на площадке международного военно-технического форума «Армия-2021», август 2021 года
После переговоров с ас-Сафади Сергей Лавров направился на аудиенцию с королем Абдаллой II. Как сообщил министр на пресс-конференции, он передаст монарху «специальное послание и оценку международных проблем» от Владимира Путина. Напомним, российский лидер встречался лично с представителем 41-го поколения прямых потомков пророка Мухаммеда 23 августа 2021 года.
— Несмотря на скромный имидж Иордании, на самом деле, она имеет серьезное значение в регионе. Стоит учитывать, что это абсолютно проамериканская страна, но при этом она не закрывает двери и для России, — заявил «Известиям» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
По его словам, с одной стороны, у российских экономических структур и бизнеса нет такой сильной заинтересованности в этой стране, как в ОАЭ. Тем не менее королевство остается очень важным для Москвы с точки зрения обсуждения региональных вызовов. «И эта встреча — позитивный шаг для развития диалога Москвы и Аммана», — добавил эксперт.
Далее Сергей Лавров отправится как раз в Эмираты, где встретится с главой МИД ближневосточной страны Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности.