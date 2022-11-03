Глава МИД Иордании призвал соблюдать интересы России в ситуации с Украиной

В ситуации вокруг Украины необходимо учитывать интересы всех сторон, в том числе России. Об этом 3 ноября заявил глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы подчеркнули необходимость безотлагательного прекращения огня, нахождения мирных развязок кризиса, обеспечения политического урегулирования, которое бы гарантировало обеспечение норм международного права, устава ООН, норм международной законности, положений Совбеза ООН и обеспечивало бы суверенитет, территориальную целостность всех государств, в том числе Украины, что гарантировало бы интересы всех стран, в том числе и России», — сказал ас-Сафади

В свою очередь Лавров рассказал, что у него запланирована аудиенция у короля Иордании Абдаллы II, на которой он передаст оценки президента России Владимира Путина по международным вопросам.

«Нам также предстоит передать его величеству специальные пожелания и оценки некоторых мировых проблем от президента Путина», — сказал глава МИД РФ.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с Путиным. Он отметил, что дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем.

30 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ситуации на Украине надо вести в первую очередь с США. Он добавил, что договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально.

Между тем 21 октября госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ якобы «не желает участвовать в значимой дипломатии и продолжает действовать в противоположном направлении».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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