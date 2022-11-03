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Глава МИД Иордании призвал соблюдать интересы России в ситуации с Украиной

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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В ситуации вокруг Украины необходимо учитывать интересы всех сторон, в том числе России. Об этом 3 ноября заявил глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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«Мы подчеркнули необходимость безотлагательного прекращения огня, нахождения мирных развязок кризиса, обеспечения политического урегулирования, которое бы гарантировало обеспечение норм международного права, устава ООН, норм международной законности, положений Совбеза ООН и обеспечивало бы суверенитет, территориальную целостность всех государств, в том числе Украины, что гарантировало бы интересы всех стран, в том числе и России», — сказал ас-Сафади

В свою очередь Лавров рассказал, что у него запланирована аудиенция у короля Иордании Абдаллы II, на которой он передаст оценки президента России Владимира Путина по международным вопросам.

«Нам также предстоит передать его величеству специальные пожелания и оценки некоторых мировых проблем от президента Путина», — сказал глава МИД РФ.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с Путиным. Он отметил, что дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем.

30 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ситуации на Украине надо вести в первую очередь с США. Он добавил, что договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально.

Между тем 21 октября госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ якобы «не желает участвовать в значимой дипломатии и продолжает действовать в противоположном направлении».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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